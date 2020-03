Otkrivamo: Odgađa se džumma u bh džematima

Nema se kud, popularni corona virus zvanično je prepoznat i u našem zavičaju, ovdje na sjevero-istoku Amerike u Dolini Mohawk Indijanaca (Mohawk Valley), u gradu Utica NY

Zapravo, on je odavno sa nama i u nama samo što još ta činjenica nije bila zvanično potvrđena. A konzumirali smo ga pod oznakom ‘corona extra’, ‘corona light’ ili ‘coronita’, naučnici ga označavaju kao ‘Kovid 2019’

Na rođendanima, na godišnjicama biznisa, humanitarnim akcijama, na gostovanjima pjevača iz domovine, na svakoj mogućoj fešti, ništa se nije moglo osmisliti bez corona virusa upakovanog u simpatične žućkaste meksičke boce. Sa malo soli ‘da ne žulja’, tj da ne boli. Krajiški Teferiči u našem gradu su ostavili na desetine zaraženih ovim virusom, toliko zaraženih da još narod nema finansijskog izvještaja od augusta prošle godine, silna ‘naša druženja’ napravljena za čerupanja novčanika i naših emocija posebno one veselice na ‘našim grobljima’, pri gradnji ‘naših džamija’ i osnivanju ‘naših džemata’, ucrtala su za sva vremena ovaj uspavani virus koji se, nacijo, evo, probudio. Kao uspavani terorista, tako nekako.

Posebno je lociran u džematskim odborima, tamo ga ima najviše.

Ma nema toga u džematskom odboru, u bilo kojem od ‘naša’ ravna četiri džemata ko ne voli da ga ‘ošine’ ovaj virusčić’, mi muslimani smo poznati po toj i takvoj virusologiji, malo je ‘nezaraženih’.

Neki ga konzumiraju zaista previše pa takvog ‘zaraženog’ nazivaju ‘cronom’. Nemam pojma zašto osim ako to nije povezano sa medicinom.

Mnogi predsjednici džematskih odbora (ajme meni šta ih ima), mnoge hadžije (kao naprimjer hadžija Bajro Smajić iz ‘autonomaškog bh džemata’), nosile su ovaj virus u sebi i sa sobom, nisu ni slutili kuda i gdje će nas to odvesti.

Račun je nacijo stigao na naplatu. Virus se probudio, oživio, ugrožava svezemaljski narod, ne bira.

Saznajemo da se zbog opasnosti od širenja do daljenjega odgađaju džumma namazi u svim ‘našim’ džamijama u gradu Utica NY i sva imalo veća druženja, osim onog derneka zakazanog u Canadi za koji dan. Naime, tamo će se pojaviti Željko Komšić i napraviće se izuzetak, a osim toga, Komšić je ovim virusom zaražen ima ihahaha…, postao je odavno imun na njega a od njega se neće zaraza ni proširiti.

Šta sad, kuda će mo dalje?

Hoćemo li pocrkati, preživjeti?

Kaže Sebija Izetbegović da se ne plašimo, a kad ona kaže onda smo sigurni da sigurniji ne možemo biti. Nema razloga za paniku dakle, ali ima virusa. U Bosni, Hrvatskoj, Americi, svuda. Pa kako i ne bi bilo, gluho bilo, kad su se oni Kinezi čim se virus pojavio razmilili po ekskurzijama od Zagreba do Mostara. I tako dalje, kao da su baš sad morali putovati. Kažu da je u grad Utica stigao iz Mexica, tamo naši vole na more i plaže, tamo su ga valjda istresli Kinezi, ko bi drugi.

Ništa, do daljenjega treba ‘saburati’ i tražiti rješenje, a rješenja ima.

Pod prvo, treba se hitno preusmjeriti na vakcinu pod nazivom Light Blue, Corrs Light ili onu zelenu SubHaineeken velahamdiken ‘sa pinjom’, Coronu zaboraviti načisto, najmanje tri mjeseca dok ne ‘ojuži’ i dok vjetrovi proljeća i čistiji zrak ne ubiju ovu pošast.

Ugostitelji naši utički, pošto su se sa ishranom prestrojili na halal koncepciju, trebaju samo sa svog menu repertoara izbaciti ‘coronu’ i sve što počinje sa tim nazivom. I čekati.

Oni najzaraženiji (oni mladi muslimani sa pivom viđeni na slikama po džematima, najčešće kamiondžije mada ne mora značiti) mogu jednostavno da postojeće i buduće korona viruse ubiju kombinacijom votke i voćnog đusa. Učinkovito je a ne osjeća se i ne širi. Uostalom, to je već oproban eliksir za ‘naše’ džematlije koje sa posla izlaze petkom zbog džumme a zaglave u rasadniku virusa.

I treba prestati kašljati na javnim mjestima, to izaziva bespotreban strah i paniku. Stisni pa kod kuće očisti dimnjak. Ili sisaj šećer i mentol bombone i trpi.

U zahodu ne treba prati ruke iz više razloga. Prvo, svako dira samo svoju stvar, šta onda koga briga jesam li ili nisam oprao svoje ruke. A drugo, prati ruke samo tamo gdje se ulazna i izlazna vrata zahoda otvaraju automatski. Ako ih rukom otvaraš, džaba si krečio. Zato, peri ruke kad dođeš kući. Detaljno a ne samo površno, uz avdest, sve dok to nokti ne poplave.

Što se tiče ženskog dijela populacije ‘naših džematlijki’, one mogu da se otarase ovog virusa nošenjem nikaba ili hidžaba, kao što je i red. Ali ne samo u džamiji a na ‘fejsu’ gologuzati, stalno treba. Ovo pokrivalo za glavu kao izraz slobode ženskog tijela uvedeno od početka bh rata naovamo po dekretu SDA partije, odlična je zaštita od smoga, magle i svih drugih otrovnih čestica iz zraka, najviše u Sarajevu i Zenici a onda i svuda gdje ima magle, a ima je u maglovitoj Jedinoj i Jedinstvenoj svuda, međutim ispostavilo se da je ta vidovita odluka imala i šire dimenzije.

Evo, sada u BiH se masovno nosi i odlična je zaštita od corona virusa. Ugodno sa korisnim.

Jedan Sarajlija koji je pokupovao sve zalihe zaštitnih maski sa namjerom da zaradi, je li tako, požalio se da se zaje … zeznuo. Kaže, neće raja da uzima maske, prestrojava se na nikab.

Jebiga, biznisa nema bez rizika.

Saznajemo da je do daljnjega Saudi Arabia odgodila zbog corona virusa obavljanje ‘malog hadža’ iliti unmre a šta će biti sa ‘velikim hadžom’ poslije Ramazana i Kurbana, e to zna samo onaj gore. Hoću reći dolje ili tamo-Princ Salman.

Odgodu klanjanja džumma namaza u utičkim džamijama pokušali smo i zvanično provjeriti. Nsimo baš zadovoljni odgovorima.

Bajro Smajić hadžija, ‘autonomaška džamija’, ‘Bajrina džamija’, kodnog imena ‘West Bosnian itd, INC’ bio je vrlo rezolutan. ‘Nerado dajemo intervuje za Cross Atlantic ali msilimo da su to gluposti, kao što obično gluposti iznose te novine. Pa ja osim Labat Blue virusa nisam fasovo nijedan drugi. Pa da je to istina ja bi davno bio mrtav, a vide me mashanllah’.

Sakib Duračak, predsjednik crkve pretumbane u džamiju, šef ‘gradske džamije’ što znači da su sve druge ‘seoske’, oficijelno glavni u ‘Bosnian Islamic itakodalje, INC’ je još rezolutniji.

‘ Kakav Cross Atlantic, kakvi virusi, Allah nam je svjedok da mi više volimo vino nego pivo, ali istina je da ćemo zbog corone malo prikočiti sa džamijanjem dok ne dođe vrijeme izbora, hoću reći dok se stvar ne slegne… no nevejruje da će se petak preskakati.. Uostalom, Cross Atlantic je ‘provalio’ da sam ja čim sam došao na funkciju kupio stan u Rijeci a imam živog svjedoka da sam napravio na desetine kuhinja, stolića i ormara od drveta, kako za džamiju tako i za druge, imam i još življeg Tunju Ibrahima Kajtezovića da sam digao kredit u GPO Banci, sve imam. I stan u Rijeci, naravno, elhamdullilah..’

Mehmedovići, juniori i seniori, Ahmet i Ahmedin, vlanici ‘Bosnian BH Islamic American and etcc, INC’ ovako: ‘Cross laže, slagao je da smo napravili sušanu uz džamiju za svoje potrebe a mi pokrivamo pola Sjeverne Amerike sa kvalitetnom i halal pastrmom. A što se tiče corone, odlično ide uz pastrmu..’

Iz četvrte bh džamije na Kemble Street nismo dobili ništa od komentara. Samo nešto kratko na arapskom, što nismo razumjeli.

Nezvanično se saznaje da će svi bh džemati zbog opasnosti od širenja ovog virusa uvesti obavezno antivirusno testiranje petkom u 12 ha. Puhanjem u halal balon. Pa ja’l pocrveni ja’l pozeleni.

Naš je zaključak da ipak treba sačekati petak.

PS. Svaka sličnost sa događajima i ličnostima, slučajno je namjerna.

photo ; ilustracija zaštitnih maski za corona virus i virus Corona, arhiv Cross