Poslije halal pašteta, sudžuke, sladoleda, halal fitnesa, halal banke ili halal hrane za ribe, dobili smo i halal zadovoljenje strasti : mut’a brak iliti halal prijateljski kurvarluk

Na obroncima i padinama brda oko Sarajeva gdje su u ratu ginuli mladići ‘braneći Bosnu’ i gdje se ‘u tu čast’ svako malo vremena sakupi bošnjačka vjerska i politička elita da se ‘prisjeti’ i ‘oda počast’ ‘sinovima Bosne’, nikle su ogromne kuće i zgradurine, najviše ‘resorti’ braće Arapa, ograđeni zidovima i kapijama.

Raspojasani i bogati šeici kupuju na desetine dunuma bosanske zemlje i polako ali zacrtano i sigurno upisuju se u bosansku grunt, mijenjajući i sliku i priliku Bosne.

Oni, ta naša ‘braća’, ovdje se zadrže malo vremena zatvoreni u svojoj intimi a kad odu, zgrade i kuće se ‘rentaju’ ‘turistima’ putem svojih agencija kojih je prepuno Sarajevo i okolica uz ogromnu lovu, opet Arapima kojima cijena ne znači Bog zna šta.

U tome najviše prednjači, kako se to kaže, ‘kontroverzni biznismen’ Al Shiddi, prijatelj Bakira Izetbegovića koji je sve važnije lokacije u Sarajevu odavno uknjižio na svoju firmu, a ministar Mektić još ‘istražuje’ kako se moglo desiti da ‘preko 400 stranih firmi, uglavnom arapskih, nelegalno posluje po Bosni’, a Boga mi i po Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu.

Tako priča jednog sarajevskog novinara kaže kako je izvjesni šeik Muhamed kupio ravno 70 dunuma zemlje, na samim linijama ‘razgraničenja’ između Istočnog i onog drugog Sarajeva gdje će praviti nekakav zabavni park, sve sa ringišpilima i svim ostalim modernijim razbibrigama, i na tako velikom prostoru da taman pokrije one ratne crte gdje se nekad ginulo do zadnjeg daška za ‘slobodu’ i ‘svoju zemlju’, sa obje strane.

Priča kaže i ovo, na ovim prostorima ‘koje nesmijemo nikako zaboraviti’ polako ali sigurno na mala vrata u BiH se uvodi novi ‘halal posao’ za bogatu klijentelu Arape, zapravo ‘halal kurvarluk’. Neki bogati vehabija posjeduje agenciju za nekretnine u Sarajevu i preko njega se može izrentati vila-kuća za odmor i dokolicu, cijene su paprene. Kaže se, za petanestak dana to košta i do 10.000 KMa, ali tu je uključeno osim stana još i renta car, specijalni ručkovi, posebno, tu je specijalna vrsta ženske ponude. Da biraš a ne znaš kako da odabereš.

I to ne bilo kakva ponuda, već baš ona prava, po šerijatu. U ovaj posao je uključen i lokalni efendija koji, jer Arapi neće ‘ništa bez šerijatskog zakona’, a da bi bilo sve ‘ispravno’, izdaje specijalne dozvole za ovo druženje u planini. Izdaje ‘papir’ o specijalnoj vrsti ‘zaključenja braka’ koji se na arapskom zove ‘mut*a’ brak ili po našem, to bi bio ‘brak na određeno vrijeme’. Neki to prevode i ovako : ‘prijateljski brak’. Koji ‘vrijedi’ onoliko koliko se ‘dogovoriš’ sa klijentom. Jedan dan, jednu noć, dva, tri četiri dana, sve po želji, poslije, papir kaže ‘kao da ništa nije bilo’.

‘Ćao Marijana, doviđenja Sandokan’, kako na pravi način pomenuti novinar odslikava ovo halal druženje.

Po šerijatu ova vrsta braka je dskutabilna i stajališta o tome nisu jednaka, neki to osporavaju a neki priznaju valjanim, međutim, radi se o čistom ‘halal kurvarluku’. U kojem žene ‘zadvoljavaju muškarcima strasti’ jer je tako normalno.

Zvanično, Islamska Zajednica BiH ne priznaje ovakav brak ali ga i ne zabranjuje fetvom i u ovaj posao su uključene lokalne ahmedije, treba to reći, što znači da smo pored halal konzumenata raznih vrsta u BiH dobili još jednu i najnoviju – halal sex. Prijateljski, nego šta. Domaće a naše!

photo animacija : jedno od arapskih naselja u okolici Sarajeva, arhiv