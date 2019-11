Kur’an pomaže ako si u najboljim američkim bolnicama

Slavni bh košarkaš u NBA ligi (Portland) Jusuf Nurkić je marta ove godine doživio tešku povredu na terenu. U utakmici između ekipe Bruklin-a i Portland-a imao je težak lom lijeve noge i od tada je na terapijama, poslije operacije na redu su duge i zahtjevne vježbe koje će potrajati najvjerovatnije sve do februara iduće godine kada se očekuje lagani povratak Nurkića ispod koševa.

Dok traje liječenje Nurkić je aktivan na internetu, vazda se nešto može čuti od njega. Uostalom, to je karakteristika svih onih koji niotkuda i ni iz čega postanu nešto i neko pa se rasipaju pameću. Jer su bogati i jer im se može.

Tako je nedavno, a i nače Nurkić voli da ‘proserava’ na internetu, u svađi sa jednim od navijača pokazao svu draž ‘naših’ sportskih zvijezda koje su pametne jer su se najele vode i napile kruha, jer je iz ničega pokazao mnogo toga. Na pitanje jednog od navijača kad će se vratiti na teren, citirao je Kur’an, jednu ‘suru’ iz Svete Knjige uz napomenu da sve zavisi od Njega, od Boga, jer njegov povratak je ‘Božji Plan’.

Kad mu je navijač odgovorio da je to ‘više do njegovog tijela i doktora a manje do mađioničara sa neba’, Nurkić se ‘ražestio’ pa navijaču odbrusio : ‘idi psihijatru’.

Da, to je ta ‘naša’ ‘Bosanska zvijer’ (Bosnian Beast) kako su Nurkića prozvali navijači koja tako pametno zna da odgovori.

I sve bi to bilo o. k. da Nurkić stvarno, otvoreni prijelom noge liječi ‘božjim planovima’ prema kojima ‘ravna’ i svakodnevne rehabilitacijske fizioterapijske vježbe najboljih američkih stručnjaka, međutim ne bi Nurkić bio Nurkić da je rekao drugačije, tako to ‘hoda’. Vjera koja je inače intimna stvar ne smije za Bošnjak biti intimna, ona mora biti javna, ali ni to nije sve. Ako imaš drugačije mišljenje, eto ti preporuke-idi liječi se kod psihijatra.

Ne znam ko je Nurkića nazvao ‘bosanska zvijer’, meni po svojim dodadašnjim internet političarenjem i istupima više liči na kakvog bogatog nadrihodžu.

Džaba mu svi milioni.

photo: Jusuf Nurkić u jednoj od čestih sportskih performansi, arhiv