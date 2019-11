Čim je zastupnik Laburističke stranke Elvire Ljilje Abdić ‘pozitivac’ u ‘Avazu’, to znači da premijer US Kantona Mustafa Ružnić ‘pakuje kufere’ a SDA, SBB i famozni Željko Komšić računaju na zastupnike ‘ratnog zločinca’ u preuzimanju vlasti

‘Afera’ sa nekadašnjim SDA načelnikom Bužima Aganom Bunićem, poslije kadrom SBB Fahrudina Radončića u US Kantonu sa sve većim i senzacionalističkim opisima ‘najtiražnije novine na Balkanu’ ‘Avazu’ dobiva svoje konture.

Kao što znamo, Bunić predsjednik Skupštine Unsko-Sanskog Kantona ‘uhvaćen’ je kako na porno-sajtu ‘Pornhub’ onaniše, pokazuje genitalije i svoje mužjačke sposobnosti, pa ga Fahrudin Radončić čuvar ‘naših tradicionalnih vrijednosti’ otpisuje i isključuje iz stranke, istovremeno napadajući ga sa svih strana sa njegovim nemoralnim osobinama. Najnovije, ‘ajde što se javno kurva, ali Bunić je čak zaposlio 40 svojih prijatelja i podržavalaca i simpatizera, i još, ‘nije zaposlio ni sina ‘rahmetli sina Izeta Nanića Nevzeta’, umjesto sina ‘gazije’ uposlio je sina prijatelja Kasima Mulalića.

Raskalašeni Bunić pak nudi svoju ‘verziju’ sage o seksu u politici pa tvrdi da će stotinu članova SBBa napustiti stranku Radončića, čak ih dovodi na konferenciju, uz tvrdnju kako mu se sve ovo pakuje iz stranke jer se na njega vrši pritisak da se sklopi vlada većine sa SDA na čelu, na način da se u vlast inkorporiraju poslanici ‘ratnog zločinca Fikreta Abdića’, iz Laburističke stranke.

Onda se u ‘sapunicu’, šta bi drugo naši političari i radili, uključuje i Rasim Kantarević, zastupnik u Skupštini US Kantona iz reda Laburističke strake koji napada Bunića tvrdnjom ‘kako ne postoji nikakav sporazum sa Fahrom i ‘Strankom bolje budućnosti’, da su ciljevi i planovi Laburista ‘jasni’ i da će ova stranka ‘u Skupštini USK provoditi svoju programsku politiku i u skladu s tim težiti da daje svoj doprinos u funkcioniranju vlasti u ovom kantonu, nudeći da u skladu sa svojim mogućnostima ponudi rješenja u određenim segmentima vlasti s kadrovima za koje su sigurni da bi kvalitetu rada u istim podigli na višu razinu. Hoće li kad i s kim doći do dogovora, ostaje da se vidi u narednom periodu, ali naš je stav po tom pitanju jasan…’

‘Avaz’ je dao važan prostor Kantareviću u ‘najtiražnijem glasilu’ uz njegovu poruku Buniću ‘Brani se Agane, ali muški‘, kao da se Bunić nije na porno sajtu dovoljno pokazao muževnim.

I šta smo iz ove ‘afere’ mogli apsolvirati, ima li išta nepoznato?

Nema, osim da su Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović (‘Fahrija i Bakira’) krenuli u realizaciju obećanja SDA da preuzmu, povrate US Kanton pod svoju čizmu, kao što su to najavili i u Sarajevskom Kantonu, čeka(la) se samo zgodna prilika. Po našim skromnim procjenama, koje se uklapaju i u izjave Kantarevića, Laburisti će će ući u ovaj ‘neprincipijelni savez’ sa SDA samo da bi o(p)stali u vlasti, dok je isto tako samo zbog vlasti, Fahrudinu Radončiću i Bakiru Izetbegoviću sve drugo manje važno, klasična politička skrivalica.

Da pojasnimo.

Ono što je Radončić u vlasti Sarajevskog Kantona, to su Laburisti i Elvira Abdić u vlasti US Kantona. ‘Jezičak na vagi’, ‘faktor’ bez kojeg se ne može napraviti većina ali faktor sa kojim se može napraviti ‘deal’. Kako su svi ‘osjetljivi’ na stolice i vlast, to znači da je dogovor moguć i da je veoma blizu. Kantarević to u svojim krititkama Buniću ne negira, naprotiv to potvrđuje. Jer, šta bi drugo značile njegove rečenice o ‘funkcionisanju vlasti sa kadrovima za koje smo sigurni da bi kvalitetno radili’, uz napomenu da ‘ostaje da se vidi hoće li i kad doći do dogovora u narednom periodu’.

Osim što to znači odprilike ovako. Pošto smo manjina nama je svejedno s kim će mo činiti većinu, važno je da se ‘dogovorimo’ i ostanemo u vlasti, jer vlast je slast i moć.

Dogovor je očigledno tu, jer Fahro i Bakir od kako su se ‘polizali’ ne miruju, a Bunić im je dao šansu. Naravno, Bunić je kao što reče Fahro nekad za Bakira ‘politički kreten’ ali svejedno bio je ‘kreten’ i prije nego je ‘afera procurila’. Radončićev kreten. Kao što znamo ‘afera’ nije od ‘sada’ ili od jučer, ona je već odavno, Bunićeve genitalije su na porno-sajtu već dugo, ali ih Fahro nije primjećivao sve dok se nije ‘pokrenuo proces’ promjene vlade US Kantona, dok Bakir nije dao signal da se krene u preuzimanje vlasti.

Takav političar nije ni za Mjesnu zajednicu a kamo li za skupštinu Kantona, međutim Bunić je proizvod SDA braće a kasnije Fahrin miljenik i kadar, da nije osjetio šta se sprema, nikada ne bi njegova porno uspješnost došla na stranice ‘Avaza’. Niti bi predstavnik ‘stranke ratnog zločinca’ postao ‘pozitivac’ u ‘Avazu’. I nije ni jedini koji je osvanuo na porno-sajtu, imali smo prije par godina i sličnog ‘Bunića’ iz Cazina koji se poslije toga povukao iz politike i osnovao ‘Fakultet’, naši bh političari se kurvaju neskriveno, ali ‘afere’ postoje da bi se upotrijebile u datom momentu.

Na kraju, nema dileme da će Laburisti ući u savez sa SDA i SBB, Željko Komšić će Bakira podržati to se zna, tako da i ova afera, umjesto da završi sudskim epilogom, ostaće samo sprdnja i zajebancija naših predstavnika u vlasti, dok je ‘pozitiva’ Laburista u ‘Avazu’ još sigurniji signal da je ‘deal’ sklopljen’ i da premijer Ružnić treba pakovati kufere.

To što je Abdić u medijima ‘ratni zločinac’ i što ‘nema sile da se sa njim napravi vlast’ je ‘afera’ slična Bunićevoj, čisti politički bh kurvarluk. Fahrin i Bakirov politički kurvarluk su veće ‘afere’ od Bunićevog onanisanja zato jer Bunić to odrađuje na porno sajtu a ovaj dvojac u javnom bh političkom životu. Uostalom, i prije su predstavnici DNZ stranke Fikreta Abdića bili u vlasti sa SDA, dok je SDA uporno ponavljala kako ‘neće sa ratnim zločincem’. Ondašnji predsjednik stranke Dolić je to pravdao time da ‘vlast mora da funkcioniše i da ima obavezu prema narodu’, nešto slično podvlači i Kantarević, što opet znači da poslanici vole svoje stolice više nego je to normalno.

Stolice imaju cijenu, Fahrudin Radončić, jedan od većih gubitnika na zadnjim izborima je upravo zbog te cijene postao jedan od ‘odlučujućih faktora’ u vlasti, isto se desilo i sa Komšićem ‘Bakirovom pudlicom’.

Dakle, ako je svojevremeno Ljilja Elvira Abdić uzvikivala ‘srušili smo ratnu vladu‘ kada je ‘pao’ premijer Izudin Saračević (SDA), mi smo bili presretni jer je ušla u vlast sa Mustafom Ružnićem (aSDA) , iako između njega i Saračevića, između aSDA i SDA- nema nikakve razlike, zašto onda ne bi ponovo, kad se ‘spanđamo’ sa SDA uzviknuli ‘srušili smo poratnu vladu’ Ružnića, radimo ‘u interesu naroda’.

Pune su poslaničke klupe seksa i skandala. I ‘političkih kretena’.

Bunić nije izuzetak, on je nažalost – bh pravilo.

photo: “Pornhub” i predsjednik Skupštine US Kantona Agan Bunić, arhiv