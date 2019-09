Ne rade ništa iz okvira svojih zakonskih obaveza a opet su ‘naši predsjednici’, relaksiraju nas

Pred oktobarske izbore prošle godine, kandidati za BH Predsjedništvo su obećavali ‘kule i gradove’, najavljivali ‘promjene’, ‘dinamiku’, ‘relaksaciju odnosa’, najavljivali su da će ‘služiti’ državi BiH, da će biti predsjednici svih građana’, nema šta nisu rekli da će raditi. Ovaj organ je među prvima konstituisan međutim potrošena je skoro godina dana a da ‘troglava aždaha’ bh vlasti nije učinila ama baš ništa.

Nisu nas čak ni odviše ‘relaksirali’, ma šta god to značilo.

Milorad Dodik, kandidat ‘iz reda Srba’ je ovu ‘rotirajuću’ funkciju preuzeo prvi, mandat predsjedavajućeg mu je istekao jula mjeseca ove godine, istekom zakonskih osam mjeseci. Njegovih osam mjeseci ostaće upamćeno po ‘borbi’ za zastavu Republike Srpske u kabinetu u Sarajevu (u druga dva kabineta, u Istočnom Sarajevu i u Banja Luci taj problem nije ni postojao), po saglasnosti na imenovanju nekih bh ambasadora (tu su se članovi Predsjedništva dogovorili, svako je postavio svoje), po otvaranju olimpijskih igara za mlade EYOF i po predaji nepotpunog upitnika o popisu u Bruxelles. Ostatak mandata je potrošio na prijetnje kako će sa ostalim članovima kontaktirati putem skype tehnologije a još kompjuter nije ni upalio, ostaje upamćen po zastavici Republike Srpske u vidu značke na svom reveru kao zamjenom za onu veliku u kabinetu u Sarajevu, i po svakodnevnim huškačkim svađama kako država BiH ne valja, kako je nemoguća država i kako će se odcijepiti. Bilo je, i ima, nagovaranja kako srpska opozicija treba u znak solidarnosti napustiti svoje fotelje u organima bh vlasti ali njegova u BH Predsjedništvu ostaje neupitna. Skoro sedmične brifing ture odlaska u Beograd ne računamo, ali kad saberemo svo vrijeme njegovog angažovanja, bio je više prisutan u Srbiji i kod tamošnjeg predsjednika i na tamošnjim medijima nego ga je bilo u Sarajevu. Također ne računamo ni medijska nadmudrivanja iz sata u sat, iz dana u dan, šta je rekao Bakir a šta priprijetio Komšić, te šta mu je Dodik odgovorio. Relaksirao nas je.

Željko Komšić, član BH Predsjeništav ‘iz reda Hrvata’ kojeg su, nema dileme izabrali Bošnjaci, osim što je najavljivao borbu za građansku BiH, za borbu protiv Dragana Čovića koji ako uđe u Presjedništvo otjera Bosnu u ‘helać’, kritikovao je ovakav rad predsjedavajućeg Dodika, tvrdeći kako će čim preuzme mjesto predsjedavajućeg, sjednice Predsjedništav biti češće a njihov rad u ovom najvišem organu države ‘dinamičniji’. Stolicu je preuzeo jula ove godine, do danas, imao je samo zakazanu jednu vanrednu sjednicu (u vezi imenovanja Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara) a i nju je odgodio na zahtjev Dodika. I to je sve što smo dobili od njegove ‘dinamičnosti’. Više je sjednica zakazao i dinamičnije postupio Dodik od ovog, jednog od većih uhljeba u državnoj bh vlasti.

O, da, svaki dan je on u medijima, ‘vodi bitke’ protiv Srbije i Hrvatske, odgovara na izjave Vučića, Kolinde Kitarević, Dodika obavezno, ‘braneći Bosnu’ od njihovih napada, te obilazi sve gradove i opštine sa bošnjačkom većinom na terenu i u vlasti. One druge, čiji je on navodno kandidat bio, zaobilazi u širokom luku, svuda je ‘persona non grata’. Uglavnom, kao i Bakir Izetbegović i islamski kler iz Islamske Zajednice BiH obilazi hair česme, ‘istorijske spomenike iz bh prošlog rata’ i u društvu Reisa Kavazovića mogli smo ga vidjeti u Londonu na prisjećanju na smrt bivšeg BH Visokog predstavnika za biH Ashdown-a. ‘Zlatni ljiljan’ Željko iz dana u dan potvrđuje javno obznanjene teze da je u Predsjedništvo po treći put zajahao glasovima Bošnjaka ‘da bi se oduprlo Dodiku’, sa matematičkim skorom 2:1, računajući člana bh Predsjedništva ‘iz reda Bošnjaka’ Džaferovića. Neki dan je proglašen ‘počasnim građaninom opštine Bos. Krupa, valjda radi toga jer tamo nema nijednog Hrvata, da se popravi građanska slika BiH. Pred izbore prošle godine, obećao je da će ako uđe u Predsjednštvo na dnevni red staviti odmah tačku ‘potpisivanje ugovora države BiH i Islamske Zajednice’, što mu je donijelo najviše glasova sa minbere i džamijskih lobija, do danas, kao što rekosmo nije održao nijednu sjednicu Predsjedništva. Intrigantan i ratoboran tip, tipičan glasnogovornik stranke SDA.

Trećeg člana Bh Predsjedništva ne vrijedi ni pomenuti, on, Šefik Džaferović je kao član Predsjedništva nevidljiv, nema ga. Uglavnom je svo ovo vrijem proveo učeći dove po Ajvatovici, po spomenicima ‘šehidima’ i borcima ARBiH, u društvu bijelih ahmedija i po medijskim ‘odgovorima’ koji su prepisane rečenice Bakira Izetbegovića ili Željka Komšića. Sudeći po poslovima koje je obavljao svo ovo vrijeme, a tako će izgleda biti i kad preuzme funkciju predsjedavajućeg, Džaferoviću više sliči da bude Reis Islamske Zajednice BiH ili muftija u kakvom od silnih muftiluka, državik nije bio nikada niti će to postati. Ostaće upamćen po tome što je podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu jer je neko ‘zajedničkim oružanim snagama BiH’ podvalio nareske sa svinjskim mesom umjesto halal konzervi, po izjavama kako će čim uđe u Predsjedništvo poduzeti korake da se u BiH osnuje ‘Centar za istraživanje ratnog zločina’ po uzoru na Wiesenthal-ov ured, da bi se ‘privelo pravdi’ nekih 20.000 ratnih zločinaca po spisku Munire Subašić, kod kuće i u dijaspori. I po odlasku na otvor ‘najveće džamije u Turskoj’.

Prema zakonskim propisima i Ustavu BiH dužnosti članova bh Predsjedništva su slijedeće. Predsjedništvo BiH nadležno je za vođenje vannjske politike, za imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH, zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i europskim integracijama i institucijama i traženje članstva u onim organizacijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član, pregovaranje o sklapanju međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje, i uz pristanak Parlamentarne skupštine ratificiranje takvih ugovora, izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine, predlaganje, na preporuku Vijeća ministara godišnjeg proračuna Parlamentarnoj skupštini, podnošenje izvješća na zahtjev, ali najmanje jedan put godišnje, Parlamentarnoj skupštini o izdatcima Predsjedništva, koordiniranje, po potrebi, s međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, obavljanje i drugih dužnosti potrebnih za izvršavanje njegovih dužnosti koje mu dodijeli Parlamentarna skupština ili na koji pristanu entiteti. Predsjedništvo u svojim obavezama i poslovima ima i predlaganje zakona te imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara i drugih visokih dužnosnika u institucijama vlasti u skladu sa Ustavom i zakonom.

Vani, sve trojica ne putuju u zvanične posjete niti im ko dolazi u goste, Beograd, Zagreb ili Istambul ne računamo. Bruxelles i Washington su za njih nepoznanica. I obratno. A idemo prema Zapadu, idemo u EU. Od svega toga, ovaj trojac ne radi ama baš ništa što bi trebao raditi po Ustavu, a ipak su ‘naši predsjednici’ i mi ih volimo. Osim što nas ‘relaksiraju’, dakako. I primaju ogromnu platu. Dakle, zajebavaju i narod i državu. Zasluženo.

photo : Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik, arhiv