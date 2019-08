Ove godine ispred Vječne vatre u Sarajevu otpočinju ‘Dani Arefata’, iduće se lako može desiti da kamenicama udaramo po šejtanima na spomeniku!

Staromusliman Abdulah Skaka, inače poznati antiantifašista, što na bosanskom znači : fašista, a po funkciji gradonačelnik Sarajeva, odlučio je uz dogovor sa Reisom ef. Husejnom Kavazovićem ovogodišnji Kurban Bajram 11. Augusta proslaviti javnom žurkom, u srcu Sarajeva.

I dobro, Skaka voli veselice (a koji to političar ne voli zadovoljiti svoje podanike željne zabave, druženja i teferiča sa lovom iz njihovog džepa, dakako) i to sve vrste muzike od Bečkog valcera do ilahija i kasida (ove obožava posebno), zna se da su Bošnjaci prateći novotarije Islamske Zajednice BiH vjeru iz grudi i duše prenijeli odavno na ceste, restorane, parkove, mostove i okolne čuke, ali slaviti vjerski praznik ispred Vječne vatre u Sarajevu je više od bezobrazluka.

Zato, jer se zna da je ovaj spomenik-Vječna vatra postavljen oslobodiocima Sarajeva u II Svjetskom ratu, dakle partizanima, koji su grad oslobodili od fašista 06. aprila 1946. godine, i da taj plamen ispred zgrade u nekadašnjoj Titovoj ulici (sada dijelom u Titovoj i ulici Mule Bašeskije koji je umalo ‘ukinuo’ Josipa Broza) kao što se odlično zna da Skaka, ne može partizane smisliti nimalo i nikako.

Njegove proslave 6. aprila Dana Sarajeva to za vrijeme njegovog gradonačelnikovanja svake godine zorno potvrđuju a on to i ne skriva.

Po njemu, nisu Sarajevo oslobodili partizani već Bošnjaci, koji su se onda zvali muslimani, koji su prvi Sarajevo oslobodili a onda su ‘došli četnici’ pa ‘likačili’ redom, ubijali nedužne i nevine suradnike Njemaca i ustaša, a sebi ovdje napravili spomenik.

Skaka, inače poznat najviše po svojim namjernim ‘gafovima’ i po već ostvarljivim težnjama da Bosnu ‘trebaju voditi bošnjačke bogate obitelji’, poznat je i po brijačnici u srcu Sarajeva u kojoj se osim brijanja i šišanja sunetilo redom i širom. Skaka ima teku od ‘milion Bošnjaka’ koji su tamo došli na šišanje a vratili se kući osunećeni, njegov otac je uredno vodio evidenciju, zato on svakog 6. aprila slavi kao Dan borbe ‘protiv antifašista’, kako je onomad u nekoliko navrata izjavio.

Ako već ne voli partizane, kao i brat mu Novalić Fadil premijer i ako ih smatra fašistima, logično je pitanje zašto onda petlja vjeru i državu u isti lonac?

Pa zato jer je to strategija SDA ‘zelene buržoazije’ koja istim metodom kao što je Franjo Tuđman u Hrvatskoj davno otpočeo a nasljednici nastavili, u svakom trenutku prekraja istoriju i miješa ulje i vodu. Izjednačava ‘gazije’ sa partizanima i to na tako bezobrazan način da ti se zgadi i istorija i praznik.

I što, naravno, vjeru ne odvaja od države.

Da ima imalo zakona u BiH nikada se ne bi partizanima učile dove i puštale ilahije i kaside, oni to osim po opredjeljenju Skake i inih ‘skakavaca’ nisu ničim zaslužili.

Ovako, kad već zakona nema, kad više u BiH nema ni partizana, Skaka može mirne duše zapišavati Vječnu vatru i bh istoriju, ma može je, ako hoće čak i ugasiti. Tekbirima će se partizanski plamen ugasiti sam od sebe.

A što je krajnji cilj i Skake i Reisa. Jer, 10. augusta je po Skaki i Reisu ‘Dan Arefata’ (brdo u Saudi Arabia, gdje po predanju hadžije obavljaju dio programa), klasični vjerski i islamski praznik koji se slavi sve do zore narednog dana uz dove, zastave i tekbire, tako da ljepši i bolji poklon partizanima nije se mogao desiti. ‘Ni krivi ni dužni’, osim što su izginuli za slobodu BiH i Sarajeva, postaće tako i hadžije.

Slijedeće godine, osim klanjanja i dovljenja ispred Vječne vatre, možemo očekivati i nastavak akcije sa hadža poslije Arefata : udaranje kamenicama po spomeniku.

Šejtane treba ubijati, zar ne?

photo : Vječna vatra, Sarajevo, arhiv