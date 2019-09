Ako ti je Sveta Knjiga iznad zakona onda je to znak da živiš u ‘građanskoj državi’

Ne zna se tačno kada je Alija Izetbegović izjavio da bi volio da smo u BiH ‘svi više Bosanci’ ali ovu mudrost najvećeg bh mudraca po aršinima njegove SDA stranke tek sada doživljavamo kao klasični narativ, ima je u medijima i previše. No, ono što se zna jeste činjenica da je ova aksioma nastala prije Prvog Bošnjačkog sabora koji je održan septembra 1993. godine, a kao što znamo na tom Kongresu sličnih mudraca Alija je i pored ‘želje’ da budemo ‘više Bosanci’, nelegalno naciji promijenio ime. Postali smo listom Bošnjaci. U podrumu hotela. Aklamacijom prisutnih ‘delegata’ i bez referenduma.

Ako je već i odviše poznato da je mudrac Alija imao običaj da ‘jedno misli na sabaHu a drugo oko akšama’ (na čistom bosanskom: jedno zamisli ujutro a to isto preokrene naveče), a jeste, ne znam zašto se čudimo sada 2019. godine kad njegov Sin ponavlja istu mantru o ‘probosanstvu’ i o ‘bosanstvu’, tumačeći kako je došlo vrijeme da svi ‘budemo malo više Bosanci’. Jer ‘krv nije voda’, kakav otac takav i sin.

Čuđenje je za budale i političke naivce, ali isto tako to je rezervisano i za bh raju koja guta svakakve gluposti. Sve dok se ne uguši u sosptvenoj muci i budalaštini. Jer, naravno, ideja o ‘malo više bosanstva’ sada i poslije 1993. godine nije ništa drugo nego zakašnjelo sranje mladomuslimana Bakira. I staromuslimana Alije. Da se ne elaborira duže, dovoljno je reći samo ovo : da je htio Alija bosansku naciju ne bi izmislio bošnjačku. Da je želio više Bosanaca ne bi Bosnu očistio od Bosanaca, od vrtića do armije i samog vrha države. Kad je uništio u Bosni svaku klicu bosanstva, sad se kurvenski i zlonamjerno poigrava sa tim i njegov sin.

Međutim, on se ne zaustavlja smao na tome, ide još i dalje, kad već može. U intervjuu za TV N1 od prije dva dana najavljuje ‘zaokret’ u SDA zelenoj buržoaziji tvrdnjom kako će je uvesti u multietičnost do neslućenih razmjera. I opet, sa pozivom na misli Oca, koje sad nakon toliko godina od njegove smrti isplivavaju iz taloga šerijatskih SDA lehvi i zakona, kao duhovi, kao ’emanet’.

”To je iskorak ka bosanskoj stranci, to je ispunjenje nečega što nam je u obavezi ostavio Alija. Vrijeme je da budemo malo više Bosanci. Po ponašanju, po politici, mi smo oduvijek bili građanska stranka, samo smo dominantno po glasačkom tijelu i sastavu bošnjačka stranka, sad kanimo praviti neke iskorake u tom smislu. Ima ljudi koji vole ovu zemlju jednako kao mi i vole ovu stranku, a Srbi su i Hrvati.”

Jebiga, prava je šteta što je Alija ranije umro ne samo zbog Haaga već i zbog Bakira, pa se ovakve njegove želje mogu smatrati samo političkom zajebancijom Oca i Sina jer to niko ne može potvrditi osim njega, narodu ostaje da to prihvati ‘zdravo za gotovo’. U Alijinu se nijednu ne smije posumnjati, budući da, ako ima takvih koji posumnjaju, ‘takvih se treba kloniti, ljudi koji ne vole Aliju nisu dobri ljudi’, potvrdio je Sin Bakir uz prošle oktobarske izbore i ostao živ. I mi sa njim, naravno, u očekivanju da Srbi i Hrvati masovno navale u SDA stranku, kako bi se Bosna voljela što više.

Isti ili sličan pristup treba imati i prema izjavi Sina Velikog Oca o uređenju države Bosne i Hercegovine. Koju, vidi čuda, Sin Bakir vidi kao ‘građansku državu’ i nikako drugačije, što ponovo, kao i nekoliko puta ranije protežira u svom zadnjem intervjuu.

Zašto smo ovaj pojam ‘građanske države’ stvaili pod znake navoda, možda nekoga zanima? Evo odgovora.

Ne nikako zbog toga što ne bi željeli takvu državu ili zbog toga što ‘volimo’ Čovića ili Dodika koji su protiv uređenja BiH kao građanske države. Ili zbog brbljarija ‘zlatnog ljiljana’ – ‘baklave’ Željka Komšića, satelita Bakira Izetbegovića koji ‘vazi’ o građanskoj državi a uživa u sasvim drugačijoj. Riječ je o suštinskom tumačenju građanštine i građanske države.

Građanska država je po definiciji ona država u kojoj svi građani bez obzira na nacionalnost imaju ista prava. I u kojoj su na snazi civilni zakoni a ne vjerski.

U BiH, to je tako ‘samo na papiru’. I u izjavama kakvim nas bombarduje Bakir.

Međutim, može on sipati bombice svaki dan, svaki minut, sve dok ima gluhonijemih koji ga ne razumiju.

Kao što znamo Bosna je daleko od toga. U njoj svu vlast, sva prava i sve privilegije imaju samo tri konstitutivna naroda ili nacije, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. U njenim zakonima nema uopšte prostora ni milosti za sve ‘ostale’ pa čak ni one ‘Bosance’ na koje se sada Bakir poziva, uz spomen svoga Oca. Njih nema ni u Ustavu države, najvećem dokazu građanskog karaktera jedne zajednice. Osim toga, javna je tajna da je SDA kao glavni ‘skrbnik’ i države Bosne i tvorac njene sudbine do guše u islamističkim radikalnim idejama, u šerijatskim fetvama i u zagrljaju sa Islamskom Zajednicom bez koje se ni jedan zakon ne može donijeti ako ga ona ne aminuje, i javna je tajna da se u takvoj državi ne može postaviti bez saglasnosti Islamske Zajednice BiH ni jedan direktor Osnovne Škole ili direktor vrtića, držvane funkcije se podrazumijevaju, zna se da je vojska islamizirana još u vrijeme rata i očišćena od svih drugih, ama baš očišćena, kako to vole i stalno ponavljaju iz ove vjerske zajednice aludirajući uvijek da su svi drugi prljavi i neočišćeni, vlast u BiH se već tri decenije raspoređuje po etničkom nacionalnom ključu, i sad mi neko govori kako zagovara ‘građanski koncept’ kao nešto što je u prvom planu i što je ‘zacrtano planovima stranke’.

Ne neko, već Bakir Izetbegović, ali on tu ‘građanštinu’ od države vidi ovako, citiramo njegov zadnji intervju na tv N1.

“Ja sam čovjek vjernik. Ja smatram da je Bog sveznajući. Apsolutan. Smatram da se ne može reći ‘Bog sve zna ali je ovdje malo pogriješio pa ćemo mi popraviti’. Za mene kao vjernika Bog je upravu, ono što piše u svetoj knjizi za mene je iznad zakona.”

Tačno tako Bakir zamišlja ‘građansku’ BiH, državu u kojoj će Kur’an biti iznad zakona.

Zapravo ne ‘bit će’ već ‘jeste’, i tako u BiH država i funkcioniše. A mi ‘skačemo’ na Dodika i Čovića kad kažu da neće ‘građansku BiH’. Naravno da neće, jer ovakvu kakvu imaju, takvu su državu i tražili. Međutim, takvu je državu htio i dobio i Bakir.

Da ne bi bilo zabune, Bakir je kod državnog sistema kakav zagovara, kod ‘građanske države BiH’ čak i transparentan.

Naime, uz oktobarske izbore prošle godine, izjavio je da su programi SDA partije uz izbore ‘programi zacrtani u Islamskoj Deklaraciji’ Alije Izetbegovića. Dok sve zvanične sastanke bez obzira o kojima je riječ napušta ako su zacrtani petkom u vrijeme džume, kao nešto najevropskije i građanski najnormalnije.

Kao što znamo, Alija je zbog svojih stavova u ‘Islamskoj Deklaracij’ optužen i suđen budući da je zagovarao islamističku državu zasnovanu na šerijatskim zakonima. A to je, kao što smo rekli i Bakirov ‘plan i program’ .

Samo, sad se to ne zove tako već je to nešto kao ‘građanska država’.

U kojoj je Sveta Knjiga iznad zakona.

Kako je Bakir veliki, ma šta veliki – najveći vjernik, može ne samo izjaviti tako nešto, može se i ponašati po vjerskim zakonima, jer po onim građanskim nikome ne može i neće odgovarati. Takvi za njega ne važe. Bog je na njegovoj strani. A zna se iz prakse da su Bogovi u svim građanskim državama naklonjeni vjernicima a ne građanima.

photo : Bakir Izetbegović u jednoj džamiji u Krajini, arhiv Cross