O izboru BH Resia Cerić Mustafa ni zucnuo nije, zna se i zašto

Ratni i poratni BH Reis Mustafa ef. Cerić je u svojoj ‘karijeri’ nafatao titula ni sam ih ne zna pobrojati. Neke od njih je sam sebi dodao, mnoge su mu dodijelili Bošnjaci, okitili ga.

Pored toga što je postao planetarno poznat po postavljenju na funkciju Reisa (kada je njegov prethodnik uvaženi Jakub ef. Selimoski bukvalno 1993. protjeran, kasa Reisata na silu otvorena i pare pokupljene a Alija Izetbegović ga svojim hatifermnom-menshurom proglasio Reisom, bez izbora predviđenih po šerijatu), kad je konačno odlepršao sa te funkcije Bošnjaci ga prozvaše ’emeritusom’. Doktorsku titulu je obradio u Chicago IL a prije toga je završio islamske šokole u Egiptu na Univerzitetu ‘Al-Azhar’, nadimak ‘Hižaslav’ je dobio kad je predložio da Bajram na našem jeziku nazivamo ‘Hižaslav’, dok mu je titulu ‘akademika’ dodijelio Muamer Zukorlić, vlasnik ‘Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru’-Sandžak, Srbija nakon što su prethodno i skupa osnovali ‘Bošnjačku Akademiju’.

Poslednja ali vjerovatno ne i zadnja je, postao je sheik, šeik ili sheikh.

Fašizoidni, islamistički portal Bošnjaci.net izvještavajući sa ‘Kraljevske’ konferencije u Jordanu, Amman, održane pod imenom ‘Allahovi zakoni u stvaranju’ 07. oktobra ove godine gdje je ovaj titulodržac prisustvovao u ime i spred fantomske organizacije ‘Svebošnjački Kongres’ čiji je on predsjednik i sa čijim parama uglavnom plovi ‘po bijelom Svijetu’ uz dotacije i dnevnice islamskih bh i sandžačkih biznismena i sehare Rijaseta, tituliše ga šeikom, tako od sada pa u buduće znamo s kim ‘imamo posla’.

Sa doktorom, sa akademikom, sa emeritusom, Hižaslavom i šeikom, hodžicom Mustafom Cerićem. Ostalo je još da dobije titulu ‘evropski muftija’ na čemu se odavno ‘radi’ a onda se može komotno reći ‘imao se rašta i roditi’.

I da se zna, šeik se ne postaje samo zbog bogatstva, iako Cerić ima zato dobre reference, nakrao je i namlatio toga dosta za bh šeika, većeg smutljivca, krimosa i moralnog kepeca Rijaset nije niti će ikad imati šeikom se može postati na više načina. Po arapskom jeziku, to bi moglo značiti da je bogat i da je titulu naslijedio. Ali to isto tako znači da je šeik ‘glavni u selu i plemenu’, da je ‘lider u muslimanskoj organizaciji’, u biznisu, po Kur’anu da je ‘glavni’ (chief or head’). Ma, naš domaći jezik arapski je ‘zakon’ možeš ga prevesti na milion načina.

Inače, ovog vlasnika nebrojenih titula ima svuda i svagdje, nema šta taj ne komentariše i ne predlaže, poslastica su mu Srbi i Hrvati sa osvrtom na amin Bošnjake, čak je jednom (2014. godine) pokušao zbacivši ahmediju da se ugura u BH Predsjedništvo kao Zukorlić što je učinio i ušao u skupštinu Srbije, međutim u vezi izbora bh Reisa ove godine, ni slova nije zucnuo.

Zna se i zašto.

Njegov omiljeni ahbab Muamer Zukorlić koji mu je dodijelio titulu akademika a Cerić njemu uzvratio sa istom titulom tako da su oba akademici, bio je protukandidat Kavazoviću, vrijedilo je odšutati. Jer se znalo unaprijed da koja ostane ‘zlata vrijedi’. Šeikovog zlata.

photo : Cerić Mustafa i Muamer Zukorlić, proglašenje akademika. U bijelom krugu je mikrofon i odora akademika, nije ono što mislite da jeste, arhiv