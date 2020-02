Ima logike : Arapima samo u Kantonu Sarajevo dozvoljeno da kupe 15,3 miliona m2 bh grunta a Dodiku nedaju da uknjiži 8,5 miliona m2.

Međunarodna Zajednica zabrinuto ‘loži vatru’ u skladištu municije

Ovo sa exitom Republike Srpske, sa odcijepljenjem i referendumima Milorada Dodika, sa 9. januar egzibicijama, NATO i APN bljezgarijama, posebno ova utakmica sa Ustavnim Sudom BiH u režiji Bošnjaka, nacijo, poprima sve više tragikomične situacije. Sa kojima će, naravno, stići ubrzo i posljedice.

Kao što znamo, zadnja odluka Ustavnog Suda BiH je osporila nekoliko članova Zakona Republike Srpske o uknjižbi poljoprivrednog zemljišta, naređujući da se to zemljište ima upisati u grunt drzave BiH a ne entiteta, riječ je o oko 85.000 hektara (1 hektar-deset hiljada m2) poljoprivrednog zemljišta koje se do sada vodilo kao vlasništvo raznih poljoprivrednih kombinata, a koji godinama unazad više ne postoje. Famoznu apelaciju potpisali su ‘predstavnici Bošnjaka’ u Republici Srpskoj koji su za ovakav potez dobili ‘specijalno priznanje patriotizma’ iz centrale SDA i samog vođe Bakira Izetbegovića. Prije donošenja odluke, isti Sud je ‘odgodio’ apelaciju Dodika o bh zastavi.

Od objelodanjivanja odluke Ustavnog Suda, uslijedila je prava javna ‘drama’, Republika Srpska je na nogama, Ostatak države BiH, recimo Federacija BiH, također ne spava.

Rat samo što nije počeo iako iz oba tabora tvrde da ‘od toga nema ništa’. Mediji udaraju podjednakom snagom iz Sarajeva i Banja Luke, ‘bh lideri’, moralne i kriminogene face koje su od ‘svoga naroda’ dobile certifikat o svojoj važnosti su u prvim borbenim redovima.

Rezultat se već nazire. Milorad Dodik je uspio po ko zna koji put natjerati opoziciju u svom entitetu u zagrljaj, pale su i veoma obećavajuće i ozbiljne odluke Skupštine Republike Srpske, blokada vlasti u BiH je otpočela.

Niko neda ‘preko crvene linije’ a crvena linija je ucrtana još u ratu a podvučena u Dayton-u.

Šta će mo sad?

Po prvi put, za razliku od dosadašnjih performansi iz Banja Luke, sad se već otvoreno govori o mirnom odcijepljenju, razlazu sa BiH, u kom pravcu su već donešene i odluke najvišeg organa ovog entiteta, iz nekakvog nepostojećeg ‘probosanskog bloka’ poručuju da ‘nema odstupanja ni za milimetar’.

Međunarodna zajednica koja je kreator ovakve nakaradne države kao što je BiH mudro i zabrinuto šuti i odašilje poruke koje su gore od poruka političara na vlasti. ‘Pratimo situaciju, svi se moraju držati slova Dayton-a, nema pomjeranja granica’. Već viđeno i već čuveno hiljadu puta, čisto sranje kroz gusto bh granje.

Istina je da nam ‘stižu’ ove godine lokalni izbori ali ovo nadjebavanje sa Dayton-om i Ustavnim Sudom prelazi sve okvire pameti i ljudskog morala i nije uopšte bezazleno. Učinak je već vidljiv, ali tek glavno slijedi.

Paraleno sa Dodikovim planom exita, sve su javnije i želje Bošnjaka da se Sandžak ‘aktivira’, da se malo više zatalasa, dakle, nije Dodik ‘napamet’ krenuo u REexit, po svoj prilici je došlo vrijeme da se razdružujemo. Pod okriljem ‘zabrinute međunarodne zajednice’, a šta god značila ta bezvezna kovanica.

Na kraju svih krajeva, nikad nismo ni bili združeni, samo što se niko ne usuđuje to javno reći, a negdje je moralo ‘pući’. Puklo je na pravosuđu BiH koje je, to već svi znaju, najveća rak-rana bh društva.

Ispolitizirano i korumpirano pravosuđe uz podršku Međunarodne Zajednice je zapravo ovom zadnjom odlukom samo nastavilo praksu donošenja odluka koje niko ne poštuje. Ima ih najmanje 25 koje su prazno slovo na papiru, da ne nabrajamo sve, dovoljno je podsjetiti na onu o izbornom zakonu a izbora u Mostaru nema već deceniju.

Šta onda reći na činjenicu kad Dodik kaže da ovu odluku Ustavnog Suda neće provesti, iako bi morao, jer i kad je ne provede, opet imamo ništa. Osim što je Bosne sve manje.

Pored bh političara i političara entiteta, ovdje vidim najveći problem Međunarodnu Zajednicu. Ona je ta koja je stvorila ovakvo povampireno društvo, ona je ta koja jedino može skupa sa Visokim predstavnikom za BiH razriješiti situaciju ali se ponaša kao piroman koji loži vatru u magaciju sa municijom.

I još se pravi blesava, svaki dan nas bombarduje svojim ‘zabrinutim’ obavještenjima od kojit ti se povraća.

Da se razumijemo, Međunarodna Zajednica je izmislila Dayton i Dodika i Republiku Srpsku, i Bakira Izetbegovića i Željka Komšića ili Radončića, i Bosnu i Hercegovinu koja je ‘samo Bosna i Hercegovina’ i nije više Republika, sve do jednoga. Njen ‘izum’ je i Ustavni Sud sa strancima, njen ‘izum’ je i ‘reforma pravosuđa’, oni odlučuju o smjenama u vlasti, o akcizama, o penzisjkom zakonu BiH, o kreditima koje vlast troši bahato i nemilice pljačkom već tri decenije. Problem je u toj i takvoj ‘zajednici’ koja je evo, došla kao i Dodik i Bakir, do samog karaja, nema povratka. Jer je tako htjela.

Sad jedino od nje možemo očekivati da kao kondukter u čuvenom autobusu iz filma ‘Ko to tamo peva’ podvikne ‘Ima izać’ bre, bolan Miško, vozi!

Očekivati da se Dodik uozbilji ili da Bakir i Željko postanu legalisti ravno je budalaštini, takve tipove može ‘uhavizati’ samo onaj ko ih je stvorio. Međunarodna Zajednica. Kako ona to uporno zaobilazi kao i Visoki Predstavnik, onda je najnormalnije da ‘naše veličine’, politički kreteni, moralni kepeci i traktoristi postavljaju sebe iznad i zakona i države.

Što opet upućuje na slutnju da je ‘autobus’ došao do kraja.

Na slučaju akciza u BiH vidjeli smo kako se može kad se hoće. Međunarodna Zajednica je bukvalno natjerala poslanike da glasaju za ovu pljačku decenije, dok ne može razriješiti daleko važnije odluke.

Ne može jer neće i jer ima druge interese, čeka da se oni poklope. Riječ je o interesima Amerike i Rusije na Balkanu, u BiH.

Ali, da se vratimo malo na zadnju odluku Ustavnog Suda, u kojem osim stranaca stoluju stranački kandidati koje bi također trebalo protjerati skupa sa strancima. Ako je problem da se nekih 8,5 milona m2 poljoprivrednog zemljišta u Republici Srspskoj uknjiži na ovaj entite, kako nije problem da Arapi samo u Kantonu Sarajevo kupe bez ikakvih problema preko 15 miliona m2 bh grunta, da ne računamo kupovine u ostatku BiH?

I to nelegalno, da se zna.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavio je ovih dana ozbiljnu i egzaktnu analizu o rasprodaji bosanskoga grunta. Samo u Kantonu Sarajevo Arapi su kupili 15,3 miliona kvadratnih metara zemljišta (površine 2150 nogometnih terena), a kupuje se masovno i širom Federacije BiH. Do početka 2019. g u Federaciji je registrirano 1600 firmi u vlasništvu državljana arapskog porijekla, a većina u tim firmama (registruju se radi kupovine nekretnina pošto nemamo s tim zemljama utvrđen reciprocitet) imaju po jednu zaposlenu osobu; 70% firmi raspolaže minimalnim kapitalom od dvije do osam hiljada KM.

Čak 469 njih nije bilo na prijavljenim adresama a 158 vlasnika firmi nije uopće imalo regularan boravak u BiH, itd. Eto, pune ruke posla za FUP i druge organe. Za političare posebno. Međutim, niko od Bošnjačkih političara, a nije se toga ‘sjetio’ ni Milorad Dodik nije zatražio apelacijom da Ustavni Sud naredi ispravak ove rasprodaje i nelegalne pljačke bh imovine. Dodika boli ‘ona stvar’ za gruntom u Federaciji BiH a Bošnjacima ‘milo em drago’, tako je zacrtano u projektu. Međunarodna Zajednica tu ne vidi ništa ‘zabrinutog’.

Ne pravdam Dodika, ali Bošnjački ‘lideri’ su suviše sigurni u svojoj nakani da od BiH naprave šerijatsku državu i da joj promijene sa Arapima ‘krvnu sliku’. Oni to nazivaju ‘građanskom državom’. Da su tolike patriote kakvim se predstavljaju, ne bi ušli u savez sa Dodikom, ne bi mu omogućili da u najvišem Domu vlasti u Parlamentu FBiH ima većinu skupa sa Čovićem, a to su izglasali u Republici Srpskoj.

Znači, njima treba Dodik kao drogerašu bijeli prah, jer im je exit kao i Dodiku na srcu.

Njihovo naprđivanje, prijetnje i bahata svađa i reakcija na svaki potez Dodika umjesto razgovora i kompromisa, samo su kod njega ojačale njegove ideje i naum. Podsjećam, dovoljno je pogledati samo njihove face i slike: prijetnje uz podignut kažiprst kao simbol hodža i šejhova sa Bliskog Istoka govore same po sebi.

Pod okriljem žrtava bh rata i uljuljkani šutnjom Međunarodne Zajednice svoju svađalačku politiku su doveli do savršenstva. Pa pogledajte samo Komšića, taj ne može odšutati ‘odgovor’ čak i kad je na službenom putu. Po onoj ‘dajte nam NATO da nam niko ništa ne može, da nam čuva guzice a mi će mo raditi onako kako mi hoćemo’.

Ako po slovu AVNOJa kojeg volimo citirati i po slovu Daytona Bosna nije ni srpska, ni hrvatska ni bošnjačka, već zajednička država, čemu onda isključivost i svojatanje na ovako bezobrazan način. Ako bez Srba i Hrvata nema države BiH zašto su onda Bošnjaci opet ‘u ratu’ i sa jednima i drugima, s kim će napraviti i očuvati državu onda?

Ako Međunarodna Zajednica ne skreše ovu garnituru bh političara koju podhranjuje i održava u vlasti već treću deceniju, a to može odraditi u jednom danu, onda je sasvim izvjesno da nam se exit dogodi. Sa njim boga mi i malo rata, kao što vidimo po komentarima na internet kanalizaciji, svi su se rata poželjeli, najviše ovi što tvrde da ga neće biti.

Jer, oni su u exitu odavno, njima ne treba referendum, znaju i gdje će i kad će i kuda će.

photo : ilustracija prijetnji i isključivosti, arhiv Cross