SDA i Islamska Zajednica BiH Šešir akademika zamijenili fesom i od sahrane napravili paradu vjere i kiča

“Jeste li se umirili? Mogu vam reći da mi možete skinuti glavu, ali šešir nikada, sram vas bilo, primitivci i nasilnici“.

Ovako je akademik i profesor Muhamed Filipović Tunjo reagovao na prvim SDA skupovima prije rata u BiH (u Stocu) kada je skupa sa Alijom Izetbegovićem držao skupove na kojima su ‘osviješteni muslimani’ kasnije Bošnjaci javno tražili da ‘skine tu vlašku kapu’ zviždeći na njegovu pojavu na bini u poznatom šeširu kojeg je uvijek nosio, do smrti.

Slično je bilo i na prvoj proslavi Ajvaz Dede u Priscu 1990. kada ga je razularena SDA masa gađala kamenicama zbog šešira dok se provlačio ispod stijena Ajvaz Dede, međutim Tunjo je zadržao šešir. Primitivcima je govorio da se ostave šešira jer po toj logici ne bi mogao nositi ni pantalone, i njih ‘Vlasi’ nose.

‘Skidaj kapu vlašino’ nije ‘upalilo’, Tunjo im je kulturno i na tenane objašnjavao da je šešir ‘izum’ Tibetanaca, Jevreja i Indijanaca, te da je zapravo (Alijina) beretka koja je postala hit u ‘bošnjačkom korpusu’ nasuprot njegovog šešira ‘izum’ Baskija koji su vršili genocid nad muslimanima u Španiji i da ovakvom pričom ‘samo sramote muslimane’.

Gdje ćeš primitivcima nabijenim vjerskom ideologijom Izetbegovića akademski objasniti da šešir nije ni blizu šubare, kako je to slikovito navodio Tunjo u svojimm memoarima. Ne ide.

Šešir akademika je tako već na početku njegove bitke za Bosnu i Hercegovinu postao veća prepreka od njegovog akademskog djelovanja i ljubavi prema državi i već je nagovijestio razlaz sa Alijom i SDA nazorima.

O, da, bilo je tu još ponešto što je uticalo da Tunjo svoje djeovanje sa SDA pa i sa Alijom ‘drži na distanci’ iako ga je Alija postavio za bh ambasadora u Švicarskoj

U svojim memoarima ‘Bio sam Alijin diplomata’ navodi da mu je SDA osim šešira ‘vlaške kape’ zamjerala i to što mu se žena zove Nađa (Nadija) a jedan sin Nenad (što nije u suprotnosti sa religijom islama, jer kao što vidimo Aljoša Čampara i mnogi drugi u SDA nemaju sa tim probleme), čak su mu jednom po nalogu Omera Behmena ženu premlatili i razlupali auto u garaži vlasništvo Adila Zufikarpašića a po nalogu vrha SDA centrale (izvršilac je bio Adnan Sokolović, brigadir ArBiH), zbog čega sva ova predstava nakon smrti akademika samo pokazuje na što je spremna ova bh vlast i dokle može i hoće i zna da ide.

Iako ga nikada nisu u cjelosti prihvatili ‘svojim’, kad je umro to su odradili na već poznati način. Samo je još falilo da ga sahrane u haremu džamije.

Aktualni Reis mu je očitovao zadnju molitvu a poznati kriminalac, mufljuz i smutljivac ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, bivši Reis i ‘akademik’ iz Novog Pazara je u svom poznatom srcedrapateljskom šablonu otišao još korak dalje. Akademika Filipovića je označio kao osobu ‘stvorenu od bosanske zemlje-blata, kojoj se i vraća’, tako da smo u smrti akademika dobili i najavu ‘nove’ doktrine Islamske Zajednice koja će se uskoro pojaviti u bh udžbenicima a koja glasi. Darwin i njegova evolucija čovjeka je pičkin dim, ljude je stvorio Bog od blata i to muške, žene od muškog rebra, da se zna. I svi smo različiti. Bošnjaci su nastali od bosanskog blata, Srbi od srpskog a Hrvati od hrvatskog. Balkansko konstitutivno blato ‘Hižaslava’ patriote.

Da je to mogao čuti Filipović, vjerovatno bi mu, pored zahtjeva da mu se umjesto fesa vrati njegov šešir kojeg je nosio skoro devet desetljeća odgovorio poznatom anegdotom koja je ostala zapisana u knjigama.

“Bio jednom jedan imućni beg u Beogradu. Preselio, pa ga naslijedi njegov sin Alajbeg. On je volio život, žene, kocku, vino i tako čitavo imanje proćerda. U neko doba pobježe za Bosnu. Otad u narodu postoji izreka – Alajbegova slama. E, vidiš, Jasmine, taj Alajbeg je iz loze ovih Izetbegovića, pa ti sada skontaj šta je Alija nama ostavio nakon Daytona”.

No, mrtvi ne mogu ništa učiniti, živi odlučuju. Zato akademik nije umro već je ‘preselio’ i zato nije sahranjen već mu je ‘klanjanja dženaza’. Ponižen je jer su mu skinuli šešir i sahranili ga sa kapom koju nikad nije stavio na glavu. Iako je bio musliman nije bio ‘onaj pravi’, čim je umro, to je postao.

Alajbegova slama.

*** akademik Muhamed Filipovć Tunjo rođen je 03.08.1929, umro 26.02.2020, sahranjen je na sarajevskom groblju Bare 28.02.2020. godine

photo : akademik Muhamed Filipović Tunjo kao ambasador u Švicarskoj sa poznatim šeširom, u manjem okviru – mrtav akademik sa okačenim fesom iznad glave, arhiv Cross