(m)ORA ’19 : Iste face, iste mašine na livadi, ista janjetina ; znači organizator je tu

Da li se iko nacijo, sjeća 22. Krajiškog Teferiča Utica NY? Održanog ne tako davne, ove 2019. godine, 17. augusta? Pitam, mislim, normalno bi bilo da kao i u prethodnim ‘druženjima’, saznamo ‘finale’ ove ‘ašik kaldrme’, red je, je li tako?

Mislim ono : zaradili toliko, spičkali ovoliko, bilo gostiju ovoliko, ulaznica na finalnoj party večeri toliko, platili terevenke ovoliko, muziku i svirku, pa i pjevače ovako, bilo fudbalskih ekipa ihahaa, pobijedila ekipa ‘ta i ta’, misica bilo samo tako, pobijedila jedna i nama jedina, hrane preteklo a jelo se, svi siti i na broju, tombola ‘cadilak 2007’ from Asim’s Automotive uspjela – pacijent-sretni dobitnik nepoznat kao milioner na lutriji..

‘Ulaz jednak izlazu’ , saldo je ‘0’, nema ni toga.

Ali, ima : Teferič je uspio, ura, idemo u nove pobjede. Detroit, iduće godine. Još ako ‘Balčo’ (Balčinović, op. Cross) bude organizator, iznenađenje će tim biti veće i žešće.

Nema ništa raja, na ‘fejsu’ organizatora ‘Krajišnik SC’ Utica NY smo vidjeli sve što je bilo potrebno. Kao žurke i navlakuše prije održavanja Teferiča, silna takmičenja ‘ko će dati više’ i ko može bolje, pa onda pehare i zahvale i.. Kišu. Grmljavinu u samom finalu. To je to, nema ništa, a već je od Teferiča prošlo joj, koliko ono, aha, skoro mjesec dana.

Pojela maca transparentnost. Maca zaborava. Mog i tvog. Nema love. Nestalo na desetine hiljada dolara. Pare nisu problem, para nema.

Uostalom, who cares, rekli smo već kakva nam je struktura Teferiča. Profit. Grupni profit, da izvinete, neprofitno-profitnog karaktera, za iste grupe i pojedince.

Na ‘bini’ u parku ni slova ni znaka o našem egzodusu u čiju čast ‘teferičimo’ svih ovih godina, na turnirima sve nekakvi ‘ljiljani’, ‘veterani’, lokalni biznismenčići sa majičicama svojih ‘kamijona i avijona’, džematski klubovi Suracuse i bliže i šire okolice, malo ili nikako ‘krajiških klubova’ iz silnih gradova Amerike. A raje ima to nije normalno. Prava sreća što je zagrmilo, kad grmi penali su ‘zakon’.

Uostalom, nismo mi bježali, pardon, ‘dostojanstveno se povlačili’ 17. augusta, nego malo kasnije, ali jebiga, ko će se svega sjetiti. Ipak, i pored ovoga, Teferič je uspio. ‘Allah da vas nagradi’, organizatori, ko ste i šta god da ste. To što je Carbone dealer autima dao najviše a manje vidljiv na sportskim terenima i na pozornici Teferiča od hadžijinog sina Utica NY ‘Majić S construction’ , ništa ne znači. Važno je ono što je u našoj duši. Carbone će davati uvijek, slikao ga ili ne, šta je to za njega. Na kraju krajeva vidjeli smo ga na finalnoj žurci, je li tako?

A to je da je Teferič ‘naša istorija i tradicija’, ‘da je uspio’ (nek crknu-puknu dušmani, a ima ih) mi ne moramo nikome i nipošto bilo šta dokazivati. Pa ipak, za one koji hoće dokaze, neka odu na ‘fejs’ ‘Bajrinog džemata’, West Bosnian Islamic Association of Utica NY, sve će mu bit jasno.

Tamo je nacijo, desio se načisto nastavak 22. Krajiškog Teferiča. Repriza. Akcija uređenja islamskog autonomaškog groblja od prije nekoliko dana protekla je u najboljem mogućem redu i zakonu. ‘mORA 2019’, klasična muslimanska omladinska radna akcija. Digla se ‘kuka i motika’ pa svi navalili u Marcy. Na picnik. Na janjetinu. Na grah, na sve što se dade pohapati a džabe je.

Ovakvih smo se akcija nagledali ovih godina u dijaspori to nije normalno. Jednu istu imao je i davno Sakibov džemat, crkva konvertovanau džamiju (Bosnian Islamic Assocation of Utica NY). Na stotine jagnjadi je satrto na temeljima Bajrine džamije, znamo na desetine onih koji su od kolesterola načisto zglajzali, ali nacijo, posla se napravilo ihahaha. Drva se našlo, usjeklo, pikničilo se vikendom kao da se ide na Niagaru a ne na groblje.

I, kao u sličnim akcijama prije, prvo se na groblje dovuče ‘pecara’, na mezarje-ako vam je ljepše i čistije. A onda se navali žderati, peći, kuhati. Tako kad dođeš kući a žena te pita hoćeš li jesti, jesi li gladan, ti k’o iz topa odvališ.

– Ma kakvi stara, nažder’o sam se k’o vo, bio sam na groblju, imali neki picnik. Na našem mezarju.

Ima li išta ljepšeg od picnika na groblju, uz pecanu, sa halal osjećajem u hladu (ono, kad trkneš iza kamere i iz gepeka ‘naguziš malo pive) , sa rajom, a okolo tebe debela hladovina i poneki mrtvi svježe sahranjen. Kamen ‘mejtaš’ za poslednji pozdrav umrlome, dođe kao kuhinjski stol, Tite mi. Kao ‘island’ na sred rijeke kuhinje.

Morbidno, a naše, tako mi volimo teferičiti i piknikovati na groblju. na mezarju. Ovo autonomaško vikendovanje je, osim skoro istih faca na sličnim picnicima pokazalo još nešto. 22. Krajiški Teferič su zapravo organizovali ‘Bajrin džemat’ i ‘Krajišnik SC’. Ista raja.

Jer, ovdje na ovoj akciji kod Bajre, sve isti likovi koji su među prvima donirali za Teferič i koji su donacijama guzali i naprđivali da privuku ostale, iste face u odboru Teferiča, ovdje su iste mašine (Bajrine, hadžije Bajre Smajića predsjednika džemata), Bajrina bliža i uža familija je tu, pa njegova tazbinska familija i biznismeni koji ‘neće ni po koju cijenu sa Bajrom nikad’ (tipa Kajtezović Husein ‘Dugi’ i čuveni i izvikani ‘Golden Hammer’, tipa koji je pare sakupljao za odbranu efendije Felića a protiv hadžije Smajića koji je hodžu proglasio teroristom, a onda ih ležerno i hinjavo proslijedio u Bajrinu seharu) , ovdje je trećina igrača ‘Krajišnik SC’ na čelu sa Nadom Šabićem, nema druge, ovdje su organizatori 22. Krajiškog Teferiča..

Koji sada, ovakvom akcijom da ih Allah nagradi, moraju oprati sakupljenu lovu. Zaraditi štogod, ta ‘zna se zašto smo se borili’. Isplatiti jarane, ahbabe vlasnike firmi. Patriote. Krajišnike. Teferiči i postoje radi sličnih i istih razloga.

Majke mi, Tite mi, očekivalo se da se na brzaka odradi i manji turnir poslije natezanja sa grahom i janjetinom te silnog islikavanja za ‘medije’ , što je umalo i održano. Slijedeći put.

Opet?

O, da, kao što rekosmo, mi obožavamo picnik na groblju a ovdje, ova hladovina, pa nova baraka za pecanu i montažne stolove i stolice, pa pogled na mezarluke, pa to naprosto mami.

Može i fudbalice drugi pit, samo se odazovite u što većem broju. Što je vas više, to nama lakše.

Dobro došli na reprizu Krajiškog Teferiča. Bujrum! Smo!

photo : picnik na groblju ‘autonomaša’ Utica NY august 2019, face book ‘Bajrinog džemata’ (West Bosnian Islamic Assocation of Utica NY, INC) arhiv