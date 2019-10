Erdoganova ratna osvajačka taktika u očima ‘braće’ u Bosni i Hercegovini

Ja sam sve do nedavno mislio kako je baš zabavno i smiješno davati imena i kodne oznake pojedinih akcija koje provode bezbjednosni organi. Kao ono, recimo, ako se radi o krivičnim djelima uz ispite onda se objavi kako je u akciji ‘Indeks’ uhapšeno toliko i toliko lica. Ili, uz koruptivnu akciju pod šifrom ‘Zadruga’ uhapšeno i saslušano na desetine lica u vezi fiktivnih ugovora o radovima ..

Ako su u pitanju šverc diploma može i akcija ‘Diploma’, ako se radi o otkrivanju tajnih i terorističkih organizacija onda je akcija pod imenom ‘Rez’, ako se traže narkobosovi, dobijemo smiješni naziv akcije ‘Šetač’.

Slično je i kod naziva i imena orkana i tajfuna, dovraga, baš izgleda fino kad te zdrma ‘Katarina’, ‘Ofelia’ ili kakav strašni vjetar ‘Andrew’.

Međutim, iako vrlo ozbiljne i bolne, vojne akcije daju izrazito miroljubive nazive pa ti, osim što ti je zabavno to pročitati, zvuči kao da su u pitanju kakvi izleti ili ekskurzije, u stvarnosti je to sasvim drugačije.

Kao npr. akcija ‘Trebević’, ‘Danon’ ili ‘Jahorina’. Ili ona pod nazivom ‘Otkos’ ili ‘Farz’…

Evo, dovoljno je da se sjetimo akcije Turskih vojnih snaga u Siriji s početka 2018. godine pa da odmah skontamo o kakvim bezazlenim događajima se radi. ‘Maslinova grančica’, tako se zvala ta ratna osvajačka akcija Erdogana i njegovih vojnika na tuđoj terotoriji.

Pa opet, ko ima ili može imati išta protiv ovakve miroljubive smrti koja je odnijela na hiljade nevinih žrtava. Akciju su pozdravili ‘prijatelji’ Turske jer je Erdogan oštro reagovao u svrhu ‘očuvanja mira i bezbjednosti Turske’. Na teritoriji Sirije, bez ikakvih vidljivijih dokaza da je Turska i njena bezbjednost ugrožena i čak, uprkos protivljenju UNa ovoj akciji. Jer, Turska je ocijenila da su Kurdi u ovom pograničnom pojasu Sirije sa Turskom jednostavno ‘teroristi’.

A čim je neko terorista, onda ga treba ubijati nemilice.

I Amerika i Rusija su svjesno ‘ostale po strani’ pa se ovaj ratni sukob protiv Kurda, jedinih istinskih boraca protiv ‘Islamske Države’ proslavljao na sva zvona kao ‘pobjeda Turske’. Širom Turske su se učile dove u svrhu pobjeda, tako je bilo i po BiH, gdje su lično Reis Kavazović a onda slijedeći njegov primjer i niži u rangu, okrenuli u dovljenje Erdoganu i ‘grančici mira’, učeći dove za ubijanje.

Kako je koji grad na sjeveru Sirije padao pod granatama Erdoganovih bojovnika, tako se širila volja za dovljenjem po BiH. Sve dok golubovi nisu pojeli maslinovu granu a akcija utihnula nakon pet mjeseci.

Ubijene niko nije dobro ni izbrojao a kamo li im učio dove, ali se odlično zna da ih je bilo na hiljade. ‘Elimisano je hiljade terorista’, kazivale su zvanične vijesti dok izvještavaju o nevino ubijenima u Siriji.

Pod pritiskom Amerike, Erdogan je akciju ‘zaključio’ krajem maja 2018. godine ali ‘uspjeh maslinove grane’ je ostao. A to je, ‘poraženi su Kurdi teroristi’ na Sjeveru Sirije ‘koji ugrožavaju Tursku’. Akcija kodnog imena ‘Izvor mira’ ponovo nas vraća u Siriju i pred Tursku, i pred ove ‘mirovne akcije’ akcije Erdogana koji gubi političku moć kod kuće i to kompenzira ratovima vani. S početka oktobra ove godine Turska je ponovo mimo odluke UNa bombama i granatama na Sjeveru Sirije.

I opet protiv ‘terorista Kurda’ i opet ‘radi zaštite granice i turske bezbjednosti’, i ponovo je u pitanju nemilosrdni obračun protiv Kurda, koji su za Tursku teroristi i kod kuće i vani. Bilo gdje. I na Mjesecu ili Marsu. Iako su da ponovimo jedino Kurdi bili istinski borci protiv ‘Islamske Države’ na Bliskom Istoku (Amerikanci i Rusi su imali sasvim druge interese tamo), iako su uz njihovu pomoć i njihove najveće žrtve slomili ISIL/ISIS, Kurdi su ponovo ‘teroristi’. A Erdogan se uživio u ulogu povratka Osmanskog Carstva po svaku cijenu.

Ovaj baksuzni i nesretni narod koji broji možda čak i do 30/40 miliona živi razasut po svuda ali niko, i nikad im baš neda njihovu državu. U Turskoj čine skoro 25% populacije ali tu nisu čak ni ‘manjina’, ima ih u Iraqu, Iranu, u Siriji i Libiji, a države ni na vidiku.. Ni autonomije čak. Kurdi su naivno računali da će uz Amerikance u borbi protiv Islamske Države dobiti neka svoja prava, Trump se hinjski povukao (uz glasne prijetnje sankcijama Turskoj od čega nema ništa) i ostavio ih na milost i nemilost Turske nakon što su oni a ne saveznici, uz svesrdnu pomoć Amerike rasturili prave teroriste ISISa, Rusi se okrenuli ka Iranu i zato Erdogan može mirno da ‘izvire mirom’ kako hoće i koliko hoće.

No, vratimo se malo u Bosnu, vanjske ‘igre’ su nešto na što mi ne utičemo, vratimo se mi ‘našim običajima’ i našim politikama. Koje stvari samo više razvodnjavaju i usložnjavaju na štetu države Bosne. Ovu akciju Turske među prvima je opet, a ko bi drugi, podržao Bakir Izetbegović i SDA.

‘Turska je bila prisiljena na ovu akciju, činjenice i brojke to potvrđuju. Teroristička organizacija PKK je u proteklim decenijama ubila desetine hiljada turskih vojnika, policajaca i civila. A, zatim je u proteklih par godina protjerala iz pogranične zone u kojoj se sada odvija operacija “Izvor mira” stotine hiljada sirijskih Arapa – rekao je Izetbegović i dodao: “Turska ima pravo da brani svoju bezbjednost, teritorijalni integritet, da rješava pitanje izbjeglica. Sirijci imaju pravo da se vrate svojim domovima iz kojih su nasiljem istjerani.”

Znači, opet će krenuti dove i slavljenje ubijanja jer je napadnuta Turska. SDA svoje žrtve cijeni visoko, i osjetljiva je na svaki pomen a kamo li kritiku svojih žrtava, tuđe ponižava gdje stigne i čim stigne.

I još, poredi ih sa ‘žrtvama u BiH’, kao što je to činjeno u akciji ‘maslinova grančica’ kada su žrtve Turaka upoređene i izjednačena sa ‘žrtvama Bošnjacima’.

Sad će, poslije ovakve mudrosti Izetbegovića krenuti pravi val dovljenja i tekbiranja u slavu pobjeda Erdogana, no zaboga, ima li ikakav drugi naziv za ovu smrt i ubijanje osim ‘izvora mira’ ili ‘maslinove grančice’ u kljunu goluba?

Nema. Ko bi učio i dovio da se to zove recimo akcija ‘agresija’ ili ‘upad na tuđu teritoriju’. Ili ‘smrt’ na primjer.

Niko, naravno.

Ovako, islamska religija mira dobiva pored zakonskog još i vjerski obol a zna se da tu Bakir ima svoju ulogu koja je samim tim namijenjena i državi Bosni i Hercegovini. Koja je davno još data u amanet Erdoganu i njegovim maslinama i golubovima. Koji se nimalo ne razlikuju od golubova sa Baščaršije.

photo : Tayib Erdogan i Bakir Izetbegović, arhiv