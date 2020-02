Podpredsjednica Federacije BiH i načelnik Sarajeva ‘rođaci’ preko one muške stvari

O sarajevskom fašizoidnom antiantifašisti, dakle fašisti Abdulahu Skaki, znamo dosta, poslednji njegov ‘uspjeh’ je proglašenje rođendana Grada Sarajeva što će mo slaviti u buduće svakog 1. Februara, umjesto 06. Aprila, koju inicijativu načelnika su vijećnici usvojili ‘glat’. Čime je i de facto i de iure partizanima ‘odzvonilo’ u ‘multietničkom Sarajevu a ‘osmanizacija’ glavnog bh grada krenula prema završnoj fazi SDA bulumente na vlasti prema konačnom cilju šerijatizacije države Bosne.

Sada je definitivno Skakino ‘zapišavanje’ Vječne Vatre mevludima i tekbirima odlomilo primat Isa bega Ishakovića naspram partizana antifašista.

Nije ovaj ‘predstavnik mladomuslimanskih nasljednika’ sarajevski načelnik toliko poznat po svojim ‘gafovima’ i po svom načelnikovanju glavnim gradom koliko po brijačnici-sunetarnici koja još uvijek kao nasljedstvo iza oca staromuslimana u funkciji, još malo pa će se brijačnica proglasiti ‘historijskim spomenikom’. Jer kao što istorija bilježi u ovoj brijačnici se osim brijanja i šišanja sunetilo i staro i mlado, Skaka posjeduje ‘teku’ u kojoj je zapisano koliko hiljada i miliona Bošnjaka (o, da mi smo i tada prije 1993. bili Bošnjaci samo što nismo znalidok nam nisu rekli) je ovdje potvrdilo svoju muslimansku muškost, ispod britve Skake seniora.

Dobro, mi Muslimani, Bošnjaci ili Bosanci kad zatreba, šta god da smo, navikli smo da nas ‘sunete’ i uzduž i poprijeko, ma čak i kolektivno, ova novotarija sa turskim a našim ‘tradicijama’ kolektivnog sunećenja to potvrđuje, ali u našoj ‘gazijskoj’ istoriji nije bilo zabilježeno sve do nedavna da ti onu mušku stvar može otfikariti žena, uvijek smo mi, a Boga mi više naše žene, psovali ‘berbera’ a ne berberincu, koji nam je odoka uzimao previše pri našem ‘islamskom’ krštenju.

Eto, da se zna može.

Podpredsjednica naše Federacije BiH hanuma Melika Mahmutbegović također suneti. Nemilice i odavno.

Nedavni spisak-registar boraca ARBiH potvrđuje da je ova SDA primabalerina u redovima vojske provela 1327 dana od čega najviše u ratnim hirurškim poslovima, budući da je po struci hirurg.

Čačkajući po njenoj biografiji saznajemo da se od 2014 ‘aktivno’ bavi politikom SDA ali nikada nije napustila Bolnicu Bugojno gdje je ‘vedrila i oblačila’ a šo čini još i danas jer se u ovoj ustanovi ništa učiniti nesmije bez pitanja načelnice bolnice, koja funkcija je samo formalno ulaskom u politiku ‘zamrznuta’.

I još, vijesti govore da je ovu zdravstvenu ustanovu upropastila više nego Sebija Izetbegović Klinički Centar u Sarajevu i po istom receptu. U Bolnici više nema ni specijalsita dok se oko bolnice vazda nešto gradi i dograđuje a nikad da se završi, u Bolnici su ostali samo odani stranci i Meliki.

No, ni to nije sve. Pored rada u Bolnici Melika je u Bugojnu otvorila svoju privatnu ordinaciju pa tako ono što se ne može u državnoj, može u privatnoj klinici. A mogu se i naplatiti troškovi rada u privatnoj klinici.

Melika kao hirurg, najviše pažnje je posvećivala kratkim a popularnim operacijama, tzv sunećenju Bošnjaka, jer kao što znamo nama je od početka bh rata sunećenje ‘farz’, suneti se sve što se stigne. Što kaže onaj naš dobri stari vic ‘poso dobar a parali’.

Tako Melika dok sjedi u fotelji podpredsjednice Federacije trkne i do Bugojna gdje obavlja sunećenje (cirkumciziju) svojih pacijenata ali u i o trošku Bolnice Bugojno.

U pauzi kad ne suneti ili kad ne ‘obnaša’ dužnost dopredsjednice Federacije, ima ona vremena i da skokne do Ajvatovice (‘Ajvaz Dedo je naš idol i naša budućnost’, tako je ona odlijepila na prošlogodišnjoj cirkusijadi pod njenim pokroviteljstvom gdje se neki izmišljeni lik slavi naveliko uz tekbire, barjake i dovljenje), i sve to ide uz ovaj SDA ‘folklor’ od sekularne i građanske države BiH po mjeri Bakira Izetbegovića, no ni u snu nisam mogao zamisliti da bi žena mogla da bude ‘berber’.

Više nema ni onog psovanja kojeg smo trpjeli od žena ili ljubavnica ‘ebo te onaj ko te osunetio’, kako ćeš na podpredsjednicu.

I na ‘srodnicu’ sarajevskog načelnika preko one muške stvari.

A tek da i ne razmišljam koliko je ona za svojih 1327 dana rada u Armiji BiH otfikarila čuna, zato što se pozdano zna da je Armija islamizirana i u njoj se pod palicom SDA naš ID krije jedino u gaćama.

Bilo bi zgodno zaviriti i u njenu teku pa podatke uporediti sa tekom Abdulaha Skake, tek da vidimo ko je više sunetio i koga, za sada to će ostati neotkrivena tajna.

Kao što je i tajna da li Melika suneti samo muške ili smo se ‘izdemokratizovali’ da ravnopravno u BiH žrtve Bogu mogu biti i žene?

Za ponadati se, oboje. Plus, za nadu ostaje i ovo. Kad već moraš na sunećenje a moraš, bolje je da te skraćuje Melika nego Abdulah, iz čisto zdravstvenih razloga:

Možda joj se kao žensku smekša srce pa ostavi više?

photo : Melika Mahmutbegović dopredsjednica FBiH i ‘berberinca’, arhiv