Izbori za najvišeg poglavara Islamske Zajednice BiH već viđeni ‘demokratski cirkus’

Kada je SDA partija nedavno krenula poslije 7. Kongresa u izbor rukovodstva, mislili smo da smo na prostorima BiH odgledali najveće čudo od ‘demokratskog cirkusa’, sada kada predizborni ciklus Islamske Zajednice BiH ulazi u završnu fazu, vidimo već viđeno.

Isto, kao i u SDA zelenoj termitskoj buržoaziji, i ovdje ima svega ali je očigledan ‘manjak kandidata’, tako da su ‘historijski’ izbori za Reisa u startu pali na najniže izborne grane, ne trebaju se ni održavati kad se već u startu zna ko je ‘pobjednik’. (Unaprijed, već sada se medijski najavljuje i promoviše ef. Kavazović). Da su moralno osviješteni kao što nisu, mogli su komotno to obaviti aklamacijom a preskočiti ovu javnu i medijsku sprdačinu od izbora te uštediti i novac i vrijeme.

Međutim, nisu, tako da poslije SDA izborne farse evo, moći će mo odgledati još jednu, ovaj put u režiji ‘braće’ iz Rijaseta.

Od četiri najavljena kandidata, u ‘demokratskoj proceduri’ odustali su dvojica (sarajevski muftija ef. Husein Smajić i mostarski ef. Salem Dedović), tako da sada imamo starog-novog Reisa ef. Kavazovića kao već sigurnog pobjednika i muftiju, političara i mangupa i jalijaša Muamera Zukorlića iz Sandžaka, stanovnika Novog Pazara (Sandžak, Srbija) sa ličnom kartom Sarajeva, Beograda i Srebrenice, kao protukandidata u ‘borbi bez borbe’.

U kojoj se već sve zna, a svi se ‘pravimo’ da se ništa ne zna.

Kao kod Bakira Izetbegovića u SDA bulumenti, tako se i u bh vjerskoj ulemmi, najednom, poslije raspisivanja izbora, pojavila ‘demokratska’ svijest i savjest da promjena ne smije biti, te shodno tome na bojnom polju ostadoše dva jarana da zabavljaju naciju i javnost svojim ‘programima’ i ‘idejama’.

A niti ima programa niti ideja.

Zukorlić, koji je poznat po svom bahatom i robusnom ponašanju i koji je ahmediju zamijenio strančarenjem u svojoj političkoj partiji na osnovu čega je ušao kao poslanik u Skupštinu Beograda (tu je još na platnom spisku), i još, postao i ministar za obrazovanje u vladi Srbije, na prvo mjesto bez imalo stida u svojim izbornim natuknicama navodi kako želi odvojiti Islamsku zjednicu od politike, dok je u politici do vrata i dublje, dok sadašnji ef. Kavazović želi samo da se ‘odmakne od dnevne politike’, dok onu ‘glavnu’ u kojoj vidi državu i vjeru kao jedno, nema namjeru ispuštati niti to sakriva.

Odklon od politike je apsolutno nemoguć tako da ovo naprđivanje sa razdvajanjem ‘dva oka u glavi’ boli više od svega ostalog, ali tu je, da nas učini sretnima i malo više demokratičnima. Jer, imamo dva kandidata koja su do srži umrežena u politiku i političarenje a javno tvrde da se zalažeu da to prestane.

Za Zukorlića, kao što rekosmo već znamo i već nekoliko godina ovaj bivši muftija poznat po tri žene, po tome da ga je šerijatski zadnji put vjenčao naš ‘Hižaslav’ efendijica Cerić, bivši Reis, po privatnom fakultetu (Internacionalni islamski fakultet u Novom Pazaru) koji još posluje bez državnih dozvola i upotrebnih ‘papira’, po tome da svake godine dolazi glasati u Srebrenicu (jer ima tamo i ličnu kartu, kao što ličnu kartu ima i u Sarajevu i u Srbiji), po tome što je uvijek okružen ‘žestokim’ vehabijski nastrojenim momcima i skupim autima, ali kad čujemo da efendija Kavazović govori kako se treba distancirati od ‘dnevne politike’, čovjeku ne dođe ništa drugo nego da povrati od mučnine. Pa i ptice na granama a i grane na pticama znaju da je Islamska Zajednica BiH u smrtnom zagrljaju sa SDA partijom, da ne idemo na džamijske VIP saffove i džamijske priče, na finansije i sponzoriranja, dovoljno je samo reći da je podpredsjednik SDA Safet Softić predsjednik najvišeg tijela IZ Sabora evo već u drugom mandatu, dok su izborne liste ove partije i izborne liste Islamske Zajednice tako umrežene da ne možeš odvojiti gdje počinje SDA a gdje završava Islamska Zajednica.

Dakle, što se tiče politike i političarenja, i Kavazović i Zukorlić nas načisto zajebavaju, što ove izbore čini još više farsičnim i bezveznim.

Zukorlićeva inicijativa da bi Islamska Zajednica morala izvršiti reorganizaciju i ojačati ulogu Reisa donekle i ‘stoji’ ali nema u ovakvim konstelacijama snaga ni volje ni snage da se to provede.

Reis Kavazović je od Islamske Zajednice BiH napravio političku firmu, on je 250 i kusur zaposlenih od strane bivšeg Reisa Cerića proširio na preko 400 islamskih uhljeba dok je svojim šurovanjem sa državom i SDA osigurao upliv i uticaj u sve pore države. Od dječjih vrtića do Parlamenta, vojske i pravosudja i donošenja zakona.

Ostaje još da se sa državom BiH sklopi Ugovor kao što je potpisan sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom nakon čega će se proces islamizacije drave zaokružiti, međutim ni jedan od kandidata ne spominje ovaj ‘vrući krompir’, to su ostavili da odrade Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Umjesto toga, Kavazović ‘vazi’ kako planira praviti još Medresa i Fakulteta, zabacujući u zaborav da ovih institucija ima i previše, već se barata sa ‘viškom’ kadrova od 4.000 svršenika za koje treba naći dobra radna mjesta zbog čega se Resi ‘bacio’ u dijasporu, u džemate i islamske centre, da stvari olakša. Medrese posebno u Podrinju i Banja Luci gdje ih Kavazović planira izgraditi gdje uopšte nema ni Bošnjaka ni Muslimana, samo su najave njegove i Izetbegovićeve ‘teoreme’ kako će Podrinje ‘postati gradilište’ i dobar izvor za pranje arapskog novca koji se daje nemilice radi ‘povratnika’ a u stvari se radi o klasičnom ‘zapišavanju teritorija’, obilježavanju ‘našeg prostora’.

Ni jedan ni drugi kandidat ne pominju stalne mućke, korupcije i pljačke sa novcem donacija, zekjata, kurbana ili članarina, ne spominju pored ugovora sa državom još jedan gorući problem u BiH a to su vehabije. Koje je Kavazović vješto ‘prebacio’ na sigurnosne agencije takozvanim ‘ukidanjem paradžemata’ a oni još uvijek aktivno ‘posluju’, jer, Kavazović načisto obožava ovu braću, tu ljubav je naslijedio od Alije Izetbegovića i ‘Hižaslava’ Cerića, poznat je on po tome džaba se sakriva iza svojih ‘miroljubivih’ nastupa. Uostalom, javno se zalagao za Nusreta Imamovića kojeg potražuju američke vlasti a koji je zgladio u Islamsku Državu. Također, ne spominje nijedan sve veće nezadovoljstvo članova Islamske Zajednice koja je sve svela na kompjutere i članarine, na blokove i naplatu, dok se muftije, hafizi, mualime i hodže množe a samim time i njihovo bogatstvo do neslućenih visina.

‘Beogradski Roki’, kako beograđani sa zajebancijom nazivaju Zukorlića dok on revnosno trenira u teretanama je u ovoj izbornoj šemi samo da se stvori privid kako je u ovom ‘historijskom procesu izbora Reisa’ sve u skladu sa propisima i demokratijom. Zbog toga nas ‘bombarduju’ vijestima kako je Kavazović ‘fin i pošten kandidat’ jer na izborne mitinge ‘ide svojim autom’, a toliko je ‘miroljubiv’ da je čak ljude pozvao na smirivanje kad je u ‘Potočarima napadnut Aleksandar Vučić’, kao da je trebao reći ‘udrite ga još jače i više’, ili, još svježije, svoju miroljubivost Kavazović je pokazao prije dvije godine kad je javno izdao fetvu ‘da neće halaliti nikome ko bude glasao za vlaha načelnika Srebrenice’.

Dok je Zukorlić sa svojom strankom ‘Pravda i pomirenje’ spreman čak i sa Šešeljem voditi rasprave, takvog samo čeka Islamska Zajednica BiH. Cirkus, kojeg će mo i pored toga morati odgledati. Bosni drugačije nije suđeno.

A to što je Zukorlić iz Sandžaka pa neki prigovaraju da se ne može ni kandidovati u ovim izborima, čista zluradost i budalaština. Pa kad može glasati u Srebrenici, kad može primati dotacije od Kantona Sarajeva i kad podpredsjednik SDA a predsjednik Sabora IZe kaže da je ‘sve regularno’, šta se tu ima dodati.

Osim toga, Reis Kavazović vazda trubi ‘kako su nam neki iz srca isčupali naš Sandžak’, zašto bi mu smetao slučajni kandidat u dokazu demokratije. Jer je iz Sandžaka. I jer u BiH sve važnije face u vlasti i vojsci su upravo iz Sandžaka. Od Sefera Halilovića do Ejupa Ganića, nama su u BiH sandžaklije svuda i na svakom mjestu. Od komunalnih firmi do univerziteta.

Dakle, naša raja, naše zemlje sinovi.

photo : Bakir Izetbegović i Reis ef. Kavazović, dolje-muftija i državni poslanik Srbije Muamer Zukorlić, arhiv