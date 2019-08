U BiH sve funkcioniše po zakonima koje je vlast pisala za sebe

Nigdje do u Bosni nećete naići da predsjednici stranaka u vlasti ‘potpisuju Sporazume’ u kojima se ‘obavezuju da će djelovati u skladu sa zakonima’. Pa to se podrazumijeva, za to ne treba poseban potpis.

Ali, ni to nije sve, čak iako bi se desilo (a desiće se, i dešavalo se) da se klauzula o ‘obaveznosti djelovanja u skladu sa propisima’ ne ispoštuje, opet, po postojećim zakonima u BiH nema nikakve kazne nit sankcije za počinioca.

Zar to nije veselo. Plus sve je ‘normalno’ i ‘po zakonu’. Jer, zakone su za sebe prije skoro tri decenije napisali i usvojili isti ‘ovi’ današnji eksponati bh vlasti, zapravo njihovi preci u strankama – ‘trojke’ : SDA, HDZ BiH+ srpska varijanta (SDS, SNSD).

Pripomagali su im zdušno i naši vajni ‘ljevičari’ i opozicija, međunarodni predstavnici sa Visokim predstavnikom za BiH posebno.

Zato, još uvijek imamo cirkus od države koji se podvodi ‘pod normalu’ zbog ‘zakona’, što je formalno pravno ispravno ali de iure – totalno nakaradno.

Poslednji Sporazum između Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića uz asistiranje predstavnika EU famoznog Wigemark-a o formiranju vlasti, od 05. augusta od kada je sklopljen puni stupce novina i tv ekrane, i, iako je na izdisaju, umire 05. septembra, dakle za nekoliko dana, niti je vlast formirana niti će mo vidjeti išta novo ili nepoznato. Osim što je ‘uzrok’ i ‘povod’ uvijek nešto različito. Jednom ‘agenda’, drugi put ‘revizija’, treći put ‘referendum o otcjepljenju’ ili ‘NATO’.

Ali, iako se vlast ne uspostavlja od oktobra prošle godine, država ‘radi’, kao što smo mogli vidjeti zahvaljujući ‘našim zakonima’, ona, država, ovako može ‘gurati’ do besvijesti.

Dnevnice i platu sa paušalima primaju i ‘stari’ i ‘novi’ poslanici-delegati, iako se ne sastaju niti u Predstavničkom Domu niti u Domu naroda, budžet je usvojen ‘vanrednom sjednicom’ jer su se ‘po zakonu ‘ dogovorili o lovi za minutu, putuje se po ‘bijelom svijetu’ jer ‘po zakonu’ postojeće odluke ‘važe’, naplaćuju se dnevnice, dijele se pare koje vlast ima na raspolaganju, porezi se ukupljaju, postavljaju se novi funkcioneri na funkcije, kupuju se nova vozila i zapošljavaju nova lica, stručnjaci.

Sve je po ‘zakonu’ a vlast ‘nije uspostavljena’.

Ma jeste, nego šta, uspostavljena je davno još kod prvih ‘demokratskih izbora’ kad su odprilike donešeni i usvojeni i ovi ‘zakoni’ na koje se danas svi pozivaju koji dozvoljavaju ovu lakrdiju od propisa i zakonitosti.

Evo, od 06. augusta ove godine, Denis Zvizdić, inače predsjedavajući Vijeća ministara (vlade) preuzeo je i funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog Doma u BH Parlamentu. Što znači, da je najnormalnije, jer ‘tako piše u zakonu’ normalno da ista faca predsjedava i zakonodavnom i izvršnom strukturom vlasti.

To nema nigdje u Svijetu, ali sa ponosom Zvizdić tvrdi kako prateći zakone, jer on je ‘legalista’ može komotno obavljati obje ove nakaradne funkcije. Kao što znamo, već 11 mjeseci se ‘lome’ koplja oko izbora predsjedavajućeg vijeća ministara, koje mjesto ‘pripada’ po ‘zakonu’ Srbima, a Bošnjaci izbor predsjedavajućeg uslovljavaju potpisivanjem i slanjem ‘godišnjeg plana za NATO’, što Srbi odbijaju.

Novine bliske bošnjačkoj strani u vlasti čak tvrde da ‘po zakonu’ ne postoji nikakva mogućnost blokade vlasti koju najavljuje Milorad Dodik poslije 05. Septembra, što bi opet značilo, da nema ni potrebe konstituisanja vlasti, samim tim nije bilo potrebe ni za izborima.

Da, prateći ovu ‘legitimnost’, Denis Zvizdić je već dokazao i praktično kako je sve ‘po zakonu’. Kao predsjedavajući Predstavničkog Doma a po zahtjevu poslanika Damira Arnauta (SBB) pisao je sam sebi pismo, jer ‘po propisima’ predsjedavajući Predstavničkog doma mora poslaničke odgovore tražiti od Vijeća ministara, tj. od sebe samog. Tako tečić Bakira Izetbegovića, pišući sebi pismo sa jedne na drugu funkciju, bez i da trepne tvrdi ‘kako je sve po zakonu’ i da će tako ostati ‘sve dok Milorad Dodik ne počne da se ponaša po zakonu’. Odgovor će također napisati poslaniku Denis Zvizdić kad ‘stigne urgencija’ Denisa Zvizdića predsjedavajućeg u predstavničkom domu na stol predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću. Slatko, zar ne?

Cirkus je preblaga riječ za ovakvo pravno tumačenje i nadmudrivanje u okviru zakona, budući da niko ni u snu i nepomišlja da ovakve nakaradne zakone treba mijenjati.

Taman posla. Nenormalnoj državi ne trebaju normalni propisi.

Zapravo, vlast više razmišlja o nečem drugom a to je kako promijeniti narod, propisi su savim hvale vrijedni. Kako narod promijeniti da ‘razmiš’lja pozitivno’, da laž prihvati kao istinu, da se nacija osjeti ugroženom kad joj se ugroza odredi, da se osjeti sretnom kad joj se kaže da je sretna i da se osjeti bezbjednom kad joj se kaže da je bezbjedna. Da je zaposlena čak i kad ne radi i da je zdravija od bolesti protiv koje se bori.

I u tome uspijeva više nego je to normalno.

Narod je i de facto i de iure sasvim ‘po zakonu’.

photo : Denis Zvizdić /SDA/, predsjedava Vijećem ministara i Predstavničkim

domom BH Parlamenta, arhiv Cross