U BiH se otvara muzej optičkih iluzija

Evo jedne pozitivne, dolazi iz države Bosne i Hercegovine. Do kraja godine, planira se otvaranje Muzeja optičkih iluzija na adresi Skenderija 28, već se najavljuje na stotine eksponata i postavki i instalacija na 300 metara kvadratnih.

Vijest je pozitivna ne samo zbog toga što će i Bosna dobiti instituciju koju imaju svi veći gradovi u Regionu i Svijetu, već više, zbog toga što BiH ima materijala za ovaj projekat više nego ijedna država u Regionu, posebno države bivše Yugoslavije. I što, pored vjerskih i ratnih muzeja, ‘Instituta’ i nekakvih udruženja ova država konačno zaslužuje da ima poseban, zabavan izlet u svijet fantazija za sve generacije.

Posebnu draž ovoj vijesti daju najave stručnjaka da će pored eksponata i postavki, ovaj muzej imati i prodavnice suvenira te igraonice, dakle, kockarnice, jer kao što znamo tri hiljade kockarnica koliko bilježi država Bosna nije nedostižna cifra, mi možemo još više.

Ako ste mislili da će u ovom muzeju biti već viđene ‘navlakuše’ tipa prepoznajte tigra na slici ili one šta vidite u šumi umjetnika, varate se, totalno ste u krivu, ovo će biti nešto posebno.

Prava atrakcija će biti soba sa državnim uređenjem gdje će posjetioci moći uživati u ljepotama bosanskog političkog državnog uređenja. Gdje će se moći vidjeti kako funkcioniše jedinstvena država sa tri odvojena sistema, tri Predsjednika, tri penziona osiguranja, tri elektrodistribucije i tri pošte, tri vojske i tri policije, zatim tri tužilaštva, dva Ustavna Suda, tri obavještajne strukture, stotine vlada i ministarstava a svi ko jedno, u sklopu iste sobe će se moći vidjeti Milorad Dodik kako u svom kabinetu u Sarajevu drži sjednice sa zastavom Republike Srpske, dok se oko njega šunjaju Željko Komšić i Šefik Džaferović sa novim zubima, gledajući kako da maznu zastavu, a ne vide da se radi o bh zastavi.

Posjetioci će moći da učestvuju u igrici ‘prepoznajte boje naše zastave’, Željko Komšić će biti u posebnoj postavci ‘ta ja znam’ dok će Džaferović posjetioce uvesti u nov svijet građanske države kroz prizmu Ajvatovice i šehidskih hajr česmi.

Bakir Izetbegović je već izlobirao jednu manju sobicu za Oca Aliju, malo mu nekoliko ratnih muzeja, tu će mo moći vidjeti kako se snimala serija “Alija Veličanstveni”, kako se kalila građanska država Bosna tokom rata i poslije, Emir Hadžihafizbegović je uvodničar ove igrice koja će iz optičke iluzije prerasti u pravu realnu sliku realne državice Bosne. Moći će se u ovom muzeju vidjeti i Sakib Softić, tajni agent ‘my name is Sakib’, kako je stvarao tajno reviziju protiv Srbije u nekom od hotela Belgije, pa ‘majka’ Munira Subašić sa sve tri njena blindirana džipa u malo drugačijoj ulozi, pa Ćamil Duraković kako plače dok čita i gleda video uradak Reisa ef. Kavazovića ‘neću halaliti nikome ko da glas vlahu za načelnika Srebrenice’. Ili onome ‘ko umjesto mene izabere Muamera Zukorlića iz ‘našeg bošnjačkog Sandžaka’ za Reisa’. Jer, kao što znamo, ovu iluziju Reis nije nikada spomenuo a kamo li sanjao.

U sobi veličine špajza za prosječnu kuhinju biće optičke iluzije SDA stranke ‘kako zaposliti 100.000 u godinu dana, kako se u stranci SDA snalaze Srbi i ostali nebošnjaci, kako ‘Bosanci postaju Bošnjaci islamske vjeroispovijesti’, a posebna ugodnost će pružati igrica kako je Bakir sa predsjedničke stolice završio na Birou za nezaposlene. Tu će se moći vidjeti i postavka kako se BiH zadužuje nemilice a kroz postavku svi krediti postaju dobitak za državu, te kako su sve državne firme najveći gubitaši i najviše duguju državi a ustvari ne duguju ništa nikome, kako su se otvarali trotoari, kako se završava most na granici sa Hrvatskom koji ne vodi nikud, jer nema pratećih objekata, Zvizdić poznati tečić Bakira Izetbegovića će nam predočiti tu iluziju koja obmanjuje građane države već nekoliko godina.

Jedna od vrlo očekivanih optičkih iluzija već se nazire u postavci SDA o smjeni Adnana Efendića, dugogodišnjeg njegovog kadrovika, koji će posjetiocima pojasniti kako je sasvim moguće da jedan čovjek ima stotinu funkcija. On je, kao što znamo obavljao funkciju predsjednika kadrovske Komisije SDA, pa bio je još član Izvršnog odbora Kantonalnog odbora (KO) SDA KS, pa predsjednik Kadrovske komisije KO SDA Sarajevo, pa član Upravnog odbora Službe za zapošljavanje KS, pa član Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, pa predsjednik Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u FBiH, pa predsjednik Upravnog odbora projekta Energetske učinkovitosti u BiH pa član Federalnog štaba civilne zaštite. I vrag ga odnio šta još ‘pa’, vidjet će te da ni iluzije nisu daleko od realnog življenja.

U sklopu ove postavke, zanimljivo će biti odgledati kako je nastradao konj sekretara SDA Zukića, jer je po prvi put u istoriji i biologiji bh Tužilaštvo utvrdilo da je konj izvršio samoubistvo, a da se ne radi o povredama nanešenim Zukiću u stilu mafije, da Zukić ‘ne progovori’.

Biće i postavka kako je ambasador EU Wigemark naprosto pobjegao iz Bosne a iza sebe ostvaio akcize i dvije mrtve mačke u zamrzivaču.

Muzej će razjasniti i činjenicu kako je moguće da ratni zločinci u državi BiH obnašaju odgovorne funkcije, tako će recimo Zornić iz SDPa u igrici pod imenom ‘i ubice imaju suze’ dočarati kako je od ‘običnog’ nabavljača benzina za leševe Srba koje je prethodno naredio ubiti, lako postati direktor gradske toplane, koja također koristi benzin, te kako je od ratnog zločinca do gazije kratak i uspješan put, a kako su protivnici realnosti skloni sve naše generale i komandante iz heroja premetnuti u ratne zločince.

Saznaćemo i kako SIPA i OSA provjeravaju posjetioce, pardon, funkcionere, ma biće i postavka kako je ‘slučajni prolaznik’ Zlatko Lagumdžija slučajno završio na hadžu, u vrijeme dok je bio ministar vanjskih poslova. A kako su silne afere o lažnim bh diplomama nanijele državi Bosni više štete nego koristi. Dok je Tegeltija, šef bh Pravosuđa u kovačnici muzeja spreman pojasniti potkivanje korupcije iluzionističkim optužbama prijavioca korupcije. Eto, čak i direktor OSAe poznati ‘Osmica’ Mehmedović, ima muke sa svojom diplomom, dok takve probleme nema recimo Dino Konaković. A diplomirali skoro na isti način, hadžija Konaković malo brže. Vidjet će te kako se to radi sa diplomiranjem u našim imaginarnim razmišljanjima.

U igrici ‘sedmi farz’, moći će svaki posjetilac da obavi virtuelno hadž bez da ide u Saudi Arabia-u, dovoljno će biti samo da pročita poseban tekst i da se obuče u bijelo. I da prošeta okolo crnog velikog frižidera koji je specijalno za ovaj muzej dovučen iz restorana BH Parlamenta. (Ali, bez udaranja kamenicama u frižider, ovdje će se moći to obaviti sa kokicama)

Penzioneri će moći u jednoj od postavki da pokažu kako se može ne samo preživjeti već i uživati sa penzijom od 50 KMa, dok će političari moći prikazati kako nije sve u privilegijama koje imaju, jedna zasebna prostorija je rezervisana za ljubav prema LGBT populaciji, za Dinu Konakovića, vehabije i SDA ljubitelje ‘tradicije’ u Bošnjaka.

Građanska država BiH zaslužuje osim deklaracija i javnih istupa njenih vođa i realnu postavku u kojoj će se svako moći uvjeriti da se ne radi o optičkoj iluziji već o realnosti, tu će se izlagati i ‘Islamska deklaracija’ koju većinom osuđuju kao islamski i šerijatski koncept države a u stvari se radi o stvarnom građanskom konceptu kojeg protežira Bakir Izetbegović i SDA partija i provodi ga u praksi.

U sobi pod nazivom ‘identitet’ vidjet će te Abdulaha Skaku i osjetiti draž sunećenja i bošnjačke mladeži, do nje će biti soba za mladomuslimane i one starije, gdje će se moći i stvarno i virtualno dobiti i članska karta.

Četnička iluzija će vas ovdje iznimno obradovati, vidjet će te da se radi o domoljubima i patriotama i ostacima našeg folklora koje čak finansira država Bosna, a ovdje će te moći slobodno i bez bojazni da se naklonite i Mustafi Busuladžiću i efendiji Đozi, bez bojazni da vas iko proglasi neprijateljem ili zločincem, ma ako hoćete moći će te i da pozdravite sa pozdravom ‘za muzej spremni’ , kažu stručnjaci da je sve spremno za otvaranje ovakvog muzeja. Posjetioci će moći vidjeti kako je i da li je uopšte sahranjen Josip Broz Tito, kako se Alija Budnjo visoki kadrovik SDA partije dosjetio da troši vodu nemilice 20 godina a ne plaća ništa već samo malo crkavice za ono što potroši iz bureta od kišnice, te kako se postaje biznismen ‘sa svojih deset prstiju’ uz elhamdullilah pozu.

Unaprijed se garantuje da niko uz kupljenu kartu neće izaći odavde nezadovoljan. Zato što je to pravo mjesto da osjetite realnost.

Vi se nalazite u Muzeju optičkih iluzija gdje je sve dozvoljeno i normalno.

Ovdje se i borci ARBiH zovu šehidima i gazijama, ovdje će nas posebni đaci sa Istoka koji su dok su drugi ratovali učili škole u Maleziji, Egiptu ili u Saudi Arabia-i uvjeriti da je halal poslovanje ‘naša tradicija’ koju sponzorira BH Predsjedništvo, u specijalnoj hali uz muzej bit će predstavljeni autobusi i prevozničke organizacije koje u vrijeme izbornih skupova, kolektivnih sunećenja, kolektivnih iftara i kolektivnih vjenčanja obavljaju veoma važnu ulogu u dovozu i odvozu širokih narodnih masa. Posebno u Podrinju i u Republici Srpskoj.

Biće i soba za referendume gdje će se moći veoma realno dočarati kako se dolazi do referendumskih pitanja i kako se oni provode u Republici Srpskoj, uz koju prostoriju će se nalaziti i soba za apelacije iz Bakir-bega Izetbegovića i njegovog teftera.

U ovom muzeju svi moraju biti sretni i zadovoljni. Jer to je muzej optičkih iluzija.

To je ono što nam je najviše nedostajalo u državi satkanoj na iluzijama. I sa njenim iluzionistima. Građanima, vjerskim klerom i političarima.

photo : Muzej optičkih iluzija BiH, Sarajevo, arhiv