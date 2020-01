Koliko su sigurne notarske usluge optuženog notara Samira Muslića ministru sigurnosti Fahrudinu Radončiću? Isto onoliko koliko su bh građani i država sigurni u ‘rukama’ ministra Radončića!

Više niko ne pita nastavnika likovnog odgoja i sarajevskog magnata Fahrudina Radončića ministra sigurnosti da li mu je njegova odavno bivša supruga Azra vratila one silne milione KMa, koje je notarskim ugovorom obećala vratiti još 2012. godine, nakon naprasnog ‘sporazumnog razvoda braka’ i ‘sporazumne podjele bračne imovine’.

Podsjećamo, te 2012. godine Radončić je u ‘prekomponovanju vlasti’ postao ministar sigurnosti BiH prvi put, prije toga morao je radi ‘sukoba interesa’ da se ‘riješi Avza’ i još ponečega od svoje imovine.

U svega nekoliko mjesece frizerka Azra, postala je razvedenica i najpoželjnija ‘samohrana majka’, jer joj je ugovorom kod notara, koji je potvrđen u par mjeseci i kod Suda, pripalo imovine u vrijednosti od 200 milona KMa, po kojim ‘papirima’ je Azra, odnosno ‘Avaz’ u obavezi vratiti Fahri pola miliona KMa odmah početkom jula 2012, drugu polovicu od miliona KMa poečtkom narednog mjeseca, dok se ostatak od 199 miliona KMa Azra i ‘Avaz’ su se obavezali vratiti Fahri u naredne tri godine i isplatiti sve zaključno sa 31.12.2015. godine, u ratama od 97 i dva puta po 66 miliona KMa. Azri je tako ‘pripalo’ osim ‘Avaza d.o.o,’ još od imovine i ‘Avaz Roto press d.o.o,, zatim dionice firme GIK ‘Oko’ te dvoetažni stan površine 160 m2 u zgradi elitnog ‘Importane’ prostora u centru Sarajeva.

Niko od nas zabrinutih napaćenih građana države BiH nije se usudio sve ove godine priupitati kako je i sa koliko muke sirota ‘mala bogatašica’ frizerka Azra uspjela da ‘odkvita’ ove silne milione mužu Fahri niti da li je konačno Fahro ‘isplaćen’, posebno, kako je čovjek poslije tako darežljivog notarskog potpisa i sudske potvrde istog, naš Fahro preživio sve ove godine, radeći ‘isključivo kao konsultant’ u Azrinoj firmi ‘Avaz’ a Azra jedva preživljavala šišajući i brijući sirotinju u svom frizerskom salonu.

Naravno, ovo je bila pravna i naša klasična bh zbilja od zajebancije, a ‘prekomponiranje’ bh vlasti je bila čista bh politička ujdurma kako bi Fahro ‘čist’ k’o suza ušao u fotelju ministra sigurnosti države BiH, sve po dogovoru sa lopovskom bratskom SDA mafijom u vrhu vlasti, jer vidjeli smo da je Fahro ako se izuzme 2016. odlično ‘zarađivao’, samo na prostoru Crne Gore, odakle je porijeklom uložio je preko 11 miliona KMa u nekretnine, što je i sam potvrdio.

2016. će naš Fahro završiti nakratko u zatvoru zbog optužbi za teško koruptivno krivično djelo uticaja na tužilaštvo i Sud, i sve do skora smo iz ‘Azrinog’ Avaza, još više iz Fahrinih javnih usta mogli čuti kako mu je to sve napakovala lopovska i mafijaška SDA i Bakir Izetbegović, Fahro je nakratko ‘imao i srčanih tegoba’ za koje vrijeme je ‘Avaz’ printao sve što je stigao, o Bakiru i njegovom ‘ratovanju’, o ‘bošnjačkim krugovima kriminala, o Aliji Izetbegoviću kao vođi ‘bošnjačke mafije’ i onog ‘koji je uzrokovao bh rat’, o nerazjašnjenim političkim ubistvima iza kojih stoje Alija, SDA, Bakir i SDA službe bezbjednosti, spominjao je i mrtvu majku Bakirovu (‘vreće za Bakira’), prijetio je čak i da će se prije ‘baciti sa jednog od svojih tornjeva u Sarajevu nego će ikad skupa u vlast sa SDA’, a onda mu se sve ‘kockice posložile’ da je ponovo evo, zajahao u istu fotelju ministra sigurnosti, na isti ili sličan način kao i 2012 ‘u prekomponovanju vlasti’ a sve sa ciljem da se ‘pomogne Bošnjacima i državi Bosni’, i to po preporuci Bakira Izetbegovića i SDA jarana iz prvih saffova džamija i tekija.

Od klasičnog gubitnika na oktobarskim izborima 2018. evo nastavnika likovnog tamo gdje mu je i mjesto, tamo gdje ga je u nekoliko javnih istupa obećao ‘spustiti’ Bakir, jer ga je prethodno ‘uzdigla SDA’.

I, eto Bakira na naslovnicama ‘Azrinog Avaza’ sve u pozitivi kao da je Fahrudin najednom ‘prešao džamijski prag’, kao spasitelja Bošnjaka i bošnjačke države, svi smo zaboravili da je on, Fahro ‘lažov iz tornja’ a Bakir da je ‘lažov iz Vijećnice’, da je Bakir tvorac ‘fildžan države BiH po šnitama Erdogana’ i bog zna više šta sve nismo još zaboravili. Ma eto, čak i ‘bijedni bilten’ Slobodna Bosna prenosi vijesti o sastancima ministra Radončića i službi bezbjednosti i stranih ambasadora, gdje smo nekada, ne tako davno, mogli samo pročitati šta je sve ovaj sandžački kriminalac i lopov ‘jamio’.

‘Prekomponovanje’ vlasti znači na čistom našem jeziku bezobrazluk i opštu trgovinu foteljama u vlasti, ni to se više ne spominje kao neka bogzna kakva vijest.

Fahro je dobio promptno dozvolu za slijedeći toranj, zbog njega se mijenjaju urbanistički planovi grada, dobio je i garancije za nove kreditne linije, Bakir je pored moralnog političkog kepeca Komšića dobio još jednog (malo većeg) u liku i djelu sandžaklije Radončića, kako bi se dočepao vlasti u sarajevskom Kantonu i srušio vlast SDPa i Naše stranke.

Sve već odviše poznato.

U cijeloj ovoj bosanskoj basni bilo se potrebno osvrnuti na ‘papire’ Fahrudina Radončića odranije iz notarske ordinacije notara Samira Muslića, budući da se ‘ugovori’ ovog notara opet vrte oko Radončića, sada ‘uglednog gospodina’ i ministra, u aferama oko rušenja sarajevske vlasti.

Naime, članica Radončićeve stranke SBB Jasna Duraković se oglušila o stavove stranke i odbivši glasati za smjenu vlade u Sarajevu i prije samog čina glasanja, dok je još jedan SBB parlamentarac Fahrine stranke Damir Arnaut ‘odkazao poslušnost’ Radončiću prije zvanične sjednice za rušenje sarajevske vlasti, pa se u čitavu sagu ‘prekomponiranja’ vlasti upetljao lično i Radončić.

Naime, Fahro je preko ‘Azrinog Avaza’ promptno zaprijetio i Jasni i Arnautu da će morati vratiti njemu, tj. SBB stranci svako po 100.000 KMa jer napuštaju stranku a zadržavaju fotelje, pustivši u javnost kopije ugovora kod notara gdje su se navodno ovi Fahrini činovnici obavezali da će u takvom slučaju ‘nadoknaditi stranku’ , zaprijetivši sudskom tužbom.

Elem, isto kao i kod ‘slučaja’ frizerke Azre Radončić, na ugovorima kod notara pojavljuje se potpis i pečat iste face, notara Samira Muslića, gdje su valjda ovi sjeli i potpisali ovakav ugovor, iako i Duraković i Arnaut tvrde da takve ugovore nisu nikada potpisali.

Da, potrebno se osvrnuti ali bez ikakve nade da će iko pitati notara Muslića kako je došlo do sklapanja ovakvih ugovora za koje potpisnici tvrde da nisu nikad potpisali, jer takve stvari bh tužilaštvo ne interesuje, imaju oni preča posla kao što su šumske krađe, džeparenja po sarajevskim tramvajima ili povrede u lokalnim tučama.

Osim toga, ko bi se to u Bosni Veseloj usudio pitati za istinitost navoda ministra sigurnosti Fahrudina Radončića. Kad već tužioci i policija nisu pitali ni Fahru ni Azru za silne stotine miliona vrijedne ugovore već ih je Sud ‘aminovao’ onda kad Fahro nije čak ni postao ministrom, što bi se bakćali sa nekih pišljivih stotinjak hiljada KMa sada kada ih ministar gleda sa svojih okretnih tornjeva dok odlučuje o Bosni, o državi i Bošnjacima. Sa pečatom izvjesnog notara Muslića u rukama koji su neupitni i iznad svih zakona.

Žalosno, bezobrazno, jadno ali nadasve realno.

Jer, ministar bh sigurnosti Radončić se previše upetljao u najblaže rečeno ‘papire’ sumnjivog notara čime je bh pravda samo još korak dublje od ponora u kojeg tone već godinama.

Podsjećamo. Notar Muslić Samir ni u kom slučaju ne bi trebao biti dokaz pravde ministru bh sigurnosti, ako ni zbog čega a ono zbog optužnice u predmetu ‘Pravda’.

U ovom predmetu u kojem je optužen Alija Delimustafić sa grupom sudija, sudskih kurira i sudskih radnika, gdje su se nekretnine umrlih ili nestalih lica u Sarajevu ‘ozakonile’ i prebacile na Delimustafića i gdje su stotine miliona KMa neosnovano završile u džepovima ove grupe kriminalaca, zbog čega je Delimustafić bio u pritvoru dvije godine (suđenje još nije počelo a iz dobro poznatih razloga ne zna se ni kad će) nakon čega je dao jamstvo od milion KMa da izađe na slobodu, u samom vrhu optuženih je i notar Samir Muslić, čijim ‘ugovorima’ Radončić mlati po ‘Azrinom Avazu’ kao sa najsigurnijem dokazu.

I mi trebamo da vjerujemo u našu sigurnost. I u ministra Radončića?

photo : notar Samir Muslić, Fahrudin Radončić ministar sigurnosti BiH, arhiv