Ponovo ‘afera’sa halal narescima, istražuje se i ‘Švedski stol’ na vježbi Manjača 2019!

Ovo više zaista nema smisla, ni logike, pa ako će mo pravo, načisto su ugrožena prava pripadnika Oružanih muslimanskih Snaga BiH, zagarantovana svim mogućim Međunarodnim Konvencijama o neograničenim pravama i slobodama, i ako se ova, po treći put izazvana ‘afera’ sa svinjskim narescima na trpezi Oružanih Snaga BiH ne riješi, postaju upitne sve buduće ishrane i nabavke, ugrožava se borbena gotovost a sa tim ugrožena je i Jedinstvena država BiH.

Džaba nalog predsjedavajućeg BH Predsjedništva Šefika Džaferovića od oktobra prošle godine da Inspektorat OS istraži ko vojnicima namjerno podmeće nečistu svinjetinu umjesto čiste junetine u konzervama, džaba Pravilnici o ishrani u Oružanim snagama BiH, ma uzalud čak i Sporazumi Islamske Zajednice BiH, Predsjedništva BiH i Oružanih Snaga BiH po kojima se osim odlaska na džumu, klanjanja pet namaza u toku dana ili nošenja brade (za muške) a nošenje maHrame (za ženske), vojnicima muslimanima osigurava i ishrana u duhu religijskih propisa, sve ti to džaba kad se opet pojavila (“detektovana je”) svinjetina na trpezi Oružanih Snaga.

Prethodna afera od oktobra prošle godine je načisto zataškana informacijom ‘da je istraga u toku’ te da ‘se vrši provjera nabavke’ junećih-svinjskih narezaka, tako je ‘smirena’ i ona prethodna od prije dvije godine, ali konzerve su se opet pojavile na sofri prije neki dan, krajem septembra 2019. na vježbi na Manjači, gdje su Jedinstvene Oružane Snage ratovale sa izmišljenim neprijateljem (neki kažu sa NATO vojnicima a drugi vele sami sa sobom, između se), u svrhu postizanja borbene gotovosti.

I, opet je riječ o istom nabavljaču kao iz oktobra prošle godine, a to je firma ‘Zmajevac’ iz Srbije, čije su sve zalihe “pašteta junećih” po nalogu ministrice Marine Pendeš promptno zamijenjene reakcijom Šefika Džaferovića ‘junećim paštetatma’ firme “Akova impeks” d.o.o Sarajevo, BiH.

Ali, jok, evo ‘Zmajevac’ opet pred gladne pripadnike Oružanih Jedinstvenih Snaga BiH podvaljuje onečišćene konzerve, ovaj put preko firme ‘Duga’ sa Sokoca.

Revnosni a gladni vojnici Oružanih muslimanskih Snaga BiH su ovo podlo krivično djelo ponovo otkrili što analizom mirisa što slikanjem telefonom i ponovo je generalni Inspektor Oružanih Snaga, pazi sad ovo, ‘detektovao’ prisustvo svinjskog mesa u konzervama’.

Sada, ovu svinjariju ne može niko zataškati jer je očigledno da je nekome u interesu da naši pripadnici Oružanih Snaga ostanu gladni i jasno je ko amin da se ova pošast širi kao virus svinjske gripe. A čim su vojnici gladni, samim tim se smanjuje i njihova borbena gotovost, čime dolazimo do još težeg krivičnog djela subverzije, uz kojeg u pitanje dolazi odbrana države i njeno postojanje, njena opstojnost. Jer, nacijo, svinjetina je ‘detektovana’ ne samo u konzervama već i u pitama tipa bureka i slično.

Sadašnja ministrica odbrane Marina Pendeš, HDZ, da se zna, ostaće i gluha i nijema na ove ozbiljne kriminogene radnje, vjerovatno će i Tužiteljstvo zanijemiti, dok bivši ministar odbrane, SDA Zekerijah Osmić neće bezbeli.

On u ovom vidi krivca u osobi koju je u Ministarstvo odbrane dovela Marina Pendeš.

To je Boro, glavom i bradom, tačnije Borislav Jezeraškić na poziciji pomoćnika ministra za nabavku i logistiku, preko kojeg sve narudžbe moraju ‘proći’, tako je morao biti upoznat i sa ovom ‘aferom’ sa ‘hranom sumnjivog porijekla i higijenske ispravnosti’, kako Bošnjački mediji nazivaju ‘aferu’ punim imenom.

Isti mediji idu još i dalje i dublje pa tvrde kako se Tužiteljstvo, umjesto da krene u obračun sa svinjskim narescima, dalo u istragu ‘ko je sve sjedio za švedskim stolom na Manjači’ 23. Septembra i šta se tada konzumiralo, ne navodeći bliže detalje istrage.

Prema informacijama ‘Faktor’a (tursko-bošnjačko-SDA glasilo u BiH, op. Cross) dobijenim od izvora iz Inspektorata Ministarstva odbrane, oni su već angažovani na “novoj ozbiljnoj istrazi u vezi s ishranom pripadnika Oružanih snaga”. Ne radi se o konzervama sa poligona Manjača, već se vodi veoma opsežna istraga na identifikovanju grupe vozača koji su neovlašteno pristupili švedskom stolu tokom nekog prijema!? List nije želio otkriti da li se radi o neovlaštenoj konzumaciji mimo toplog obroka ili se radi samo o narušavanju ugleda pripadnika ili je pak riječ o propustu u protokolu, tako da ni javnost zapravo ne zna zašto Tužilac istražuje švedski stol Oružanih snaga niti u kakvoj je vezi taj švedski istražni dio ‘afere’ sa svinjskim narescima. Ovaj list navodi kako se istražuju vozači Oružanih Snaga koji su jeli na prijemu, a zanemaruju se svinjske podmetnute konzerve, kao što su Tužitelji zanemarili i požar koji je uz ovu vježbu na Manjači izbio u prostorijama Oružanih snaga kada je izgorio ogroman kontingnet pušaka i municije, dovoljan za čitav bataljon.

Znamo da su čitaoci već odavno isfrustrirani ovim ili sličnim ‘aferama’, ali kako se događaj tiče bezbjednosti zemlje i kako se ponavlja, te kako se ignoriše uključenost Islamske Zajednice i BH Predsjedništva u razriješavanju ovih slučajeva, posebno kako je naglašeno prošle godine da se ovako nešto slično ‘nesmije i neće ponoviti’, događaj vrijedi ponovo zabilježiti i vrijedi ga istražiti čak i prije nego se istraži požar i sagorijevanje pušaka i municije.

Čitaoci će možda pomisliti da se radi o ‘satiričnom članku’ ili ‘ekspresiji novinara’ međutim, nacijo, u krivu ste. U državi Bosni, ovo je krucijalno pitanje i zaslužuje i krucijalne istrage jer, ako će mo pravo, osim ovakvih problema, druge država ne ‘detektuje’.

Nezvanično saznajemo da je ‘kamen spoticanja’ u ovim ‘aferama’ upravo onaj ‘kamen’ kojeg otkriva bivši ministar SDA Osmić, tj. da je problem u logistici i tenderu više nego u konzervama. Jer, pravilno Osmić zaključuje kako se ‘u njegovo vrijeme to nije moglo desiti’ jer je on ‘naručivao i kontrolisao’ hranu, i znalo se da se hrana za muslimanske Oružane snage ‘naručuje od provjerenih halal kompanija u BiH a ne od divljih firmi iz Srbije’.

Kako sve ne bi eskaliralo u raspič u Oružanim Snagama do neslućenih razmjera, najbolje bi rješenje bilo da se u Oružanim Snagama BiH, pored već toliko Pravilnika, Odluka i samog Zakona, oformi i specijalna Komisija za kontrolu ‘ispravnosti hrane’ pri Oružanim snagama. Koja bi imala zadatak da svaku narudžbu ‘provjeri’ tako da prvo članovi te Komisije ‘probaju ili onjuše’ nareske, pite ili plećke prije nego se ‘stave na stol’, pa da se vidi da li ‘te nehigijenske materije’ djeluju ili ne djeluju, a tek onda da se serviraju našim Oružanim Snagama i našim gazijama. A ne samo ovako, čim se vidi ime ‘Zmajevac’ koje asocira na ‘zmajeve’ odmah se zaključi kako je sve ‘higijenski i čisto’.

Također, nezvanično se ‘šuška’ kako ove ‘afere’ sa svinjetinom lansiraju ‘predstavnici iz reda Bošnjaka’ budući da se ‘namjerno zaobilaze na tenderima naši provjereni halal dobavljači’. U kom pravcu će možda i istraga sa ‘švedskim stolom’ pokazati da li su te osobe koje su sjele i žderale bile zaista gladne, ili su možda čak one podbacile sa ciljem ‘afere’ ‘nečiste nareske’, ili su to bili gladni vozači, ili čak sasvim nepoznate osobe koje su tu ‘zalutale’ usljed greške u protokolu.

photo : ‘Faktor’.ba, naslovnica, arhiv