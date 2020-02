BH pravosuđe pronašlo nov način za brzo i uspješno spašavanje povratnika terorista

Od bh Pravosuđa smo naučili svega i svačega, došli smo čak i do toga da je učestvovanje u terorističkim akcijama ISILa/ISISa ‘olakšavajuća okolnost’, kako nam to fino podastiru u obrazloženju svojih presuda. (Slučaj optuženog povratnika teroriste Almira Džinića, 2016.)

No, nije to sve. Vidjeli smo u postupku optuženog ISILovca ‘čobanina vehabije Bilala Bosnića’ Ibre Ćerimovića od prošle godine, kako to Bosna spašava svoje teroriste i vehabije a sve ‘po zakonu’. Ovaj opštepoznati terorista i povratnik sa sirijskog ratišta je prvo odbranu zasnovao na ćutanju, sve dok nije dobio jamstvo za ženu i dijete koji su još u kampovima Bliskog Istoka, a onda je progovorio. ‘Prodavao sam paprike i krompir na pijaci, gdje sam ranjen’.

I, poznati ‘piljar Sirije’ je tako dobio četiri godine zatvora, sve one video-prijetnje kako treba sve druge osim Islamske Države trovati, klati i ubijati, ukjljučujući čak i Reisa Kavazovića otišle su zajedno sa njegovim paprikama i krompirima sa pijace. Da i ne spominjemo njegove akcije za vrijeme učešća u ratu. Plus, ekskluzivno mu je omogućeno da kaznu izdržava u Bihaću, iako mu je mjesto svakako u zatvorima tipa Zenice ili Foče a ne u ovom kavezu na Lukama, skoro poluotvorenog tipa.

Zaključak je, isplati se biti terorista ako si iz BiH i ako te procesuira bh pravosuđe.

Vrijedi svakako spomenuti i to da je većina postupaka protiv vehabija i povratnika riješena na ‘fin’ i ‘kulturan’ način, da svi budu zadovoljni. Nagodbom sa pravosuđem.

Ili kaznom zatvora do godinu dana koja se isplati u iznosu od po 100 KMa za dan, i eto ti slobode, čime je opjevani i izvikani ‘Radončićev zakon’ o sankcioniranju povratnika sa Bliskog Istoka završio neslavno a pompezno kao i bh pravda.

Ali, da može gore i žalosnije, bh pravosuđe se potvrdilo u slučaju povratnika teroriste Muniba Ahmetspahića koji je za svoje ‘nestašluke’ terorizma u Islamskoj državi dobio samo tri godine zatvora.

Zato jer je ovaj terorista “prvi bh deradikalizirani povratnik sa sirijskog ratišta” o čemu su nas sve novine i drugi mediji obavijestili.

Deradikalizacija po šnitu bh pravosuđa znači samo ovo. Kaži da si se pokajao, da ti je žao i da ćeš biti fin i kulturan građanin države BiH. I gotovo, ti si deradikaliziran, čist k’o suza, što se tiče radikalizma, da kažem terorizma.

Ako tvoje kajanje potvrdi u par rečenica sudski vještak, ti si u čas postao ‘deradikalizirani terorista’, molim fino.

Sudski vještak neuropsihijatar u predmetu Ahmetspahića je to pojasnio ovako.

“On je pokušao naći posao u BiH. Pokušao je naći posao u Njemačkoj, ali, nažalost, ni to nije uspio. Njemu je došla ta treća opcija – odlazak u Siriju”.

Dakle, nezaposlenost je razlog za terorizam a kriv nije terorista Ahmetspahić. Haj’mo svi nezaposleni kalašnjikov i nož u ruke pa u akciju. Osim toga, vještak je dodao kako je optuženi izmanipuliran i kako je u postupku protiv Mevlida Jašarevića, onog vehabije što je pucao po američkoj ambasadi bio revoltiran jer mu je nanešena nepravda u tom postupku (bio optužen sa Jašarevićem pa oslobođen), pa onda kako se sada kaje i vjeruje u pravdu i bh pravosuđe, što sve skupa znači da je Ahmetspahić deradikaliziran, ‘došao tobe’. I, eto ti nagodbe sa advokatima optuženog, sa tužiocima i sudom i eto ti presude.

Iluzorno je trubiti da bi samo za pokušaj terorizma morao dobiti daleko veću kaznu (u gradu Utica NY jedan mladi Bošnjak Fahrudin Omerović je za lažnu prijetnju bombom u zgradi Koledža dobio 12 godina, suđeno mu za pokušaj terorizma, džaba advokati i nalazi psihijatra da mali ‘nije u redu’), Bosna je to, treba spašavati ‘svoje’, no ovdje dolazimo do najnovijeg otkrića – za deradikalizaciju ti ne treba ništa nego nalaz vještaka. I tačka.

Vještak Abdulah Kučukalić došao do svog deradikalizirajućeg nalaza u par dana a sudije boga mi prihvatile u par minuta tako da je besmisleno govoriti šta zapravo podrazumijeva postupak jedne takve preobrazbe ličnosti i koliko to traje. I u kome bi osim neuropsihijatra morale učestvovati i druge struke vještaci, tipa sociologa, psihijatra, psihologa, a u ovom slučaju posebno stručnjaci za vjeru i vjerske teme i dileme, posebno Islamska zajednica BiH. Napose, taj postupak je mnogo duži od nalaza vještaka i trebao bi trajati godinama uz pažljivo praćenje djelovanja i ponašanja ličnosti. U BiH to se odradi nalazom vještaka za čas. Za tren. Vještak je ‘zakon’. A platiće ga Sud, daće nešto hedije i štićenikov advokat, to se podrazumijeva.

Ovo je kažemo prvi ‘slučaj’, tek će se vidjeti kako to ‘hoda’. Za par mjeseci, svi će biti deradikalizirani.

Ubrzo i na slobodi. Država mora voditi računa o svojim državljanima, naročito onima sa predznakom terorizma. Koji najednom nakon toliko klanja i ubijanja požele da ‘postanu mirni i fini građani BiH, da u miru žive sa svojom porodicom’, koju će im uskoro država dovesti kući.

Koji brže postanu neradikalni nego što se odreknu od pušenja.

photo: naslovnica, Munib Ahmetspahić prvi fini bh terorista, arhiv