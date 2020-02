Opoziv Trumpa će završiti kao i opoziv Clinton-a : umjesto na mrljama veša Monica-e Lewinski na flekama američke demokratije i na ‘lovačkom odijelu’ sina Joe Biden-a

Već skoro godinu dana se pripremalo, skoro mjesec dana se odrađuje, a nema od toga ništa, kakav impeachment iliti opoziv kakve budalaštine, cirkus zvani opoziv američkog predsjednika treba završiti čim prije.

Jer, samo je pitanje dana ili sata kada će se najpoznatiji ‘twitteraš’ Bijele Kuće Donald Trump slavodobitno javiti, kad će se oglasiti na svom profilu kao Jelena Karleuša dobro poznatim nepismenim rečenicama koje ruše sve prepreke pred sobom : pobjeda, sve je to bullshit, pravda je pobijedila.

Umjesto svjetskog navijanja u još jednoj u nizu opštepoznate američke demokratije zvanoj ‘opoziv predsjednika’, malo je onih hrabrijih i smjelijih koji bi se priupitali koliko će koštati nas porezne obaveznike ova lakrdija od suđenja i zašto se zaboga umjesto traženja krivice Trump-a niko od učesnika ‘sudskog procesa’ u zakonodavnoj vlasti Amerike ne zapita i kaže : jeste Trump je zaustavio pomoć Ukrajini ali otkud sin Joe Biden-a u vrhu poduzeća za promet gasom u Ukrajini koje je u korupciji do guše zbog čega je Trump zaustavio nekoliko stotina miliona dolara pomoći ovoj državi.

Stvari su jednostavne samo ako ih jednostavno posložiš.

Trump je po svim mjerilima veom kontroverzan američki predsjednik i imao on u svom predsjednikovanju od 2016. mnogo toga ‘zrelog za opoziv’, međutim u ovom slučaju se ne može njemu puno zamjeriti.

Zato jer mu se kao najveći grijeh stavlja na dušu da je izglasanu pomoć Ukrajini od 400 milona dolara ‘zamrznuo’ dok se ne ispitaju korupcionaške djelatnosti Ukrajinske firme ‘Burisma Holdings’ u kojoj je u samom vrhu sin američkog bivšeg podpredsjednika a sadašnjeg kandidata Demokrata za predsjedničke izbore Joe Bidena – Hunter Biden, što se u očima Demokrata percepira kao ‘uticaj na istražne organe druge države’, ‘slabljenje bezbjednosti Amerike’ ili kao ‘izbjegavanje izvršenja odluke Američkih organa’ čime Trump je li, radi nezakonito a što je po američkoj demokratji i Ustavu totalno nepojmljivo.

Dakle, šta će sin američkog podpredsjednika Hunter Biden u takvom korupcionaškom poduzeću u stranoj zemlji, pravo je pitanje ali ga niko ne postavlja?

Umjesto toga, američkoj demokratiji i građanima se već danima i sedmicama javno iz Bijele Kuće vrši prenos uživo opoziva za kojeg se unaprijed zna da osim što će eventualno oslabiti šanse Trumpa u utrci za drugi mandat u Bijeloj Kući (na kojem polju je izborna utrka već zagrijana dobrano, izbori se održavaju ove, 2020 godine), ništa se drugo spektakularno neće desiti. A koliko je ovo ‘suđenje’ potrošilo love, to će mo saznati naknadno kad već to nikoga ne bude interesovalo.

Da se razumijemo, potez Trump-a na prvi pogled izgleda kao ‘nezakonito postupanje’ i ‘postupanje mimo Ustava’, međutim Trump od ulaska u Bijelu Kuću postupa na ovakav i sličan način, počev od iskakanja iz Sporazuma o klimatskim promjenama pa do svađe sa čitavim svijetom u carinskim i trgovinskim poslovima, da i ne spominjemo njegovu ulogu ‘u postupanju’ na Bliskom Istoku ili u odnosima sa Iranom, pa niko od Demokrata koji brinu o zakonima i Ustavu nije zbog toga zatražio opoziv na ovaj način. Stoga, logičnim se postavlja po treći put pitanje šta će sin američkog podpredsjednika u tako mutnim vodama Ukrajine, u firmi sa gasom i korupcijom do guše i da li je ‘nezakonito’ čak iako je tražio od Ukrajinskih vlasti da se ta afera sa firmom preispita, kakav je to uticaj na zakonitost i pravosuđe?

Osim toga, ako je sve tako, čemu impeachment, pobogu, postoje regularni sudovi i tužilaštvo, zašto se ne ide u krivični progon, čemu ova farsa van sudnice koja liči na sudnicu ?

E, tu dolazimo do same srži problema. Po ‘američkoj demokratiji’ američki predsjednik može da uradi šta hoće, nema odgovornosti, bar one krivične. Znači, čak i da je sve ‘priznao’, može se samo razriješiti dužnosti, zakona za njega nema. Iako su u Bijeloj Kući sve napravili da izgleda kao ‘pravo suđenje’, nema pravih konsekvenci i tačka.

Impeachment Trump-a čak i kad bi do njega došlo, znači isto što i impeachment za Bill Clinton-a i njegov seks sa Monica-om Lewinski. Ostaće mrlje, umjesto Billo-vih na vešu jadne Lewinski, na ‘lovačkom odijelu’ (od imena Hunter, lovac) sina Joe Bidena a američka nacija će postati još više podijeljena.

Ovakva predstava uveliko podsjeća na situaciju u Bosni iHercegovini gdje se sva korupcija i kriminal podvodi pod ‘zakone’, ‘nema odgovornosti dok nadležni organi ne kažu svoje’, pa tako svako ostane nevin i pravedan jer ‘nadležni organi’ neće nikad osuditi kriminalca političara a presumpcija nevinosti će ostati uvijek odličan i najbolji zaklon od pravde i pravičnosti.

Sličnost ‘suđenja’ Trump-u sa Bosnom ogleda se i u rukama poslanika, delegata. Kao i kod nas, i ovdje se svaki dan prebrojavaju ‘glasači’, broje se ‘ruke’ i uvijek se iznova postavljaju blesava pitanja ‘hoće li biti dovoljno ruku’ da se izglasa opoziv američkog predsjednika.

Kao da su svi američki građani glupi i idioti i ne znaju koliko ‘ruku’ treba da bi se Trump izbacio iz Bijele Kuće. Podsjećamo, početak opoziva je bio lak posao jer u Kongresu Amerike većinu imaju Demokrate, međutim zadnja je odluka Senata gdje za opoziv Trumpa treba da glasa 65 delegata, a tamo sjede i čekaju odluku i ‘suduju’ 53 Republikanca i 45 Demokrata. Imaju kao i u BiH onih ‘nezavisnih’ čak dvojicu za koje pretpostavljaju da će biti uz Demokrate.

Dakle, iluzorno je očekivati 65 ruku za opoziv, ali kao i ‘kod nas’ svaki dan nas bombarduju sa ‘novim vijestima’ kako je ‘još jedan Republikanac ‘pristao’ da se pozovu neki svjedoci. Kao kad kanddiat Bakira Izetbegovića najednom ‘postane nezavisni’ ili oni Željka Komšića ili Fahrudina Radončića kad ‘iznenada postanu Bošnjaci sa dna kace’

Prodaja nade i magle uz ovogodišnje izbore u kojima kao što znamo između 20-tak Demokrata, na Bijelu Kuću ‘juriša’ i Joe Biden, kao da njegov sin ama baš ništa nema ni sa Rusijom ni sa Ukrajinom.

Kada je 2016. dolazio na Kosovo, Joe Biden je poveo i sina i kćerku ne bi li kao i Bill Clinton u ovoj novostvorenoj državici ušićario išta od prirodnih resursa ili koju firmicu kao Hillary Clinton a cijelo vrijeme je govorio o snazi demokratije i pravu mlade države na njenu budućnost.

Daj Bože da ne bude kao i sa Ukrajinom, jer i tamo je prvo odveo sina a onda je sin Hunter postao predsjednik firme koja se bavi prometom gasa. I to samo kako!

Osim Bill Clinton-a koji je zbog seksualne afere sa tada mladom radnicom iz ureda Monicom Lewinski 1998. godine koju i jeste i nije maznuo pa završio u postupku opoziva, impeachment je ‘odživio’ u američkoj istoriji još i predsjednik Andrew Johnson 1868 kada je samovoljno razriješio sekretara zaodbranu zemlje te Richard Nixon 1974. koji se povukao prije početka opoziva zbog poznate afere Watergate, u kojoj je Nixon aktivno učestvovao sa tajnom službom u osvajanju vlasti.

Kao je istorija zapisala jedino je predsjednik Johnson ‘fasovao’ opoziv. Clinton se izvukao, Senat ga ‘oslobodio’, dok je kao što smo rekli Nixon odlučio sam otići, prije izglasane odluke.

Donald Trump je blizu američke istorije. I demokratije u kojoj je u borbi za vlast sve demokratično i poželjno.

photo : Joe Biden američki podpredsjednik u administraciji Barack Obama-e i sadašnji kandidat za predsjednika sa sinom Hunter Biden-om, ispod : Donald Trump, arhiv