Uskoro i Fahrudin Radončić na Kabi, jebo ministra policije koji nije hadžija

U ovoj našoj ‘građanskoj BiH’ koja će se ‘AkoBogda’ zvati Republika (makar Islamska Republika Bosna i Hercegovina ako ne ide drugačije), kako je to svojom Deklaracijom ucrtala SDA partija, opšta je navala na putovanja u Saudi Arabia-u, na Kabu (Ćabu).

Kao što znamo, u bratsku nam zemlju iz Bosne i Hercegovine svake godine leti sve više hadžija, postajemo hadžijska nacija.

Neki tamo idu o svom trošku, neki o trošku Kralja i Čuvara Harema, mnogi o trošku države.

Pored političara putuju generali, ‘ugledni biznismeni’ tek rođena djeca, ide se ‘more se’. Po nekoliko puta uzastopno, što više to bolje.

Tamo često boravi Bakir Izetbegović, sa ocem ili sa sa suprugom, sa jaranima iz vlasti, vidjet će mo ko će ove godine ‘zijariti’, kakve su (ne)prilike laHko bi se moglo desiti da nam se sa stranica ‘Avaza’ objavi kako je ovu svetu dužnost obavio i njegov ‘konsultant’ i vlasnik sadašnjih i buućih tornjeva Sarajeva Fahrudin Radončić, trenutni ministar sgurnosti BiH. Vrijeme je, odavno je već ‘došao tobe’ i prešao ‘džamijski prag’.

Neki od političara to obave veselo i uz medijsku pompu kao Bakir i njegova bliža svita, neki onako ‘potajno’ kao onaj ljigavac i grobar socijaldemokratije Zlatko Lagumdžija (u svojstvu ministra vanjskih poslova) ili vjerovali ili ne Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova BiH.

No, ono što je interesantno, sve nam više ministara sigurnosti leti prema Kabi, zato prognoziramo da bi tamo uskoro mogao osvanuti i naš Fahro Radončić. Jer je ministar sigurnosti, ej, .

Uz poslednju ekskurziju Saudijskoj Arabiji novembra prošle godine ‘mali hadž’ su nam sretno i berićetno obavili hadžije Bakir Izetbegović i Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara sa hanumama-suprugama što su mediji dobrano popratili i pričom i slikama, ali vijesti su sakrili od nas da je sa njima bio i ministar unutrašnjih poslova BiH Aljoša Čampara, također sa suprugom hadžinicom.

No, kako se ni­šta ne može sakriti, tako je i ova vijest kako nam je još jedan ministar policije postao hadžija procurila i dobismo ‘malog hadžiju’ a velikog ministra Čamparu.

Koji je jedva, zbog muslimanskog imena Aljoša dobio siguran ulaz u svijet hadžija, hvala Bakiru sve se dobro završilo.

Jednoga dana kad ne bude ministar hadžija Aljoša će se kao i Lagumdžija ‘pohvaliti’ i slikom i perom, za sada je želio da ostane anoniman i zato ga nismo vidjeli na slikama sa Bakirom i Zvizdićem. Čak ni u ‘Avazu’, jer kao što rekosmo Radončić je ‘došao tobe’.

Dakle, Fahro, na tebe je red!

photo : ministar unutrašnjih poslova BiH i hadžija Aljoša Čampara, arhiv