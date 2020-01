Utica NY : zapis iz ‘Bajrine džamije’

Ima od toga ihaha, ima više od pola godine, ma vallahi skoro će godinu dana kako ‘Bajrin džemat’, privatna džamija turbo-hadžije Bajre Smajića, (kolokvijalno : ‘autonomaška džamija’ u gradu Utica NY) – zvanično registrovano non for profit poduzeće pod imenom West Bosnian Islamic Center of Utica NY INC na 763 Bleecker Street – NE RADI.

Mislim, ona radi kad se otključaju ulazna vrata i kad se uđe u nju, ali nije u funkciji kao što to vjera i zakoni nalažu, ako izuzmemo malo petkom provjetravanje prostorija i upotrebu nove novcijate kuhinje. Drugačije ne radi nacijo, jedino ‘radi’ parking uz džamiju gdje hadžija parkira svoju građevinsku operativu i rade zaštitne kamere koje s vremena na vrijeme Bajro i najbliži vrh ‘uprave’ upale da vide ko je tamo sve i s kojim povodom navraćao, i koliko se zadržao.

A ne radi jer nema djece u mejtefu i ono što je najglavnije zato što nema hodže ima ihaha, skoro već godinu dana, nema ni vjerskih islamskih praznika da se malo uz pomoć ‘sestara’ džematlijki okrijepimo u kuhinji i na vjeru podsjetimo.

Džamija bez hodže ti dođe kao riba bez bicikla, džaba što ima neki ‘par-time’ honorarni hodža posuđen iz bratske ‘Sakibove džamije’ (Bosniaks Islamic Association fo Utica NY INC), nije to ono da kažem regularno, ali ko te pita, ej!

Važno je da imamo džamiju ‘autonomašku’ i da smo se ‘odvojili’ od Bošnjaka iz crkve konvertovane u džamiju, sve drugo je manje važno, zapravo totalno nevažno.

O, da, važno je da je džamija osnivanjem dobila svoj ID tako da oni koji su najbliže hadžiji hoću reći Bogu estagfirllah, mogu nabaviti građevinskog materijala po sniženim cijenama, bez poreza, tako da se broj takvih ‘construction’ specijalista rapidno povećava. I važno je da je hadži-BajrA na zgarištu svoje stare kuće i na svojoj privatnoj prćiji izgradio privatni objekat kojeg (opet) kolokvijalno nazivamo džamijom – drugu privatnu prćiju sa kojom se možemo ‘po naški’ natakati sa ostalim sličnim objektima sagrađenim po istom principu i istim pravilima. Ono, sa bivšom crkvom komanduje Sakib, sa svojom kućom hadžija Bajro a sa svojom kućom-džamijom familija Mehmedovića, u ime Oca i Sina Mehmedovića. A svi se kitimo nazivom ‘bosanske džamije’ u gradu Utica NY.

Dakle, nema hodže a i ne treba nam, kao što smo vidjeli može se i bez njega. Imamo ‘autonomaško’ groblje gdje možemo na miru počivati u miru, imamo hodžu kad zatreba (a zatreba samo kad se opružiš i oledeniš) po sistemu ‘plati pa klati’, ali zato imamo ‘blokove’ i priznanice, sakupljamo donacije, vazife i muslimanski porez, iako ‘nas’ još nisu priznali u Sarajevu i neće dok je ‘Boga i Svijeta’ a mi, i pored toga po ‘Bajrinom Statutu’ planirali ako se nedaj Bože šta desi pa da ‘nas’ nema zvanično, i kuću i okućnicu dajemo nekom u Washington državi ili DCu. Tako tamo piše iz prepisanih pravnih akata o registraciji u Bajrinim papirima. Naravno, tako se ‘samo piše’, nije Bajro lud toliko da se olako odrekne imanja, iako je, kažu blijede knjige ovo sve ‘uvakufio’, hoće reći dao narodu, a narod nema ni ‘tapije’ na imovinu nit ključa od džamije.

Elem, ali zato ‘Bajrina džamija’ kao i sve ostale ima ‘fejsbuk’ kojeg redovno posjećuju sve ostale ‘bratske’ džamije, Hanka Grabljivica, ‘Krajišnik SC’ i Nedim Mujić, slikar gologuzih ‘ljepotica’ iz naše čaršije.

Na kojem se već od stanjanja ukiselio ‘Golden Hammer’ alias Kajtezović Husein zvani Dugi, najpoznatiji među vjerskim ‘preletačima’ koje u politici zovu ‘papcima’. Onaj, što je od bivšeg hodže Felića kojeg je Bajrin odbor prijavio Amerikancima kao teroristu dobio punomoćje i koji je sakupljao donacije za Felića i njegove advokate i tužbu protiv Bajre što ga na ‘pravdi Boga’ onomad prijavio i strpao u pritvor 45 dana, a onda sve uz krajiški osmijeh to bacio pod noge i donacije dao Bajri a donatorima ‘papir’ za porezne olakšice.

Imamo ‘mi’ i nove izbore za ‘novi’ odbor džamije ko hoće može da ga isfejsbuči od novembra sad već prošle godine ali džaba kutije i glasanje iza zavjese kad smo opet dobili stari odbor, Bajro je vječan. I vječni su šoferi, džematlije sa pivom i vječan je Krajišnik SC, kao i utički Teferič, sve je vječno samo je prolaznost ista.

Imamo i ‘svoj’ račun u banci, kud ćeš više ili manje, na računu vazda nešto kane, a za ‘fejsbuk’ drugo tamo ništa nema, i to što ima nama je dovoljno. Jer smo svoji na mome i jer smo se zato borili i izborili.

Čak iako ne bude hodže ni na proljeće, šta nas briga, mi imamo svoju džamiju, važno je da kako dobijemo munaru, jer i bez munare je kao i bez hodže, džamija ti je kao riba bez bicikla. Ma makar bila do pod prve prozore.

U to ime već su isprintani’ blokovi, čim ozeleni krećemo u akciju. Ništa bez akcije.

photo : Bajrina džamija, West Bosnian Islamic Center of Utica NY, facebook džamije