Utica NY : Pola kilograma kestena 8 dolara!

Jesen je godišnje doba plodova, među njima nama Bosancima koji živimo u USA na sjeverozapadu države NY kesten je prava noćna mora. Naučili variti (kuhati), pržiti, sušiti pa ‘istući’ i kuhati, zamrzavati ga pa spremati za dublje zimske dane, ali skup preskup, kao da je ‘od suhog zlata’.

U prodavnicama grada utica NY cijena ovog našeg nostalgičnog šumskog voća je paprena, 8 dolara po LB (pola kilograma), prisjedne čovjeku želja.

Opet, nije kao onaj naš u Krajini ili u Podrinju, već nekako krupan i tvrd, kao da su ga saskupljali po parkovima divljih stabala, ali je kesten, ej!

I što je interesantno, u okolici grada Utica NY sve su same šume i planine a kestena ni za lijek.

Nešto kontam, da je Krajina u Americi ili da je Podrinje ovdje, ma mi bi svi bili u čas milioneri, kod ovakve cijene, ili bi, kod takve ponude, cijena kao u BiH pala na 60 centi po kilogramu. Vjerovatno ovo drugo bi nas strefilo, mi smo pod sretnom zvijezdom rođeni.

Bosanci se, kad je već tako, snalaze na razne načine. Dopremanje avionom ili brodom ne ide, to se obavezno oduzima, probali smo. Najpopularnija je ‘narudžba’ kod vozača kamiona koji ove plodove nalaze u drugim državama znatno jeftinije, kao recimo u državi Indiana, međutim opet te i takve vreće se rasprodaju po trgovinama zemljaka i opet imamo skupo zadovoljstvo.

Neki su problem riješili tako što su nabavili sadnice i već uživaju plodove u svom dvorištu, oni manje promućurni neka ‘poste’ ili pošteno plate svoju nostalgiju.

Ako ni to ‘ne ide’, neka sačekaju Thanksgiving, pa neka oprobaju kesten uz ćurku, kao što znamo, veći dio sastojaka za punjenje je od kestena.

photo : Utica NY, Price Chopper trgovina, arhiv