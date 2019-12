OTKRIVAMO još : Dodik ‘razmišlja’ da pošalje socijalu američkom dužnosniku, bivšem zamjeniku državnog sekretara za Evropu i Aziju Brajan Hojtu (Hoyt Brian Yee) i presretan je što je pod sankcijama Amerike

Yeahhhh, ‘najvažniji’, ‘najjači’, ‘najpametniji’ i po sopstvenoj procjeni i ocjeni ‘najmudriji’ balkanski političar Milorad Dodik ‘Baja’, srpski član BH Predsjedništva, opet je gostovao kod ahbaba Milomira Marića na Happy Tv’ u Srbiji, 02. decembra ove godine. Ćirilica!

Kad god se Milorad uželi kamera i slikanja i kad poželi ‘novo talasanje’ u Bosni i Hercegovini, naći će te ga ili u Banja Luci na RTRS ili kod Marića. Ma čak i kad poželi da popije kaficu ili dobru domaću sa Vučićem, naći će te ga tamo da prostite.

A kad Marić ispod podebelih podočnjaka i srebrnastih uvojaka ‘mladalački’ opuštene i zapuštene kose uključi kamere, Dodik ne zna stati. Jednostavno mu se jezik razveže da bi mogao govoriti danima.

I to biranim ‘riječnikom’ jer zna da ga pomno prati Željko Komšić građanin i hrvatski član BH Predsjedništva koji će odmah reagovati, iste sekunde jer veću prznicu i tračibabu u Bošnjaka Bosna nije nikad imala, natakarit će se i Bakir, poslije njega obavezno Šefik Džaferović a neće se ušutati ni ‘Hižaslav’ ef. Cerić, samoproglašeni emeritus i akademik (Bože sačuvaj) sa svojim patetičnim dovama državi i nacističkim islamističkim i neprijateljskim poukama ‘neprijateljima’, tako da će se ‘Baja’ prepričavati danima i mjesecima.

Zbog toga smo po ko zna koji put čuli ono što već odavno doznajemo od Dodika. Bosna je nemoguća tvorevina i misija, Republika Srpska je trajna kategorija. U Srebrenci se nije dogodio genocid, Bošnjaci su muslimani, tako ih Dodik oslovljava, Srbi su počišćeni etnički iz Federacije a nikako Hrvati i Muslimani iz Republike Srpske. Osvrnuo se daleko unatrag u istoriju, bez toga ne ide. Tako ‘Baja’ referiše kako je u Bihaću prije II Svjetskog rata bilo Srba više nego Muslimana, bilo ih je preko 50%, sada, veli, ‘u Bihaću ima i živi 5 Srba’. Petero Srba, ništa više. Samo što ih nije nabrojao poimenično i pozdravio. Pa onda i ovo,

“Tito je muslimanima dao naciju, a onda su oni, preko Pozderaca, etnički čistili najumnije Srbe u BiH koji su pod pritiskom morali ići u Beograd, to je bila “politika Turaka”. Od ‘najumnijih Srba’ sjetio se Vojislaava Šešelja, a može ih nabrojati koliko hoćeš.

I sve tako i u istom stilu. Pomenuo je i Bakira Izetbegovića i njegovu Rezoluciju po kojoj će Bosna biti Republika. ‘Hoće’, kaže ‘Baja’ samo ako Bakir odvoji svojih 25% Bosne’. Pogodio je ‘u sridu’, Bakiru više ni ne treba. Hoće li u NATO ‘Baja’ ?- pita ispod podočnjaka procvjetali Marić a ‘Baja’ kaže. Ma ni govora. Ma jesmo nešto potpisali ali nije to ‘to’, saradnja sa NATO mora postojati i to će se nametati ali mi ćemo tu saradnju kao Srbija što hoće, ne smijemo zaboraviti osiromašeni uranijum, bombe NATO i sve tako.

Dodik jedva čeka da se odcijepi ali zna da to neće biti još i nikad od toga odustati neće, tamo gdje ima srpske zemlje to sve treba ujediniti, samo što nije pomenuo ‘Karlovac, Karlobag, Virovitica’, i zaista mu to treba omogućiti što prije. Jer, veli, ‘svaki put kad prelazim granicu na Drini’, razbolim se’.

Ej, patriotizam je to, to boli, ako ne vjerujete pitajte Bakira, Željka ili Šefika, pitajte sve ‘naše’ domoljube, ista su to osjećanja prema državi i na granici.

Šarović, Mektić i Ivanić su ‘izdajnici’, ali ovo, ovo je najbolje.

Jeste keve mi. Pa to je nenadjebivo simpatično : za ‘crnu listu’ američke vlade na koju je dospio Milorad Dodik, kriv je niko drugi nego Mujo Hrnjica.

Da, da, krajiški junak iz 16 vijeka, koji je u to vrijeme u Krajini bio ono što je Dodik danas. Najveći, najljepši, najsnažniji i najmudriji.

A kako je to Mujo Hrnjica kojeg neki nazivaju i ‘turskim zulumčarem’ jer mu je ćaća Turčin a Mujo volio trgovati i proganjati mlade krajiškinje, ‘dojavio’ američkom predsjedniku da sankcioniše Dodika?

E, ovako. Američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack (na funkciji od 2014. do 2018.) je, veli ‘Baja’ htjela da u Bosnu uvede ‘zajedničko obrazovanje’. Možete li vi misliti, ona je htjela da u svim čitankama u Bosni svi uče o Muji Hrnjici kao ‘heroju’ i ‘gaziji’ a srpske žrtve i junaci bi u takvim knjigama bili negativci, i tu je ‘puklo’ između Dodika i Amerike. ‘Nećete vi to meni tako, ne može to u vašoj a kako onda može u mojoj zemlji’. Možete li misliti, američka ambasadorica se ‘referisala’ na Muju Hrnjicu a ne zna da ‘mi, Srbi, Hrvati i Muslimani nemamo ništa zajedničko niti smo ikada bili zajedno na istoj strani’, kakvo zajedničko obrazovanje o čemu ona priča…’ E, tad je Dodik izustio svoje nesumnjivo i jasno ‘njet’, i eto ti sankcija i crne američke liste.

Zbog Hrnjica Muje! Mada, kaže Dodik, ‘baš se fino osjećam sa tom crnom listom’. Jer ne moram da ‘ispunjavam zahtjeve ambasadora’.

Znači, otkačiš ambasadora i ti si car. ‘Baja’. Tako je Dodik pojasnio kako je Cormack-ovu ‘otkačio’ na obilježavanju Jasenovca u Donjoj Gradini, 72 godine od ondašnjeg proboja zatvorenika iz logora, dok se pozdravljao sa gostima. Svima je pužio ruku samo je nju preskočio tog aprila 2017. Eto ti sad Mujo Hrnjica pa se sa njim selamaj, hanumo, tek da znaš sa kim imaš posla.

Nasljednika Cormacko-ove, novog američkog ambasadora ‘Baja’ još nije ‘otkvitao’ ali to nije za isključiti. Jer, on se ‘nikoga ne boji’.

Neka se svi pripaze. Tako je, da se i to zna, postupao sa visokim predstavnicima za BiH, tako je postupio i sa onim bivšim američkim diplomatom. Ma onim kako se ono zove … Hojt Dži a možda je i Ji (Hoyt Brian Yee, zamjenik pomoćnika američkog sekretara za Evropu, koji je nekoliko puta dolazio u BiH i u Srbiju te ostao upamćen po svojim kratkim a jasnim stavovima. ‘Srbija se mora odlučiti na koju će od dvije stolice sjesti’, misleći na to da se Srbija opredjeli ili za Rusiju ili za Ameriku. Ili ona: ‘U BiH su kleptokrate na vlasti’). Eno ga, veli ‘Baja’ nema ga niđe na platnom spisku u Washington DCu, dobio je otkaz. Dođe mi da mu pošaljem što socijale …

Tako je kod Marića zborio Milorad Dodik. Član BH Predsjedništva. Srpski član BH Predsjedništva. Sretni nosilac američke crne liste sankcija.

Marić se smješkao, Dodik samodopadno pogledao u kamere sa strane, dok je, a to je ono što je najalarmantnije i najbolnije, publika u kojoj je uglavnom omladina, na svaki ‘junački podvik’ Dodika snažno aplaudirala. Morao je Marić prekidati aplauze.

Koji aplauzi su, po mojoj skromnoj procjeni, opasniji i bolniji od Dodikovih i Marićevih medicinskih dijagnoza. I prognoza.

photo : Milomir Marić urednik ‘Ćirilice’ i Milorad Dodik, arhiv