Žuta minuta.

Kako je Bakir Hadžiomerović uvrijedio građane Krajine i Velike Kladuše

Uz prisjećanja na silne ‘maestrale’ i ‘oluje’ iz augusta 1995 godine, augusta ove godine, zgodna je prilika da se izjunačimo, borimo, pljujemo, da se patriotišemo do besvijesti. Ali, samo na tuđi račun i u svoju korist. Novinari i mediji uopšte naslonjeni na državnu sisu, a takvih je najviše u BiH, u svekolikoj su službi kleptomanske i korupcionaške vlasti, pa tako se i ponašaju. Ne valjaju im Srbi, ne valjaju im Hrvati, ne valja im niko, oni su dosta sami sebi. I ‘svojoj’ državi.

Krajišnici im nisu nikad bili dragi, osim uz izbore ili u ratu, iako od Krajine dobivaju najviše. Fikret Abdić im je kost u grlu, Ap Zapadna Bosna nepresušni poligon za patriotizam i domovinstvo. Sad, augusta mjeseca je prava prilika da se svi prisjete bratoubilačkog rata u Krajini, i naravno, Abdića. U tome je najdalje (ako ima uopšte tako daleko) otišao Bakir Hadžiomerović, sadašnji novinar ‘Avaza’, u svojoj stalnoj kolumni u ovom opskurnom listu Fahrudina Radončića i njegove bivše trebe frizerke Azre ‘Bakirova minuta’.

Pod naslovom ‘Heroju sude, zločinac vlada’, Hadžiomerović se ‘ibretio’ (čudio) nad nelogičnošću da ratni zločinac Abdić sa Laburistima BiH vlada u Velikoj Kladuši a ‘heroj Atif Dudaković pred sudom dokazuje svoju vojničku čast’. Pa kako je Abdić ‘udario na svoju domovinu’ skupa sa srpskim generalima i bezbjednjacima, službenicima ‘zloglasne službe iz Beograda’ (nabraja ih, ne izostavja ni Arkana ni Milorada Ulemeka Legiju), a onda dodaje:

“Na prošlim lokalnim izborima velikokladuške vlasti dokopala se Laburistička stranka Fikreta Abdića. Pravosnažno osuđeni ratni zločinac zasjeo je, bilesi, i u fotelju općinskog načelnika. Abdića su izabrali beznadežno izmanipulirani glasači, korisni idioti koje je zločinac svojevremeno strovalio u bratoubilački pokolj”.

Eto, nekadašnji kandidat za bh člana Predsjedništva na prethodnim izborima, sa liste SDPa Zlatka Lagumdžije, nekada oštro i strogo pero Federalne televizije i njegovih ’60 minuta’ kojeg je policija čuvala 24 sata dok je on harao, žario i palio ‘ekskluzivama’ uz pomoć bh službi bezbjednosti, spao je svega na ‘jednu minutu’ u novini sandžačkog mogula i političkog konvertita Radončića, ali i to je bilo dovoljno da pokaže svoju ličnu kartu.

U potpunosti je razumljivo što polemizira sa bh nelogičnostima da ratni zločinac može biti na vlasti u BiH, ali njegova svijest i pero ne idu dalje od Abdića. Puna je Bosna ratnih zločinaca i ‘saradnika Srba i njihovih generala’, čitave skoro tri decenije vladaju skupa sa njegovim imenjakom Izetbegovićem, međutim njemu eto, kao što priliči Bosni, jedino smeta Abdić u vlasti.

Njemu ne smeta SDS stranka čiji je tvorac Karadžić, njemu ne smetaju ni četnici ni ustaše (osim odabranih) ali mu smetaju Laburisti i Fikret. Iako je Abdić ‘u prednosti’ nad svim poznatim i nepoznatim bh ratnim zločincima budući da je ipak, za razliku od onih njegovog imenjaka Bakira, odležao u Hrvatskoj za događanja u Zapadnoj Bosni, Hadžiomerović lamentira nad ‘nelogičnostima’ u Bosni i ne preza ni od čega. Posebno od uvreda.

Tvrdnjama kako su Fikreta na vlast dovele ‘korisni idioti glasači’ nije ništa drugo nego čista i teška uvreda za sve građane Krajine koji su u izborima glasali. Posebno za birače i građane Velike Kladuše. Briga me za Laburistima, govorim o građanima biračima.

Da se razumijemo, Abdić je samo ‘uzeo’ ono što mu zakon u BiH dozvoljava, ali to ne daje za pravo Hadžiomeroviću da se može nad građanima BiH na ovakav gnusan način iživljavati svojim frustracijama. Akcjom V Korpusa i vlasti u Sarajevu, iz Krajine je nestalo po nekima procjenama 20 a po nekima i do 40.000 ‘idiota’ i kretena čija imovina je opljačkana, poginulo je po nekim procjenma blizu 1,500 ljudi i vojnika i to je malo više od Hadžiomerovićeve medicinske procjene i dijagnoze.

Osim toga, pred sudom Bih se vodi postupak protiv ‘heroja’ Atifa Dudakovića ‘Dučea’ zbog ratnog zločina, pa, čak iako se u BiH već naslućuje da će taj postupak završiti kao i svi drugi kada su u pitanju ‘gazije’ i heroji’, malo je i previše od novinarske hrabrosti tvrditi kako optuženik za ubistva i mučenja oko 400 vojnika i civila može biti ‘heroj koji dokazuje čast’.

Daj bre Kirba o’ladi. Ostavi te namučene i izgubljene ljude Krajine njihovoj sudbini, oni o tome znaju mnogo više od tebe. Ono što ti želiš imputirati građanima biračima ne može stati u jednu minutu. Pa makar ona bila Bakirova ili Fahrina. Prava je šteta što nisi postao bh predsjednik, ima Lagumdžija razloga da plače i za tobom i poradi sebe. Uostalom, provjeri, ima takvih ‘korisnih idiota’ i u vlasti US Kantona i u Sarajevu, ako ne vjeruješ meni pitaj Fahru, svoga mentora.

Ako ti je imalo stalo do države u koju se zaklinješ, onda bar poštuj njene propise, makar i jesu za čuđenje. A oni, propisi, kažu : Atif Dudaković je optuženik za ratne zločine, ubica i palikuća, i ratni profiter. Tako kaže optužnica. Fikret Abdić je pred Sudom dobio a u zatvoru odrobijao svoju kaznu. Sačekaj bar formalno da Atifovu ‘čast’ Sud ovjeri, kud si požurio?

Ako su, najmanje 20.000 raseljenih i iz svojih kuća otjeranih zauvijek’ ‘korisni idioti’, ti si totalno beskoristan psihički slučaj. Odi na KC kod Sebije, da te pregleda. Ona, kao ginekolog, zna da tu ‘ima japije’.

P.S. U ovom pisanju Bakira Hadžiomerovića, Krajišnici su još ‘dobro prošli’. Nekadašnji poslanik u BH Parlamentu Ibrahim Nadarević je ‘autonomašima’ onomad davno sa govornice poručio ‘dabogda pomrlo to malo što vas je preostalo’, može se dakle očekivati i gore i grđe. Prije neki dan je hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović Hadžiomerović poručio na svom face profilu da joj ‘jebe majku ustašku’ i nazvao je kobilom, stoga ni ovo obraćanje građanima Krajine nije neki izuzetak već poravilo iz Sarajeva.

Jer, u pitanju je Bakirova minuta.

Žuta minuta.

photo : screen, Avaz, Bakirova minuta, arhiv Cross