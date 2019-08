Utica NY : roštiljaju životinje bukvalno na ulici

Ovdje u Americi se to fino kaže ‘diversity’, zna se da je riječ o ‘različitostima’. Kulturnim, vjerskim ili životnim uopšte.

Amerikanci ovu riječ obožavaju, ne baš kao riječi (‘family’) porodica ili ‘promise’ (obećati, obećaj mi), ali bez nje ne mogu. U svakoj prilici, jer Amerika je nastala na različitostima.

A svako ko dolazi u Ameriku, donosi sa sobom različitosti kojih se ne odriče, pa se onda to sve izmiješa sa već postojećim, i eto ti, da kažem ‘bućkuriša’. ‘Slosh’.

Koliko je to dobro, prosudite sami, Amerikanci to vazda potenciraju kao pozitivu.

Meni to više izgleda kao ‘slosh’. Kao mix, bućkuriš.

Evo, jedne od tih američkih različitosti u našem gradu Utica NY, u oazi socijale i emigracije. ‘Halal trgovine’. Niču po čitavom gradu nemilice, istom brzinom kako nam se škole po izgledu đaka i ponašanju pretvaraju u mejtefe, i u skladu sa sve većom koncentracijom Arapa u ovoj Dolini Indijanaca.

Burmanci muslimani otvaraju svoje halal prodavnice, Arapi muslimani također, gdje god se okreneš, sve je halal. (Bosanci-Bošnjaci trgovci su ovaj ‘halal’ servis riješili na ovaj način: poseban zamrzivač za svinjetinu, poseban za govedinu. Van zamrzivača, sve ‘puca’ od paleta proizvoda sa halal etiketom.)

Po ulici ili u autu možeš vidjeti žene Arapa sa nikabom (burka, samo oči otkrivene), ženska djeca u vrtiću pokrivena, džamije, po uzoru na Bošnjake, užurbano se ‘otvaraju’, stare zgrade ili kuće se kupuju i pretvaraju u bogomolje.

Preko noći ‘halal trgovine’ rastu i množe se.

Jedna od poslednjih ‘nikla’ je na poznatoj i prometnoj ulici Rutger Street, u istočnom dijelu grada, nako kupovine poslovnog prostora od jednog starog bračnog para Italijana. I ima čarobno, blagosloveno ime. ‘Al Baraka’. Uzvišeno, napredno, možeš prevesti na stotine načina.

Ali, pored ovakvog Božjeg i božanstvenog imena, ova radnja ima još nešto što je odvaja od svih ostalih. Ima pecanu (pecaru) bukvalno na ulici, na samom ulazu u radnju. Svakodnevno ovdje se roštiljaju ‘halal’ janjci, ovce, jarići ili kokoške i ostale pernate živine.

Vozači na semaforu (trgovina je na raskršću) gledaju u nedoumici u polupečene glave ovce, jagnjeta ili jareta, dok vlasnik žaračom obilazi pecanu i ubacuje svježa drva. I dok prašina sa ulice naliježe na nauljeno i osoljeno životinjsko meso.

Gdje su predstavnici društva za zaštitu životinja, gdje su opštinski inspektori, napose gdje je virtuozni načelnik Palmieri koji voli obilaziti i čistiti ulice, niko ne zna?

Diversity. Jašta nego!

photo: novootvorena halal trgovina u gradu Utica NY “Al Baraka” i pecana na samoj ulici, ulaz u trgovinu, arhiv Cross