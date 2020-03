Školarac Jusufa Barčića vehabija Adis Drnda službenik SIPA BiH

Da li se iko od nas čitalaca sjeća 13. januara 2016. godine i ‘fermana’ Islamske Zajednice BiH o vehabijama?

O ‘našoj braći’, ‘originalnim muslimanima’ kako ih je prvobitno nazivao ‘Hižaslav’ kriminalac i bivši Reis Cerić Mustafa, ‘akademik’ iz Novog Pazara po knjigama muftije i političara Muamera Zukorlića?

I zašto baš tog datuma da se sjećamo?

Pa fino, jer je tog dana sadašnji Reis ef. Kavazović Husein, inače i sam obožavalac vehabija, pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti donio akt, nekakvu šuplju ‘deklaraciju’ o ukidanju paradžemata u BiH (izraz vjerovatno potiče od riječi ‘para’ i ‘džemati’), kojom je ‘kao’ naredio da se svih 69 paradžemata u BiH moraju do kraja februara iste godine ‘staviti pod kišobran’ Islamske Zajednice BiH, prihvatiti njene nazore i nauk, ‘inače sve što učine biće na njihovu vlastitu odgovornost’.

I, cvrc, od tada, istekom zadnjeg dana februara 2016, više ne pričamo o vehabijama. Nema ih zvanično u BiH, čak i pored sopstvenog priznaja Kavazovića da se ‘još 29 džemata’ nije stavilo pod njegovu ahmediju, citirajući posebno one džemate iz Stijene kod Cazina ili one sa Klokota kod Bihaća, ponešto i iz Sarajeva i okolice.

Iako su nam se poslije toga desili’ i Bilal Bosnić, i Mevlid Jašarević, i Sirija i odlazak na sirijska ratišta, pa su nam se ‘desili’ ISIL/ISIS, pa povratnici sa stranih ratišta, pa su ‘pale’ prve i desete presude, međutim još uvijek u BiH ‘nema vehabija’. Ako se kojim slučajem koji pojavi, odmah je deradikaliziran, za par dana, i ‘mirna Bosna’.

Ali zato ima ‘originalnih muslimana’ kako ih je sladunjavo branio i nazivao ‘Hižaslav’ Mustafa, patriota ispod ahmedije. Ima ih gdje god zaviriš. ‘Zvanično’ Islamska Zajednica je sve ‘prepustila ‘službama bezbjednosti’, neka ‘provjeravaju’, ‘kontrolišu’, pišu i izvještavaju.

Čista zajebancija, jer vehabije su tu sa nama, infiltrirane u sve pore društva a službe k’o službe pišu bezvezne izvještaje, ništa ne košta a ‘pali’.

A vehabije se samo šire i ‘rastu’.

Nije za takvu tvrdnju krivo sandžačko krilo ‘najžešćih’ vehabija u BiH koje su, i to se zna, zaštini znak Bakira Izetbegovića i Bosne po mjeri Alije i ‘Islamske Deklaracije’, to su njegovi meleki/čuvari i utjerivači u ‘suru’ neopreznih i slobodnih bh građana, to su njegovi bojovnici i eskadroni batinaša, skoro cjelokupna vlast je i sama involvirana sa vehabijama.

Ima ih sa bradama i bez brada u svim državnim službama, od matičara do granične policije i do obavještajnih službi. Ima ih i obrijanih i uštogljenih, evo ih u samom vrhu bh vlasti i politike. Salko Zildžić, Haris Zahiragić, Fatmir Alispahić … lista je podugačka. Portali, posebno islamistički ‘Bošnjaci.net’ gdje je svoje mjesto našao i ‘obrijani vehabija’ iz grada Utica NY Nedim Mujić.

A tek lista njihovih sljedbenika i simpatizera, Bože sačuvaj.

Jedan od njih je čak u samom vrhu SIPAe, jedne od krovnih organizacija naših službi bezbjednosti i zove se Adis Drnda. ‘Inspektor SIPA’e, ‘visoko rangirani službenik SIPAe’, ‘načelnik obavještajnog odjela SIPAe za Sarajevo’, tako glase njegova zanimanja u ovoj bezbjednosnoj organizaciji.

I to nije sve. Evo ga, Drnda je čak i u BH Parlamentu u poznata faca. Član je, pazi sad ovog dugačkog naziva – ‘Nezavisne Komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, za postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH’, BH Parlament ga je ‘usvojio’ ostalo je još da to potvrdi Dom naroda.

Komisije koja će se, i koja bi se trebala baviti i vehabijam i njhovim ‘djelima’.

U ovu komisiju Drnda je ‘upao’ jer ga je tamo progurala SDA i Šemsudin Mehmedović, stari ‘bezbjednjak’ i osumnjičenik za ratne zločine, a srcem i dušom prihvatio Aljoša Čampara, sadašnji federalni ministar policije BiH.

Ne bez razloga. Drnda je, kao što potvrđuje i izvještaj SIPAe još 2010 bio predmetom istraživanja ove bezbjedonosne organizacije jer je pripadao grupi vehabija koju je predvodio ‘šejh’ Jusuf Barčić, jedan od ‘prvih vijesnika vehabija’ u BiH. SIPA naravno’ nije našla ništa sumnjivo’ u pripadnosti vehabijskom pokretu svoga inspektora, kako bi i mogla, kad u Bosni od februara 2016 takvih više nema…

A Drnda je odličan učenik umrlog ‘šejha’ Jusufa Barčića’, koji danas, toliko godina nakon srti ima ‘svoju’ web stranicu i radio stanicu gdje ‘oštre’ bitke njegovi nasljednici, sve sami hafizi sadašnje Islamske Zajednice BiH.

Nema vehabija. Nazdravlje.

Kao što znamo Jusuf Barčić je ‘poginuo u saobraćajnoj nezgodi’ (sumnja se da su ga ubili organi bezbjednosti ali to nikad nije potvrđeno) u mjestu Kreka kod Tuzle još 2007. ali njegov ‘duh’ još uvijek u BiH živi, eto Drnda u vrhu SIPAe može to potvrditi, protv njega je vođena istraga, bio je i uhapšen, a sad je ‘hvala Allahu’ on taj koji hapsi i ispituje.

Barčić je inače osim svojih vehabijskih svjetonazora postao poznat po tome što je vozio auto marke ‘audi’ bez tablica i saobraćajne dozvole i što nije nikad poštivao saobraćajne znakove. Po njegovom vjerovanju samo je priznavao ‘Boga’ i Božje propise, saobraćajni su za njega propisi niko i ništa. Došli ‘mu glave’.

Da li vam i to zvuči išta poznato, to sa propisima i zakonima?

Da osvježimo pamćenje. Skoro svi povratnici sa stranih ratišta u smiješnim bh suđenjima su odbijali ustati sudiji ili vijeću uz riječi ‘ne priznajemo ovaj sud već samo Sud Allaha’. Da budemo još malo ‘svježiji’, ako pitate Bakira Izetbegovića ili bilo kojeg službenika SDA partije a vlasnika države BiH u vezi odgovornosti, ili njegovu hanumu Sebiju, dobit će te skoro identičan odgovor. ‘Samo se Allaha bojimo’. Tako zbori većina onih i u drugim strankama, uz Bakira.

Bivši ministar sigurnosti Dragan Mektić kada su ga pitali da li ima saznanja da se o trošku bh države na hadždž u Saudi Arabia’u šalju policajci i ‘visoko pozicionirani’ službenici Policije, žestoko je odgovorio.

‘Nije tačno, ako nađemo dokaze a istraživat ćemo, svi će bit sankcionisani’. Tako je govorio dok je na relaksaciju i vježbe išao u vehabijske ‘sportske dvorane’ uz pratnju simpatizera vlasnika vehabijskih teretana i tvornica za nabijanje mišića, svojih zvaničnih pratilaca.

Hoće govno, da kažemo na bosanskom. Eno ga, Mektića, sad kad nije više ministar brani se od optužnice koju mu je sklepalo bh Tužiteljstvo, da je navodno zloupotrijebio položaj i spiskao neke pare, dok ‘visoko rangirani službenik SIPAe’ Adis Drnda sa Aljošom Čamparom ministrom i Bakirom Izetbegovićem i Denisom Zvizdićem organizuje turu malog hadždža’ ili ti umru, i ne samo organizuje već je ‘srećom i akobogda i obavlja’ novembra prošle 2019. godine. Ovaj ‘mali hadždž je ‘organizovao za svoje ahbabe lično Drnda Adis, sandžaklija vehabija, uposlenik SIPAe i učenik ‘šejha’ Jusufa Barčića.

Originalni vehabija, još originalniji ministri i političari.

photo : desno, Jusuf Barčić, u okviru, službenik SIPAe Adis Drnda, arhiv Cross