Istoriju Krajiških Teferiča dijaspore, bez svake sumnje ispisao je organizator ovogodišnjeg krajiškog okupljanja u gradu Utica NY 17. augusta 2019 – ‘Krajišnik SC’ Utica NY.

I to kakvu. Punu ignorancije, šutnje, drskosti i bezobrazluka, pa, ako dozvolite i sumnje u veliku prevaru naroda i pljačku.

Kao što znamo, Teferiči se održavaju u Americi od 1998. godine kada je održan prvi u gradu Chicago, IL a onda se rotirajućom metodologijom, Teferič seli u druge države i gradove. Drugi je održan u 1999. u gradu Waterloo, Iowa, onda je slijedio St. Louis – Missouri, pa Utica – NY a potom Detroit, Michigan i najzad Fort Wayne – Indiana, da bi se ponovo preselio u Chicago, pa tako ukrug.

Zabava sporta i druženja se, kao što smo već ranije o tome pisali trebala i morala održavati ‘u čast’ i sjećanje na egzodus naroda Krajine krajem augusta i nikako u drugo vrijeme, međutim, kao što se svuda desi kad se lova i sitnospostvenički i šićarski interesi grupa i pojedinaca susretnu na brvnu, sve to preraste u svađe i napucavanja i najdebavanja do besvijesti, tako da smo u ovoj našoj bajnoj krajiškoj istoriji imali i po dva Teferiča u istom gradu i istom danu, uz mnoge su uredovali policija i američki sudovi, jedan smo čak morali održati pod imenom ‘Krajiški Festival’, tako Sud naredio.

No, i pred toga, teferiči se održavaju iz godine u godinu i ova manifestacija postaje ne samo preskupa već preveliki zalogaj i izazov za mnoge, a sve uz patriotizam, domoljublje i grbove i zastave zavičaja, evo mi se ‘teferičimo’ već dvije decenije i još će mo se ‘teferičiti’.

No, da se vratimo na početak teksta i ‘našu istoriju’.

Bez obzira na svađe i nadmudrivanja, uvijek je bilo do sada u opisu poslova organizatora da se raja, narod ili posjetioci, kako vam valja bolje, poslije Teferiča informišu i obavijeste kako je prošla manifestacija, koje fudbalske ekipe su učestvovale, ko je pobijedio i na kraju ono najslađe : ko ništa nije zaradio a ko je šta jamio. Bilo putem samo za slučaj teferiča otvorene web stranice ili putem drugih medija, uglavnom smo mogli saznati ko su donatori, u šta je lova potrošena i je li (uglavnom nije ništa ) šta ostalo za organizatora.

Pa makar i bili lažni takvi izvještaji (uglavnom su frizrani) to je najmanje što donatori i oni koji u teferičima uživaju očekuju, vjerujući organizatoru.

Ali, kao nikad do dada u ‘istoriji Teferiča’, tajnovitost Teferiča nije došla do izražaja kao što je narodu to priredio organizator ovogodišnjeg 22. Krajiškog Teferiča, fudbalski klub ‘Krajišnnik SC’ Utica NY.

Osim što znamo prije Teferiča spisak donatora gdje su se nadmudrivali i natakali domaći lokalni ‘biznismeni’ i biznismeni kada je objavljeno da je nakupljeno prije održavanja veselice preko 20.000 dolara, osim što je ček lokalnog trgovca autima Carbone u našem gradu na iznos od 4.000 dolara postavljen na facebook Krajišnika SC, drugo ništa nismo ni čuli ni vidjeli. Posebno, niko nema blagog pojma kako je protekla tobmola koju je na javnim objektim relamirao ‘Aism,s Automotive’ dealer autima u našem gradu Asim Huskić (a što na zvaničnoj faceboook stranici organizatora nije ni pomenuto) i gdje su navodno uz glavnu zabavu po cijeni od 20 dolara prodavani tiketi sretnim dobitnicima Cadilac 2007 bijele boje, nigdje nije objavljeno da li je i ko je sretni gubitnik auta, zatim koliki je prihod uz glavno veče u auditorium sali u našem gradu, a pouzdano se zna da se tu nakupi najviše love uz muziku i ‘voditeljski opus’ organizatora, te napose, nemamo nikakvih saznanja koliko su ‘naši gosti’ požderali i popili na barama koje je taj dan dobro isprala ljetnja zadnja kiša, koja je navodno čak i prekinula sportsko takmičenje, ili bar skratila igre i pretvorila ih u pucanje penala, da se što prije završi.

Dakle, ništa, ama baš ništa nije transparentno, ma nema čak ni onog ‘ulaz jednak izlazu’, saldo je ‘0’.

A podsjećamo, Teferič je održan 17. augusta ove godine.

Dakle, čista lakrdija i bezobrazluk, ignorantnost i muljanje bez granica i bez imalo stida.

Samo ‘hvala dragi gosti’, dođite nam opet da vas opelješimo i nadmudrimo.

Osim ove ‘namjerne’ tajnovitosti, uz ovogodišnji utički teferič je suviše upadljiva i očigledna veza između organizatora ‘Krajišnik SC’ i lokalne džamije Bajre Smajića (West Bosnian Islamic Center of Utica NY), pa kad se sve sabere i oduzme, ‘ispadne’ da i nema nekog iznenađenja, osim samo za budale.

Znam, rizikujem da me opet ‘opauči’ neka ‘Harinca’, koja se javi kad god spomenem Bajrinu džamiju, zato jer je ‘plaho’ boli ahbab, ali nacijo, to zaista nema smisla i mora se reći. Gospođa ‘Harinca’ se zove Ibričić Fatima ili Fatma, i ona me dobrano izružila (‘na što sam spao, nisam dao ništa pa šta me onda boli ona stvar a napadam najpoštenije građane Utica’e kao što je Bajro Smajić’ i slično) a ja blage veze nemam gdje sam spao i zapeo da sa ‘Harincom’ moram raspravljati. Jer, ne bih ni o Bajrinom ni njenom poštenju. Posebno o njenom, kad sam od nje kupovao švercovane cigare, kad je ona ‘moja stranka’ u pravnim poslovima a ja tako glup i nikogović, toliko sam nesposoban i ‘spao’ da ne bih da je povrijedim. Ili da joj ne pominjem fiktivnog zemljaka od kojeg je uzimala 150 dolara mjesečno samo za sandučić za poštu a čovjek stanovao na sasvim drugom mjestu, ništa nisam htio osim da ukažem koliko sam nesnalažljiv i nesposoban, da ne kažem nepošten.

I ovog puta će slične ‘harince’, ‘rasimovce’ ili’zećince’ drviti moju sudbinu, mjerkati moju staru garažu i ispitivati koliko je bezvezan moj sudački čekić te da li imam snow blower ili grćem i mlatim lopatom po snijegu, ovo drugo najčešće, međutim nacijo, rizkujući sve to, čak i mlade muslimane trucker’e sa pivom tipa Kudića koji su kod mene zarađivali dnevnicu a onda se dočepali volana i misle da su dosanjali svoje snove te mi psuju sve, uključujući i najmilije, mora se reći:

Ovo sa organizacijom ovogodišnjeg Krajiškog Teferiča 22. po redu je čista zajebancija i neko to treba reći.

A da sam dao išta za Teferič – nisam, međutim bezobrazluk ima svoju cijenu i poštenje čak i kad daješ. Dao sam Kajtezović Huseinu zv. Dugi 100 dolara za odbranu efendije Fadila Felića kojeg je Bajro Smajić strpao u zatvor (vidi post na web stranici), dali su i drugi a onda je ‘Dugi’ koji je trebao tužiti Bajru uz punomoć efendije, sve sakupljeno dao u Bajrinu seharu, pa je ‘ispalo’ da budale umjesto u odbranu fendije daju u Bajrinu džamiju.

Nije se ‘Harinca’ oglasila’ po tom pitanju, iako je efendiji nosila specijalnu halvu dok ga Bajro nije proglasio teroristom, vjerujem da će sad imati šta da kaže, budući i srećom nisam donator ovakvog Teferiča. I budući da sam opet ‘spao’.

Dakle, da razdužim i skratim. Dajte izvještaj, mi već unaprijed znamo kuda su otišle pare i kako su se luđaci mamili na silne donatorske navlakuše. Ali neka se zna, stara mu majka, nije ovo zadnja naša veselica.

Drugačije, to je kao da si zavukao ruku u tuđi džep, nemisleći da tu veselicu treba nastaviti za par godina u istom ovom gradu ili u nekom drugom širom Amerike.

photo : deal or not deal, montmontaža Cross Atlanic, arhiv