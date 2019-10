Utica NY : BREAKING NEWS – Ako Hanka uđe u ‘gradsko vjeće’ Utica NY, moraće se prvo ‘boriti’ da nauči bosanski jezik. Za ostalo će mo laHko.

Riječ je o Grabovica Hanki, ovogodišnjem kandidatu za gradsko vijeće Grada Utica NY, i njenim nepresušnim predizbornim bitkama. U kojim Hanka ne spava, ne sjedi, ne odmara (osim Pariza i Londona ljetos, sorry), već juriša na naše svakodnevne i silne probleme. Eto je učas u našem najsiromašnijem dijelu grada popularno nazvanom ‘Cornhill’, eto je Boga mi i u North Utica, nema kafane, restorana ili aperitiv bara gdje nije skoknula. Da pojede štagod, baš se malo i ‘popravila’ od silnih predizbornih čašćenja i punih tanjira.

I silnog fotkanja, selfie a i malo drugačije. Pa to sve kad odmah okači na svoj face booooK, da se vidi kako Hanka stiže svuda i kako brine o svemu i svečemu, ‘ispadne’ baš onako ljudski i humano, i prelijepo. A ne mora biti.

Od bitke za cancer do – štajaznam, prava nekih tamo koji se zavaravaju sa ‘hope’ ili sa ‘dreams’. Skupove sa načelnikom ili šefom policije ne izostavlja nipošto, to donosi najviše ‘bodova’.

I, iako se utrkuje za ‘našeg’ predstavnika, najmanje je ima sa ‘našim predstavnicima’. Ako izuzmemo (evo, izuzimamo odmah, ‘namah’) Miću Velića i odbor crkve konvertovabne u džamiju, mada je i tu sve izgledalo izborno otužno.

Ali, najviše od svega da prostite uzbuđuju Hankine vijesti ‘breaking news’, kako ona to naziva, i ono sa ‘endorsing Hanka’. Ona silna pisma i silne slike silnih organizacija našeg grada. Njeno javljanje i hvalospjev samoj sebi u lokalnom listu ‘Observer Dispatch’ nećemo računati, a mogli bi.

Endorsing bi se moglo komotno prevesti kao ‘odobriti’ ili ‘prihvatiti’, pa tako čitamo na ‘breaking Hanka,s news’ kako su je ‘endorsirale’ skoro sve sindikalne podružnice našeg grada, uključujući čak i onu koja okuplja policajce Utica NY. Wow!

Nema ništa ljepše kad pročitamo ta pisma ‘podrške’ i odmah ‘skontamo’ kako je ‘sve gotovo’, kako su svi podržali Hanku i kako je izaći na izbore 05. novembra samo puka folrmalnost. Još kad te podrške i ta svoja izborna fotkanja Hanka ispreplete slikama svoje djece ‘zbog kojih ona ide u izbore’, iako ih načisto iskorištava u izborne svrhe, onda radosti našoj nema kraja.

Nacijo, i pored tih sindikalnih potvrda podrške, mora se reći da taj ‘endorsing’ ne znači puno, da kažem skoro ništa i u funkciji je predizborne taktike Demokratske partije grada Utica NY, ne znači nipošto da će svi izaći i glasati za Hanku, ali ‘ebi ga to puno ‘pije vode’, važnija je njoj ona podrška njene izborne baze. Kao recimo, kad hodža iz crkve konvertovane u džamiju ef. Memić ode sa Hankom na skup ili kad sa hutbe prozbori koju, to je pravi endorsing, ovo drugo je za Demokrate, da prostiš ‘preko Hanke’.

I dovraga, kad je već tako, kad već tako silnu želju ima Hanka da uđe u odbor, trebali bi je tamo i postaviti.

Jer, očigledno Hanka ima manjak funkcija a višak para i energije. Pa, šta ako nije ‘prošla’ za Školski Odbor prošle godine (a bilo je majke mi, Tite mi, kao i sada, dear Hanka, we are proudly endorsing you …), pa šta ako je željela a nije prošla u džematski odbor februara ove godine, u crkvi konvetrovanoj u džamiju, šta onda, evo opet joj se smiješi odbor, ovaj put opštinski, a Hanka je toliko puna energije da se to ne može opisati. Kao ‘wonder women’, superhanuma žena, koja bukvalno ‘leti’, ona ne hoda nacijo.

Jer, prošle godine je njenu kandidaturu za školski odbor medijski prenosilo čak i Radio Sarajevo, šta li će tek biti ako Hanka udže (ovo sa slovom ‘dž’ je Hankin pravopis, molim fino) u opštinsko vijeće

Ništa. Obzirom da Hanku ‘gura’ njena matična džamija i džemat crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY), to joj je izborna baza, a isto tako budući da Hanku ‘also endorsing’ ‘Autonomaška džamija’ iliti privatna džamija hadžije Bajre Smajića zvana West Bosnian Islamic Center of Utica NY (vidi uplate na faceboog, Smajić Nedžad, Kajtezović Husein zv. Dugi itd), to je znak da će Hanka predstavljati sve Bosance i Hercegovce jednako i nepristrasno, odnosno sve džematlije i sve džamije bez obzira jesu li ‘autonomaške truHle kruške’ ili ‘crvljive bošnjačke jabuke’.

‘Ja mislim da je vrijeme da pobjedimo zajedno ovaj put i da Bosanci u Utici imaju prestavnika koji ce se boriti ne samo Za Bosance i Hercegovce a i sve ostale stanovnike ovog grada. Mi to mozemo uraditi i pobjediti samo ZAJEDNO ne pojedinacno!! Nije bitno odakle smo iz Bosne vazno je da smo Bosanci i Hercegovci!! IDEMO ZAJEDNO DO POBJEDE I 5 NOVEMBER da svi u sto vecem broju izadzemo i glasamo Za Hanka Grabovica gradsko vjece !!! HVALA PUNO!!’

Tako je Hanka ozvaničila svoju nepristrasnost ovim tekstom ali bolje bi bilo da nije. Jer, na brzinu, iako je po profesiji učiteljica, Hanka je glede and unathoč bosanskom pravopisu u ovih par rečenica napravila pravi haos od gramatike i bosanskog jezika i toliko je to nagrdila da bi bilo bolje da je ostala u domenu engleskog.

Ovo se ističe jer Hanka pretenduje da predstavlja sve Bosance, čak i Hercegovce, čime se samo za slučaj izbora odrekla svog teškog bošnjaštva, ali brate, ljudski je reći, bosanski jezik i bh pravopis su joj čista nula.

Nije u pitanju samo upotreba slova ‘ć’ ili slova ‘č’ ili ‘dž’, sreća je pa Amerikanci nemaju pojma o bosanskom jeziku i bh džamijanju, i što je još važnije, sreća je što Hanku ‘endorsing’ oni koji i govore i pričaju isto kao ona.

P.S.

Za one koji ne znaju, a trebali bi znati sve o ‘svom kandidatu’, hanuma Hanka je i član odbora United Way, pododbor grada Utica NY, što još više govori u prilog nepresušnoj energiji mlade kandidatkinje? Ili o lovu na stolice i lovu na lovu.

Ova humanitarna organizacija bukvalno ‘otima’ naše pare od svakog živog i zaposlenog, dok ih troši onako kako hoće i uz dobre i plaćene nadoknade, najmanje ide u humanitarne svrhe. U vrhu tog odbora su u našem gradu advokat Joseph Hobika Jr, i onaj ‘kapitalac’ ‘diler autima’ nabildani i obrijani Carbone Alex, viđamo ga svaku noć na tv kako ili prodaje auta ili vježba fitness, i ako pratite lokalne vijesti, vidjet će te da svake godine taj ‘board’ slavi ‘svoje uspjehe’ i ozvaniči koliko je miliona nakupljeno. I to tako da organizuju bal, zakupe hotel i žderu a kamere snimaju dok se oni hvale sa cifrom sakupljenih donacija. Kuda odu milioni dolara, nema tih vijesti, ali da im ‘ide dobro’ govori i podatak da su unazad par godina ‘otvorili’ office i u New Hartford-u, malo je jedan u gradu Utica.

Ovdje, u ovo leglo džabaluka i pljačke pokušao se ubaciti i Nedim Mujić ali nije ‘prošao’ na konkursu’ eno ga sad slika i pravi novogodišnje seksi kalendare, Hanka se ‘ubacila’. Ali, opet, nije joj dosta. Pa dobro, onda, dajte joj i mjesto opštinskog vijećnika, da vidimo hoće li stati sa sakupljanjem funkcija.

‘Izadžite’, glasajte !

photo : montmontaža Cross Atlantic, Hanka Grabovica, arhiv