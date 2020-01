Kako je Šefik Džaferović odbranio suverenitet i jedinstvenost države BiH u medžlisu Srebrenice

Nismo implementirali ni one već prošle, opšte izbore od oktobra 2018, a već smo spremni za lokalne, ove 2020. godine.

Ista priča nas čeka, svako dvije godine, bh bajka je na bh stolu : uzmi šta ti treba.

Republika Srpska, 9. januar, referendum o otcijepljenju, apelacije, APN, NATO, izborni zakon i izborne jedinice, Srebrenica …

U fazi preotimanja vlasti u najbogatijem kantonu, u Kantonu Sarajevo, SDA sa svojim preletačima ‘papcima’ Fahrudinom Radončićem i Željkom Komšićem ne posustaje, ali Srebrenica je nezaobilazna tema.

Prvo, u Memorijalni Centar Potočari instaliran je politički ‘papak među papcima’ Emir Suljagić, postavljen je za direktora tog Centra, gdje je Emir ustoličen nakon ministrovanja njegove nekadašnje SDP partije, poslije žestokih dnevno-političkih akrobacija kao ‘muslimanskog jastreba’ Građanskog Saveza i dekanata nekog privatnog ‘internacionalnog’ Univerziteta, sada su na redu već opštepoznate bošnjačke vječite teme : žrtve, Srebrenica i kako to politički oprihodovati.

U ‘igru’ upada zarđali SDA poslušnik Šefik Džaferović, sa njim i Islamska Zajednica BiH, čije stavove Šefik odlučno zastupa i brani u BH Predsjedništvu.

Na dan 09. januara Šefik je ‘osvanuo’ u prostorijama Medžlisa u Srebrenici a onda smo kao znak njegove ‘bitke’ za jedinstvenu i BiH i Srebrenicu dobili, zna se – ‘deklaraciju’, šta bi drugo.

Bošnjački mediji su ovu ‘simboličnu gestu’ opisali kao ‘bitku za povratnike’ i kao ‘demonstraciju da je BiH suverena država na svakom pedlju’ (nacionalistički fašizoidni tursko-bošnjački list ‘Stav’), a zapravo nismo dobili ništa, jedna velika nula.

Deklaracijom su se navodno obavezale ‘sve probošnjačke stranke’ da će u ovogodišnjim lokalnim izborima podržati jednog bošnjačkog kandidata za načelnika Srebrenice, nešto odveć poznato iz ‘kuhinje’ Emira Suljagića i njegove ‘nevladine organizacije’ 01. Mart iz 2013. godine.

Svoju nemoć da zabrani proslavu 09. januara u Republici Srpskoj gdje je trećina ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ svečano i javno i pored prijetnji ‘krivičnim progonom’ defilovalo Banja Lukom, uključujući čak i svečani orkestar i hor Oružanih Snaga BiH, Džaferović kao ‘šef’ oružanih snaga, kao jedan od ‘šefova’ iz BH Predsjedništva zakitio deklaracijom.

Idemo svi zajedno u izbore, da srušio ‘vlaha’ načelnika Srebrenice.

“Došao sam u Srebrenicu da podržim inicijativu vas ovdje u Srebrenici. U Srebrenici i u svim povratničkim sredinama gdje god može da se napravi jedinstvo probosanskih političkih snaga kako bi se one artikulirale kao politički faktor na lokalnom i entitetskom nivou, pa i na državnom – treba da to uradite. Haram nam je ako ne uradimo svi što možemo da uradimo da se taj proces ojača i osnaži. Hrabrim vas, ljudi, ako vi ovdje u Srebrenici postignete jedinstvo oko onoga oko čega niste imali do sada jedinstvo, to je velika stvar”.

Tako je ‘na svakom pedlju jedinstvene države BiH’ a zapravo u medžlisu, u džamiji, prozborio Šefik Džaferović. Haram vam bilo ako glasate za ‘vlaha’.

Skoro ‘u bobu’ kao onomad, maja 2016. godine kako je u Švicarskoj prozborio aktualni Reis ef. Kavazović :

“Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Nećemo nikome halaliti. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da ‘vlah’ ne vlada u Srebrenici. Bit ću potpuno otvoren, da ‘vlah’ ne vlada u Srebrenici. Nek’ mu je haram ako to ne učini, nek’ mu je haram. Mi to moramo zaštiti, moramo to čuvati. To je naše i to ne možemo ostaviti“.

Dakle, Srebrenica se ponavlja i ponavljati će se dugo, uz izbore i 11. jula obavezno.

Svakako, SDP se još nije odlučio prihvatiti ovakvu deklaraciju znajući odranije za prljavu patriotsku i domoljubnu igricu SDA kriminogene bulumente u vlasti, a što je odmah izazvalo osudu.

SDP je svrstan u rang ‘četnika’, bez ikakvog osvrta na činjenicu da sa tim ‘četnicima’ Bakir odlično ‘pliva’ u vlasti već treću deceniju.

I idemo sa istim starim oprobanim metodama. Bez osvrta na pljačku Srebrenice kroz donacije svih ovih godina koje su se svele na par ‘freza’ i bolesnih junica te nekoliko plastenika, stranih donacija koje nisu bile interesantne SDA lopinama, i bez realne vizije koja nikom ne treba.

A ona kaže da čak i potpisnici takve deklaracije nisu ni blizu slova jedinstvenosti iz svojih potpisa, vlast je preslatka.

Tako se još ne zna hoće li Ćamil Duraković, nekadašnji načelnik Srebrenice ‘ići samostalno’ ili kao ‘jedinstven prijedlog’, te da li će se kandidovati bivši SDAovac Ahmetović Sadik ili sadašnji donačlenik Hamdija Fejzić i kako, ‘samostalno’ ili po prijedlogu SDA, čiji kandidat još nije ozvaničen, čime de facto i de iure čitav tekst deklaracije pada u vodu. Jer, ako ne bude ‘jedinstveno i probošnjački’ a kako kaže SDA, eto nama opet ‘vlaha’ za načelnika. Džaba vazovi Šefikovi, hoću reći Reisovi.

Međutim, na stranu Šefika i Reisa, ili bilo kojeg drugog kandidata za Srebrenicu, ova bivša enklava BiH ima mnogo veći problem kojeg od silnih ‘bitaka’ za povratnike namjerno ne vide ovi mudroseri bh politike. A to je, nema naroda u Srebrenici, nema ko glasati. Dijaspora Srebrenice izvarana i ostavljena i u ratu i poslije rata uopšte ne glasa, dok tamo u gradu nema ni hiljadu Bošnjaka. U Srebrenicu se, ponoviću po stoti put, samo mrtvi vraćaju, 11. jula, ali i to je sve manje i manje.

Siroti Ćamil Duraković u silnoj želji da bude vječiti načelnik Srebrenice računa na bar ‘1000 glasova iz dijaspore’, pa taj podatak zorno govori koliko je dijaspora zainteresovana za glasanje u Srebrenici.

Zašto je to tako, to znaju i mrtvi u Potočarima. Mafijaška SDA nije ništa za tri decenije učinila da se u Srebrenicu vrate povratnici, živi, preživjeli, samo je pljačkala i koristila Srebrenicu i genocid u Srebrenici za svoje ciljeve. Niti ima ambulante, niti mesnice ili farmacije, sva se borba svela na slične Džaferoviću fraze o ‘jedinstvenoj Bosni’ i pravu na bosanski jezik. U ‘džamiji’ i bližoj okolici.

’01. Mart’ Emira Suljagića je 2013 ‘upalio’ jer se tada moglo doći i glasati u Srebrenicu kako se želi i hoće. Prijavljivalo se na desetine istih osoba na jednoj adresi, na adresi džamije, Medžlisa, tamo je dolazio čak glasati i muftija političar Muamer Zukorlić iz Novog Pazara, Sandžak/Srbija, pa i Munira Subašić sa ličnom kartom iz Sarajeva ili Duška Jurišić novinarka iz Sarajeva. Izmjenom Zakona o prebivalištu i boravištu, zafalilo Bošnjacima glasova.

Oni su naravno za to optužili SDP i Dodika, međutim zna se ko je u Bosni ‘jedinstvenoj’ na vlasti svih ovih godina i ko je takav zakon ‘aminovao’. Džaferović i njegova SDA partija, ali to se svjesno zaobilazi.

Znači, kad već nema glasača, fiktivnih prijava boravka i autobusa, onda dobro dođe ova Reisova ‘mirotvorna’ hutba iz usta Džaferovića.

‘Nedajte Vlahu da zavlada Srebrenicom’.

A ja kažem i ovo : ma kad je već Alija ‘mahnuo’ Srebrenicu i u ratnim operacijama i posebno u Dayton-u, dopustivši da za komadić Sarajeva ostavi Srebrenicu ‘vlasima’, onda nije nikakvo čudo što nam se Srebrenica ponavlja. I Šefik, također.

haram : suprotno od halal, na bosanskom znači nešto zabranjeno

photo : Šefik Džaferović i Reis ef. Kavazović, arhiv