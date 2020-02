Naroljao se muslimanski, eto kako: u SDA ne mogu ‘muslimani sa pivom’ ali sa flašom chivas whiskey-a su dobrodošli

Neposredno pred početak izborne bh ujdurme oktobra 2018., bh popularni glumac Emir Hadžihafizbegović osvanuo je na listama SDA partije, njegov video uradak je pojasnio motive i odluku ovog glumca.

“Stojim na četiri stuba. 57 mi je godina i svaki od tih stubova mi je u životu bitan i bit će mi bitan do kabura. Vjera u Boga je prvi stub, drugi stub je moja porodica, treći stub je moj posao – gluma, a četvrti stub je moja država Bosna i Hercegovina. Kad god se neki od tih stubova zaljulja, meni nije dobro, organizam se uznemiri i ja reagujem…”

Bilo je toga još, teško sve nabrojiti, vrijedi istaknuti još ovo.

‘Ja sam u SDA, ja sam na fonu i na političkoj ideji Alije Izetbegovića. Imao sam privilegiju da budem u blizini tog velikog i plemenitog čovjeka. Ja od te ideje odstupit ne mogu…’

I desilo se raja, glumac Emir je postao poslanik u BH Parlamentu, Bože mi oprosti, ‘naš predstavnik’. ‘Država’ se odužila glumcu.

Nije prošlo puno, skoro dvije godine a evo Emira na novoj listi, postaje ministar u vladi Kantona Sarajeva. I to ne bilo koji, već onaj ‘za kulturu’ u vladi koju je još maja prošle godine zacrtao srušiti Izetbegović jer se radi o Kantonu koji vrijedi ‘više nego drugih deset’, ravnu milijardu KMa budžeta.

Država je u pitanju a zaljuljali se njeni ‘stubovi’. Drmaju četnici i ustaše, valja državu i vjeru braniti, Emir je tu da stabilizuje a Bakir Izetbegović kao i Ćaća voli odane i poslušne. I one na ‘fonu’ oca Alije.

Desio se Emir, po drugi put postaje ministrom, ostaje da ga još ‘potvrde’.

Ali, prije nego se to desi, Emir se opet zaljuljao, pada, posrće, pleše i pjeva uz romsku rock muziku, ljubi muzičare i protura u zanosu flašu chivaz whiskey-a, iz koje svako malo vremena ‘naguzi’, da ne kažem duboko cugne.

Šta se desilo, šta se zaljuljalo, koji stub države je dokačen?

Ma jok raja, Emir se nalokao, razveselio, odćeifio a neki ‘din-dušmanin sve snimio pa pustio na internet, država je stabilnija nego ikad. Sa Emirom još stabilnija, armatura je tu, vidjeli smo, čak i tetovaže kao u Karleuše između nogu.

Da nije tako, ne bi poslije ovog skandala Emir postao kandidatom za ministra kulture.

Šta nam to onda govori, šta je nauk?

Da se opustimo i da ’emirujemo’. Zna se kada i kako, uspjeh je zagarantovan. Kultura do kabura, da parafraziramo glumca Emira. I sve je dozvoljeno ‘za državu’.

Ako se prisjetite nekadašnje izjave koja je bivšeg predsjednika Sulejmana Tihića umalo koštala funkcije predsjednika SDA, one kako ‘musliman može i sa pivom’, zaboravite to.

Sa pivom ‘ne mere’ ali sa kvalitetnim whiskey’em marke chivaz može, poželjno je, SDA je potvrdila.

Pravilo je : što je dozvoljeno Bakiru nije Sulejmanu.

Većeg ljigavca i blesavijeg kulturologa SDA od Emira još nije dobila ni imala, ako se izuzme ministar nesigurnosti Fahrudin Radončić.

O snimku ministrovanja u kafani Hadžihafizbegović se još nije oglasio. Samo je dolio malo vickastog benzina na vatru, proglasio se lordom. Kaže, dobio plac u Engleskoj i plemićku titulu lorda, pohvalio se sa tim.

Iako je ova ‘titula’ čista jeba, Emir se od srca obradovao, čak nije skontao ni da je glup. ‘Titula’ se može kupiti putem interneta preko web stranice www.lordtitles.co.uk a uz ‘titulu’ dobijete i mali komad zemlje, koji je prema podacima na ovoj stranici velik pola kvadratnog metra. Postaneš lordom za 86 KMa.

A šta ćeš mu, Emiru, kad se ‘zaljuljao’, njegov stub, nije whiskey mala šala. To je SDA velika zbilja.

U kojoj ne fali ’emira’. Ni lordova chivasa. (ne)Kulture posebno.

photo : SDA kanidat za ministra kulture u Kantonu Sarajevo glumac Emir Hadžihafizbegović, arhiv