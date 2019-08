Gdje Šefik Džaferović, Ramiz Salkić i Željko Komšić primaju platu?

Ja sam mislio da je u BiH rat završen novembra 1995. ili bar decembra iste godine, kada je sklopljeni potpisan Daytonski mirovni Sporazum, međutim nacijo nije. On traje li traje, ratuje se nesmanjenom žestinom. Do zadnje kapi krvi zadnjeg Srbina, Bošnjaka ili Hrvata, iz minuta u minut.

Nemojte se zavaravati da nismo u ovoj najvećoj ljudskoj pošasti, jer čim najviši državni i vjerski predstavnici permanentno tvrde da se ratuje, to je oda to. Pusti Čevljanoviće i koride, kafice, korupciju i kriminal, država je u ogromnoj opasnosti. Svaki dan nam to poručuju iz najviših organa države a ne zaostaju nikako ni ovi iz Rijaseta i Islamske Zajednice BiH, njihove hutbe (govorancije petkom poslije džume) i njihove prijetnje neprijateljima Bosne širom iste na neizmjernim podsjećanjima na spomenike, bitke i žrtve jasno upućuju i onima najglupljima da smo u ratu.

Reis efendija Kavazović još ide i dalje pa dodaje : prihvatite ove koji se bore za Bosnu i stanite uz njih, čime hoće reći da masovno podržimo SDA, predsjednika Sabora Islamske Zajednice BiH i podpredsjednika SDA partije, onima koji su bili i ostali jedini i isključivi vlasnici države. Zajedno. Onako kako je to osmislio prije Kavazovića ‘Hižaslav’ hohštapler efendija Cerić. “Okolo je Islamska Zajednica kao garant i čuvar države, unutra su organi države, a sasvim u centru-narod”

Na jednom od zadnjih ljetnjih proslava slavnih bitaka, na Igmanu, Reis je tako pjeneći između arapskih dova i bh zbilje tačno i precizno progovorio ispre ratne džamije gdje se slila bulumenta boraca u civilu i pod džubama i sa ahmedijama.

Prisjećajući se onih ratnih dana i borbe za državu i vjeru, naglasivši da je rat u BiH tu, samo je ‘oružje drugačije’, dok su neprijatelji ostali isti a to su Srbi i Hrvati, dodao je:

“U isto vrijeme, oni se naoružavaju, spremni da započeto nastave, kao da im zla nije malo. Odlikuju ratne zločince i veličaju zločinačke ideologije, uzdižu ih i ponose se njima. Naš najveći grijeh, u njihovim očima, uvijek je bio taj što volimo svoju zemlju i svoju vjeru i što nikada nismo bili spremni od te ljubavi odustati. To je ona ista mržnja koju su iskusili naši preci bogumili, upućivana prema našoj zemlji, kulturi i vjeri”.

Željko Komšić, najzlatniji ljiljan u istoriji bh zlata, inače BH član Predsjedništva izabran iz reda bošnjačkog naroda, bio je još rezolutniji. Ko kaže da nije rat i ko to kaže ko to laže da nemamo ratnih mladih kurbana.

“To što danas ne grme topovi, to što danas ne čujemo škripu gusjenica tenkova, ne znači da se ne vodi rat protiv BiH. Taj rat je danas tih, podmukao, bezobziran”, a onda je porucio.

“Niti se rodila, niti postoji, niti će se roditi generacija spremna da pusti da ova zemlja umre, bilo uz buku topova i tenkova, bilo mirno i bez glasa”.

Dodao je onda tipično onako ‘ljevičarski’ da se ne zanosimo nekakvim ‘yutelovskim zabludama’ čime valjda hoće reći da zaboravimo one bratstvojedinstvujuće poruke ove nekadašnje televizije Ante Markovića. Kad već nismo vjerovali Markoviću što bi se zanosili zabludama Gorana Milića, nekadašnje vodeće zvijezde Yutel televizije koji je kao i Komić kao čuvar Bakira i njegovih ‘nijeta’ (namjera), od čuvara Tuđmana i hrvatskog jezika završio prije penzije na Al Jazzera konsultacijama.

Znači, rat je, gotovo je sa mirom.

Bakir Izetbegović je u ratnom stanju još od kako se rodio, turska serija ‘Alija’ Veličanstveni je to potvrdila a imali smo boga mi i prilike čuti ga, čujemo svaki minut kako moramo ‘biti spremni za nedaj Bože’. U kom pravcu je nakon oktobarskih izbora prošle godine postavio ‘crvenu crtu’ Dodiku učlanivši nas u MAP i NATO preko koje se neće proći. Ovih dana je, kao što priliči porodici Izetbegovića da jedno misle ujutru a drugo popodne, ponudio ‘svoju utrnulu ruku’ (utrnula od silnog traganja za partnerima u vlasti) da sa Dodikom ponovo obnovi jaranske veze, i istovremeno Bosnu isčlanio iz NATO Saveza jednostavnom pričom na srpskoj tv ‘BN’.

Neka Dodik pristupi formiranju vlasti, u NATO će mo kasnije, zaboravivši ‘crvenu liniju preko koje neće preći’ koju je ucrtao još oktobra prošle godine. Preča nam je EU od NATO Saveza odgrmio je Bakir a mi svi ostali zabezeknuti, hajmo mi u rat zajedno a poslije će mo se dogovoriti kako će mo sa NATOm. Za koji je mandrak onda čitavu godinu nadjebavao državu i narod sa ovim ulaskom pa ispadanjem iz ove ratne mašinerije Svijeta a držao zemlju u blokadi, to on najbolje zna, zna i Milorad Dodik, međutim to nacijo ne znači da je u Bosni zavladao mir.

Šefik Džaferović, mizerno grlo iz ergele SDA koji je rame uz rame sa Komšićem i Bakirom tvrdio kako nema popuštanja oko BH ulaska u NATO, odmah je istim jezikom bosanskim procvrkutao da se ne radi ni o kakvom popuštanju Dodiku već o ‘poštivanju zakona’, ali nije zaboravio da smo u ratu da neprijatelji svuda oko nas vrebaju nekakvim drugačijim granatama.

Čudan neki rat, međutim pravo je pitanje kao i onog o ratu i miru i ovo. Šta će Šefik na ‘proslavi otvaranja džamije’ u Fazlagića Kuli gdje je bio prije Igmana, jer u opisu njegovih poslova kao člana BH Predsjedništva uopšte nigdje nije zabilježeno da se predstavnik najvećeg državnog organa bakće sa džamijama i podsjećanjima na otvor džamije? Valjda bi ga trebali viđati na otvorima fabrika, mostova ili puteva, džamija i otvoranja smo se nagledali do besvijesti. Aaaa, jok !

Koga plaća, onda, kad već obavlja vjerske a ne državne poslove, pitanje je vrijedno kao pitanje o NATO sudbini države. Jer, evo ga čitavo ljeto suprugu Vildanicu pod jednu a Reisa i ahmedije pod drugu, pa putevima Poslanika. Otvara i zatvara manifestacije koje su u klasičnoj nadležnosti vjere i islama a država ga plaća.

Počesto pozove i Željka Komšića, i od preuzimanja BH Predsjedništva do danas, nigdje u EU ne vidjesmo ni Šefika ni Željka a kao EU im prednost i cilj, sve same komemoracije, slava ratnim uspjesima i ‘borba’ sa neprijateljima u nekom ‘tihom ratu’. (Istina, tamo smo mogli vidjeti Denisa Zvizdića nekoliko puta, ali odmah je poslije zvaničnih razgovora, trknuo u džemate dijaspore da nas podsjeti kuda idu naši puteljci prema Evropi)

Tako isto i Ramiz Salkić, podpredsjednik Republike Srpske, skoro po zanimanju. Ukucajte ime ovog SDA uhljeba sa stalnim boravkomu Tuzli a radnim mjestom u Banja Luci, odmah do Dodika, pa će te vidjeti šta radi predsjednik ‘omrznutog entiteta’. Od džamije do džamije, od jednog do drugog mešihata. Kako u BiH tako i po dijaspori. Rat i borba za Bošnjake do iznemoglosti. Preznojio sam se kad sam u Ustavu Republike Srpske vidio šta piše koje su zakonske dužnosti, prava i obaveze podpredsjednika Republike Srpske i kad sam to uporedio sa podpredsjednikovanjem Ramiza Salkića i njegovim radom.

Zadnje obraćanje Šefika Džaferovića je bilo iz Foče, u prisjećanju povratnike odakle je Šefik pozvao Fočake iz dijaspore da se vrate na rodnu grudu i da nastave ‘rat’ sa neprijateljima, ujedno je izrazio razočarenje kako četvrtina povratnika u Fočanskim selima ‘nema struju’. Čisto sumnjam da će se iko vratiti na baterije. Isti štimung je bio Džaferovićev nastup u mjestu Fazlagića Kula, gdje je sa ahmedijama Šefko vazio o šehidima i borcima, u povodu ‘godišnjice od otvora džamije’. Ovo najveće ustaško uporište iz Drugog svjetskog rata, Srbi su, pošto im je to sa potpisom na salveti pripalo u Daytonu ovo mjesto nazvali samo Kula, za Šefika je to slavna Fazlagića Kula a devet godina od obnove džamije je bila prava prilika da se podsjetimo na rat i ratnu zaostavštinu.

Dakle, da rezimiramo. Mi smo u ratu ali živimo kao da rata nema. I to tako da nam je država sekularna, Šefik Džaferović bi da svuda odjekuju ezani i zvona, ništa u državi se ne dešava bez Reisa i vjere a pizdimo kad nam kažu da smo šerijastka država.

Majke mi, može se napadat hrvatska predsjednica Kolinda koliko god imaš medija i volje, ali nešto tu tukne. Ako nismo ‘militantna’, onda jesmo sigurno totalno vjerska država. U kojoj par ljudi drži u šaci čitavu državu. Što, znajući domete vjere i njene miroljubivosti nije uopšte daleko od miliutantnosti.

A jesmo i sekularna, nema dileme. Po onoj poznatoj ideji Bilala Bosnića, da u BiH mogu da žive i ostale nacionalnosti ‘ali da plaćaju poseban porez’. Ili, još bolje, prema onom starom dobrom vicu iz partizanskih dana.

‘Mi smo za bratstvo i jedinstvo ali sa što više muslimana’.

photo : Šefik Džaferović na jednoj od svakodnevnh dužnosti predsjednika, arhiv