Bh političarenje i papkarenje : Napuštanje svoje partije je kao ono sa šehidima, borcima poginulim u zadnjem bh ratu, kako to pojašnjavaju u ‘našoj vjeri’ – ‘ne nisu oni otišli, oni su tu, samo ih mi ne vidimo, ali su na istom (Allahovom) putu i vratiće se.’

Kada se marta prošle godine u već poznatoj ‘svađi’ između Bakira Izetbegovića i jarana Mirsada Kukića desilo isključenje Kukića iz stranke, pa poslije kad je isfrcio miljenik hadžija Dino Konaković, Bakirova hanuma Sebija, inače direktorica Univerzitetske Klinike u Sarajevu je to prokomentarisala ovako.

‘Žao mi kad čujem da je neko izišao iz SDA ali znate kako kažu : jedan ode dva se rode..’ ‘Čelična Hanka’ je odlično ‘snimila situaciju’ u bh politici i političarenju.

Ništa se nije niti će se desiti, u to smo se uvjerili već oktobra prošle godine na izborima. Kukić se pojavio na izbornim listama ispred ‘svoje’ stranke PDA (Pokret Demokratske Akcije) a Konaković sa strankom ‘Narod i Pravda’. Kukić je prije nekoliko mjeseci osvanuo u medijima na slikama sa Bakirom, ‘pregovarali o ulasku u vlast’, Dino se još ‘neda’, rano je, da sačekamo.

U međuvremenu, SDP je iz svojih članova izbacio Zlatka Lagumdžiju, Miru Lazovića i Ivu Komšića, evo ih pred vratima nove stranke (Socijaldemokratski pokret), novu stranku najavljuje ovih dana i izbačeni iz SDPa Bijedić Enver sa ekipom ‘odbačenih’ u kojoj je još i načelnik Živinaca Edin Delić. Svi pobrojani jedva čekaju da sa Bakirom podijele fotelje i vlast.

Primjera ima koliko hoćeš i koliko treba, mi u BiH zaista nismo za Guinness-a, mi smo za Veselu Svesku. Ali ne po trahani, bureku, ćevapima ili po plesanju na kiši već po broju političkih partija i nevladinih udruženja koja obavljaju političke poslove kao da su stranke, svi su na budžetu države.

U BiH je 149 zvanično registrovanih političkih partija od čega se na zadnjim izborima prijavilo njih oko stotinu. Broj udruženja se mjeri u hiljadama.

A sve je počelo tako jednostavno i ‘spontano’ davno, poslije rata. Haris Silajdžić se ‘oteo Aliji’ zbog rasporeda stolica i para u vlasti pa je nastala Stranka za BiH koja i danas bez Harisa sjedi u istim klupama sa SDA, od mjesnih zajednica do federalnih vrata. Hozanović se ‘odmetnuo’ od SDA u aSDA a i dalje je sa njom, iz nekadašnjeg SDPa ‘rodio’ se i Željko Komšić, već poznati suradnik i jaran SDA sa svojom partijicom ‘Demokratska Fronta’. Ljilja Elvira Abdić se iz DNZa premetnula skupa sa Babom u Laburističku stranku, Reuf Bajrović i Emir Suljagić od SDPa i DFa dođoše do svoje strančice ‘Građanski Savez’, hodža Senad Šepić je osnovao ‘Nezavisni Blok’, poslije svega je samo naša bh politička istorija.

I dokaz da je u BiH najunosniji posao ‘baviti se politikom’.

Plata osam puta veća od radničke (evropsko mjerilo kojem mi ‘težimo’ je omjer 1:3), uz svake izbore pravi je hrkljuš kako sastaviti vlast, kada na djelo nastupaju ‘papci’ i ‘papkari’, kako nazivaju ove male pojedinačne poslanike (papci) koji uz odličnu naknadu i dalje nastupaju sa strankom ‘sa kojom neće ni za živu glavu’ (sa papkarima) i od koje su ‘otpali’.

Kada se tu doda da možeš obzirom na zakone koje je sebi ova bh vlastela napisala s početka rata promijeniti nacionalnost za par minuta, koliko ti treba da popuniš formular, osnovati stranku i strpati je na jasla države sa 500 potpisa, i postati Srbinom, Bošnjakom ili Hrvatom, šta poželiš, onda je Sebijina izjava kako SDA nije na gubitku, ‘pogodak u sridu’ i pravo naše bh ogledalo.

Jedan ode, dva, tri četiri pet se rodi.

Sve poslije što se desi u formiranju vlasti, u otimanju i rasporedu za stolice, firme, javne ustanove i državne organe, podvede se pod ‘državni interes’ pa u ‘radu države’ u donošenju zakona i svega ostalog, vidiš da su naši političari vječni kao šehidi, kako su na stranom jeziku nazvali i uokvirili u zakone borce bh rata.

Oni, političari, kao i šehidi nikuda ‘ne odlaze’, oni su uvijek tu. Islamska Zajednica je ovaj šehidluk ili umiranje sa zadovoljstvom ‘za državu i vjeru’ razradila do tančina, da ti je naprosto drago umrijeti.

‘Ne, oni ne odlaze nikuda, oni su tu, i jednog dana će se vratiti’. Dakle, jednom šehid zauvijek šehid. Jednom političar, zauvijek političar.

Nemam se namjeru sprdati sa mrtvima, ali imam nijet da se zajebavam sa živima koji se samnom zajebavaju evo već treću deceniju.

Je li otišao Haris a ostao Amir Jerlagić. Sa Bakirom na ‘fonu’. Otišli Hozanović i Ogrešević i ‘raskrstili sa SDA’ a stalno na vlasti sa SDA, nestalo Rifata Dolića a pojavila se Ljilja Elvira i sa SDAom u vlasti. Komšić je sa Bakirom u vlasti, Kukić također, Konaković nije ali je tu, nije nikud ‘otišao’. Evo i Lagumdžije, ‘vaskrsnuo’, Komšić i Lazović također i svi već pobrojani izbačeni iz SDPa ili bilo koje druge stranke. Ista ili slična situacija je i u strankama sa hrvatskim predznakom i znakom, u Republici Srpskoj isto. Skoro tri decenije ispred mene defiluju uvijek iste face a vazda se govori o ‘podmlađivanju’ stranaka, demokratiji ili nekakvom ‘rasčišćavanju’ te uvođenju žena i mladih u politiku.

Ne, oni nisu nikuda otišli, oni su tu. Oni su se vratili. Čak i kad odu u zatvor, to je privremeno, primaju plaću i uživaju privilegije a onda im država plati što su ‘nezakonito osuđeni’ i eto ih ponovo. I na istom su putu : kako zagrabiti fotelju i lovu u interesu države. Spašavaju državu. Zvuči li vam to išta poznato, kao da je iz Reisovih usta sa kakve slavne podsjetnice iz velike riznice velikih bh pobjeda?

Znam, doći se dan ako to već nije stiglo da imamo više političkih partija nego naroda. Kao što imamo više džamija u povratničkim mjestima od ljudi.

A, već je došao, pardon, Reis se na Igmanu ovog ljeta i toga prisjetio, pa traži da se ujedine. Da svi stanu ‘uz Allahovo uže’, ne može Reis a da ne poistovijeti državu i vjeru.

E, to sa ujedinjenjem po mjeri Reisa je već u domenu Božjih poslova, u to se ne bih petljao. To ostavljam njemu i Bakiru, ne znam šta se može desiti. No, jedno znam sigurno. Od svih onih poginulih u bh ratu nijedan se nije vratio niti pojavio.

Političkih šehida sam se, pak, dobrano nagledao. ‘Zanavljaju se’, kako bi to slikovito pojasnila hanuma.

photo: Sebija Izetbegović, hanuma, arhiv