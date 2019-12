Snimljen akcioni film o borbenoj gotovosti Šefika Džaferovića i Željka Komšića

Članovi BH Predsjedništva Bosne i Hercegovine ‘iz reda Bošnjaka’ Šefik Džaferović i Željko Komšić boravili su u specijalnoj misiji u Afganistanu ‘kako pomoći NATO snagama’.

Dočekani su uz najviše počasti od strane predsjednika ove susjedne naše zemlje koji ih je ‘upoznao sa situacijom, ciljevima, dinamikom i rezultatima reformskih procesa koje poduzima vlada Afganistana’.

‘Naši’ predstavnici su upoznali predsjednika domaćina o aktualnoj političkoj situaciji u našoj zemlji te ga s ponosom izvjestili kako je BiH umalo u NATO savezu, još samo da se u Bruxelles pošalje tajanstveni dokument pod codnom oznakom ‘Program Reformi’, oko kojeg se ‘nećka’ treći članBH Predsjedništva ‘iz reda Srba’ koji dokument naziva APN (‘A Proći Neće Nikako’).

Na upit predsjednika domaćina ‘a gdje vam je predstavnik iz reda Hrvata’, Komšić je snishodljivo odgovorio : ‘ma dajte ba predsjedniče, pa evo gledate u njega, ja vrijedim za obojicu’, na što se afganistanski predsjednik slatko nasmijao.

Poslije obavezne žderačine i krkačine, ‘naši’ lideri su smješteni u američku vojnu bazu ‘Bagram’ kako bi se sastali sa bh vojnicima koji u NATO vojsci odavno ‘broje sitno’ i služe NATO narodu, iako još ne znamo da li smo, i kad će mo u NATO. Željko se požalio američkim generalima da ga žuljaju vojne cokule a Šefik da mu stomak ne može stati pod maskirnu bluzu. Prije slikanja, problem je na obostrano zadovoljstvo riješen.

Inače, ‘naši’ lideri su posjetu obavili u sklopu NATO miroljubive misije u Afganistanu ‘Odlučna podrška’ u kojoj učestvuju i BH vojnici.

Iako je misija totalno miroljubiva, u vrijeme posjete talibani su napali u blizini baze ‘Bagrem’ nakon čega su Šefko i Željko dograbili mitraljeze i ostalu potrebnu opremu te su ne pitajući nikoga uskočili u borbeno vozilo u blizini te raspalili prema mjestu događaja. I, kao što se zna, rastjerali talibane, presložili ih na ‘troje’.

Kad su se vratili, američki generali su bili ushićeni. ‘My God, that was fast and furious, briliant, congratulation guyes ..’

Onda su ovu akciju naših provjerenih veterana boraca i zlatnih ljiljana dobrano zalili. Svi osim Šefika, on je odbio alkohol sa gnušanjem, za njega su donijeli specijalno vojno šerbe iz obližnjeg grada.

Američki generali su bili ushićeni, ne poznaju oni naše borce i njihove sposobnosti. Posebno Željka, ha.

Predložili su da se o ovoj akciji snimi i film čak, koji bi se mogao prikazivati vojnicima u bazama i u pripremi, ‘naši’ momci su rekli ‘hm, good idea sir’ ali ‘to je sasvim normalna reakcija, takvi smo mi’.

Ubrzo nakon toga, Šefik i Željko su u pratnji borbenih vozila prebačeno do hotela u gradu Kabul, naši bh vojnici su svi ‘ostali na broju’ a zluradi SDP mediji su objavili kako su ‘bh predstavnici bježali, jedva izvukli živu glavu’, što je notorna laž odviše poznata u BiH. Jer, mi nikad ne bježimo i ne gubimo bitke.

Po povratku u rodnu zemlju, ovu ideju o filmu su Šefko i Željko predložili Bakiru Izetbegoviću a on je to odmah prihvatio, on voli serije i filmove o našim herojima. Okrenuo je broj u Turskoj i odmah je u BiH stigla ekipa iz bratske zemlje ista ona koja je snimila ratnu akcionu seriju ‘Alija’. Na temelju priče ‘naših’ junaka nastao je brzo akcioni uradak ‘Fast and Furious 5’ (budući da su Amerikanci već imali četiri nastavka pod ovim imenom), glavne uloge su dobili protagonisti događanja u Afganistanu, ko bi drugi. Jer, oni su bili živi svjedoci i učesnici napada talibana, imali su već uniforme a za oružje se pobrinuo Bakir preko Fadila Novalića i bh namjenske industrije.

Zaključeno je da se našim vojnicima u mirovnim misijama pokazuju ovi filmovi u sklopu pripreme i obuke dok se film može prikazati slijedeće godine na ‘SarajevoFast’ festivalu što će i biti odrađeno.

Jedna kopija je predata Miloradu Dodiku, članu BH Predsjedništva ‘iz reda Srba’ a kad je odgledao film, Dodik je sa sjetom prokomentarisao : ‘Sad mi žao što i ja nisam išao u Afganistan’.

Željko mu je sa oduševljenjem dobacio ‘imaćeš šanse Baja, ne sekiraj se. Čim odključamo sef Predsjedništva i pošaljemo u Bruxelles ono što si potpisao.

‘Ta ti je dobra Željkane’ oduševljen je bio Bakir, Dodik je samo prokomentarisao kako je u sefu običan kopirni list papira sa njihovim potpisima na engleskom, neka to odmah šalju ako hoće.

Šefko nije ništa komentarisao, samo je zadovoljno ustao i rekao da ode malo prileći u kabinet, snimanje ga izmorilo više od akcije u Afganistanu.

Ne(zvanično) saznajemo da su američki generali dostavili zahvalnicu Šefki i Željki, dok je afganistanski predsjednik dostavio pismo u kojem se u ime svoga naroda zahvalio, kako je rekao ‘bosanskim komandosima’ na uspješnoj akciji’ te ih ponovo pozvao da posjete njegovu zemlju i američku bazu.

Američki ‘The New York Times’ je ovu borbenu gotovost ‘naših’ članova Predsjedništva popratio člankom pod naslovom ‘Bosna je očigledno spremna za NATO’, vijest su prenijeli mnogi strani izvještači dok je za divno čudo u BiH, vijest prošla skoro neprimjećeno.

Bosna je to, nikom se ne oprašta hrabrost, uspješnost i umijeće, završio je članak newyorkški list ovaj propust bh medija.

PS: svaka sličnost u imenima i događaju sa stvarnim likovima, slučajno je namjerna.

photo : omotnica i plakat filma iz BH Produkcije, montmontaža Cross Atlantic