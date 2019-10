Razlika između političara i magaraca je očigledna.

Zbog vikendice Dragana Čovića i prestižnom mostarskom naselju Bare promijenjen je tok rijeke Radobolje, zbog Fahrudina Radončića i gradnje novog tornja izmjenjen Regulacioni plan Opštine Centar Sarajevo, uskoro treba očekivati rušenje (promjene) vlasti u Kantonu Sarajevo i US Kantonu.

Jedan od čuvenijih i poznatijih grčkih filozofa Heraklit (535 – 475) ostao je najviše upamćen po svojoj izreci ‘Panta rei’, što bi u prijevodu značilo da ‘sve teče, sve se mijenja’.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je jula 2017. godine još više upotpunio ovu mudru misao, kada su mu spočitali kako se promijenio, kako je od radilaka i četnika postao mirotvorac, ali mudrije i žešće od Heraklita.

‘Ne stidim se da kažem da sam se promenio. Samo se magarci ne menjaju’, pojasnio je Vučić svoju političku performansu uvrijedivši sav magareći balkanski soj i ujedno pokazavši kako funkcioniše mozak klasičnog našeg političara. Prilagodi, prevrni, promijeni, okreni i obrni, onako kako ti odgovara i kako dati trenutak nalaže. Postaćeš tako uzoran i dobar političar. Nema veze što lažeš i petljaš, što ti sram ne viri iz obraza već iz dupeta, važno je da se politički odlično snalaziš.

I Meša selimović, naš poznati pisac je o tome fino znao reći.

‘Kad običan čovjek laže mi ga osuđujemo, kad to čini političar mi kažemo da je snalažljiv’, čime je potvrdio teze o nužnostima promjena na pravi način.

Dakle, za promjene nisu krivi političari, logičan je zaključak, krivi su magarci. Koji ne vole ‘promjene’.

Jer, promjene donose profit, bolji život, sve ono što status quo nema i ne očekuje.

Zato je lako bilo Draganu Čoviću da zbog potrebe svoje vikendice u prestižnom naselju ‘Bare’ u Mostaru promijeni tok rijeke Radobolje. Da teče onuda ‘kud on reče’, kao po onome ratnom sloganu iz Krajine ‘Voda teče kud Babo reče’ koji se Babi a i Krajišnicima nije baš posrećio.

Iz prostog razloga jer je Dragan Čović vlast, političar i ‘lider’ koji voli i hoće promjene. Zašto bi rijeka tekla nizvodno, ona mora i hoće ako zatreba teći uzvodno, i tako i teče, da bi vikendica od pola miliona KMa što bolje ‘sjela’ uz prirodu.

I kod drugih bh i balkanskih političara promjene i Heraklit su dobro poznata misija. Oni mijenjaju sve što požele. Zakone u svoju korist, propise u korist osuđenika ahbaba, poreze koji im život znače, granice države ako se ‘nađu’ i dogovore, mijenjaju naše navike (uz pušenje, alkohol), našu naciju i nacionalnost, sve što smatraju da je podložno i potrebno promjenama.

Samo magarci se ne mijenjaju kaže srpski Heraklit Vučić, dabome. Oni šute, tegle, gledaju ni desno ni lijevo već pravo, riljaju do iznemoglosti i grickaju ono malo trave što im se dadne. Svako dvije godine i pored toga izađu na birališta i glasaju, zaokružuju svoje vlasnike u nadi da će biti više trave i soli u trbuhu.

Promjene vole koristiti u svojim sloganima i američki političari, Obama je to odlično iskoristio, Donald Trump nastavio. Promjene obožava i Fahrudin Radončić, predsjednik SBB stranke u BiH. Za njega je Heraklit obična seoska pijanica ali uzor u promjenama bez premca.

Prošle godine je urlao, prijetio, osuđivao sve u SDA vlasti, Bakira Izetbegovića i Oca Mu Aliju (‘vođa bošnjačke mafije’) najviše te snajku Sebiju kao pride i bonus. Politički idiot i kreten, turkofil, autor Bosne kao fildžan islamske države, zaštitinik političkih nerazjašnjenih ubistava, lopov i pljačkaš, sve je to upakovano bilo u ‘vreće za mog Bakira’, dok su trajali izbori a ni Bakir mu nije osta(ja)o dužan. Najveći neprijatelj Bošnjaka nikad nije prešao džamijski prag, mi smo ga uzdigli mi će mo ga i spustiti, oblatio je Aliju to mu neće biti oprošteno ….

Toga je bilo koliko hoćeš, ‘Avaz’ je prašio i uzduž i poprijeko, poslije izbora Radončić je pomirio sa Bakirom i sve slatke naslove ‘Avaza’ prekrile su priče kvazi umjetnika Meme Heljovca iz rijality beogradskih ‘Pink’ sraonica te ‘šokantne’ vijesti o sisama Jelene Karleuše ili međunožju Rade Manojlović. Bakir je osvanuo u finim i umjesnim izvještajima sa sastanaka SDA i njihovih deklaracija i senatora. Radončić se promijenio, sve teče sve se mijenja, nije valjda magarac da se ukopita i čeka.

I gle čuda.

Radončić najednom dobiva dozvolu za gradnju slijedećeg tornja, Opština Centar Sarajevo samo za potrebe novog nenadjebivog i najvećeg ‘spomenika Sarajevu’ mijenja svoj Regulacioni plan da bi crnogorski Bošnjak mogao graditi i temeljiti. Bez i jednog glasa protiv, sa svim glasovima ‘za’. Da se nije promijenio, Radončić bi čekao još stotinu godina, ovo je čekao od 2014. godine, ovako promjena je očigledna i korisna.

Ne samo zbog tornja, Bakir Izetbegović sa neskrivenim zadovoljstvom najavljuje još ‘promjena’. Najvažnije su mu i najbolnije one kako srušiti vladu u Kantonu Sarajevo i vladu US Kantona, Tuzlu je riješio, Sarajevo još boluje.

Treba povratiti Istambol, hoću reći Sarajevo pod svoju čizmu a kroz promjene to ide najlakše. Sa tornjem pogotovu. Radončić je u ovoj vlasti Kantona Sarajevo uz Željka Komšića ono glavno ‘vezivno’ tkivo, bez njih dvojice teško da takva vlada sastavljena od opozicione šestorke može opstati. Komšić je odavno Bakirov, ostalo je da se Radončić ‘dozove pameti’.

‘SKI toranj’ je dobio zeleno svjetlo, Bakir ne treba da se brine, Radončić je već kroz ‘Avaz’ nagovijestio kako će stvari mijenjati, već je Elmedin Dino Konaković, partner Radončića u vlasti postao predmet opservacije. Kako ovaj hadžija nenamjenski i nelegalno troši narodne pare, kako to mora prestati.

Počele su i sladunjave i sjetne priče o Aliji Izetbegoviću što je iznenadilo čak i konvertitsku ‘Slobodnu Bosnu’, dakle, sve se mijenja. Osim stoke krupnog zuba.

Za promjene je i Ljilja Elvira Abdić koja je sa svojim malobrojnim Laburistima u vladi US Kantona isto što je Radončić u vlasti Kantona Sarajevo. ‘Jezičak na vagi’, dakle vrlo plodno tlo za SDA akciju u preuzimanju vlasti, takvi se najlakše pridobiju ili kupe. Iako je ona ulaskom u vladu US Kantona izjavila ‘srušili smo ratnu vladu’ slaveći pad Izudina Saračevića, kad dođe vrijeme da sa Bakirom dogovori novu, možda čujemo još koju pametniju i bolju. Vjerovatno onu već oprobanu Rifata Dolića odranije koji je svaku vlast sa SDA pravdao onim ‘mi moramo raditi u interesu naroda’. Treba sačekati, ali mijenjati se mora svakako, nije Heraklit glup.

Iako je Radončić najavio kako ovim najvećim tornjem u Sarajevu od 250 metara postajemo evropski rekorderi te kako ‘Sarajevo dobiva spomenik olimpijskom duhu’, unaprijed se već zna ko dobiva a ko gubi.

Magarci nisu nikad stanovali u tornjevima, već u štalama.

photo : Radončić Fahrudin i maketa SKi novog tornja, arhiv