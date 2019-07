Broji migrante koje vraćaju Hrvati!

Stanje u BiH sa migrantima poprima iz dana u dan sve više humoristične dimenzije, nažalost one iz domena ‘crnog humora’, u ovom žalosnom nadmudrivanju sa sudbinama izbjeglica, svi učestvuju. Sa namjerom da ugrabe koju paru od EU, jer para je laka, treba samo znati i umjeti. Vlasti Bihaća, opanjkavajući ‘vlasti u Sarajevu’ da su ‘ostavili Krajinu’ na milost i nemilost, ‘zvanično Sarajevo’ se hvali zaključcima i preporukama, odbijaju dati tačne odgovore koliko je love u zadnju godinu dana ‘došlo’ i posebno, gdje je potrošena, svi zajedno nemilosrdno ‘vode brigu’ o ovoj jadnoj populaciji kojoj bi bilo bolje da se utopila u Sredozemlju nego što je za svoju rutu prema Evropi odabrala Bosnu.

Ali, šta je tu je, kad se već rodilo, valja to ljuljati, je li tako?

A kako? Pa, upravo ovako, kako to vlastela radi, nikako drugačije.

U ‘video-igricu’ sa ljudskim životima uključila se i Hrvatska, ‘čuvar Evrope’, ne zaostaje ni Srbija, uz Republiku Srpsku.

Kad je već tako, imamo na hiljade nezbrinutih ‘sirijaca’, ‘libijaca’, ‘avganistanaca’ i kojekavog ostalog ‘sumnjivog šljama’, ne zna se tačan broj ni onih koji su ‘ušli’ ni onih koji su izašli, ne znamo ni koliko je tih migranata zatražilo pa dobilo azil (nema više ni onih Mektićevih cifara ‘koliko ih je izrazilo želju za azilom’), zaboravili smo priče o ‘spremnosti države BiH’, čak i najnoviju ‘Evropa se mora uključiti u ovoj borbi, Bosna to ne može sama’, ma ne znamo ni to da li imamo ili nemamo izbjegličke centre.

Umjesto brojki, imamo opisno stanje. ‘Oko’, ‘odprilike’. Koje kaže da je EU odobrila ‘oko’ 20 miliona KMa ali nemamo podatke ko je šta jamio i koliko.

Zato imamo nedvojben zajednički stav koji glasi : dok se mi medijski nadmudrujemo ocrnjujući migrante i kad treba i ne treba, treba ih što dalje iz centra grada, u šikare, polja i šumarke, na napuštene farme, bez vode i struje, treba ih u logore, nego šta. Dok EU ne odriješi kesu. Tako imamao situaciju da je blizu 15,000 migranata ušlo u BiH u roku od godinu dana, a država nije mrdnula nosem da išta uradi od svoje zadaće, sve je prepušteno merhametu, crvenom križu i ‘slobodnim strelcima’ švercerima koji zarađuju na ljudskoj muci.

Pa, nacijo, kad je Krajina u pitanju, ‘ispade’ da su migranti krivi za milionske dugove u Bihaćkoj bolnici, da ne govorimo o nečem trećem, a znamo odlično da je bihaćka bolnica u sranju do guše unazad pet i više godina, od jula 2013. najviše, kada je ovdje izbio požar i do danas stanje nije sanirano niti se zna koliko je donacija dato za bolnicu i gdje su završile. Evo odgovora – za stanje bolnice krivi su migranti.

Prvobitnu akciju Fikreta Abdića u ime opštine Velika Kladuša kada je migrante pokupio iz parka i prebacio ih u blato i ledinu van grada, svi su ‘žestoko napali’, ocrnjujući njegovu ‘suludu nehumanu ideju’, da bi vrlo brzo u ‘spašavanju izbjeglica’, i vlasti Bihaća i Sarajeva, u svemu nadmašili Abdića. Migranti moraju biti samo van grada, Medeno Polje, Vučjak, bilo gdje, samo neka su što dalje, u Sarajevu su nakon što su ih istjerali iz parka, preorali park da se gospoda slučajno ne zarazi.

Jedan humorista je primjetio kako je napuštena deponija Vučjak, zadnje utočište migranata zapravo u samom minskom polju, pa je preporučio da se u vezi toga programira i video-igrica, gdje bi migranti putujući do cilja prolazili kroz minska polja a svako zaobilaženje granate donosilo pozitivne poene igračima.

Vickasto, zar ne!

Bihaćki načelnik ovih dana tvrdi da Hrvati namjerno i ciljano vraćaju migrante u BiH i ne samo to, oni, kaže načelnik ulaze na teritoriju BiH i dovode migrante, ‘lično sam u šumama Lohova svjedočio da policajci ulaze na našu teritoriju’…

Šta će bihaćki načelnik Šufret Fazlić u šumama Lohovskih Brda, i da li se to njegovo svjedočenje ‘pika’ uopšte? Nema druge, Šuhret nije u rekreaciji, on tamo boravi po zadatku. Evidentira migrante koji su izišli pa ih hrvatska policija hvata i vraća. To mu je glavni zadatak, pošto štrajk u Sarajevu nije uspio, nije ‘kanula lova’, treba sve oprezno evidentirati.

Naravno, Šuhret bi trebao znati da je to posao Granične Policije, međutim ko njima još vjeruje, ima da ih Šuhret presreće i slika sa telefonom, pa onda da zove svoju policiju da ih preuzme. Nešto slično kao predsjednica Hrvatske Kolinda, koja je obilazeći granicu ustvrdila kako hrvatska policija ne tuče izbjeglice, oni se samoizranjavaju jer idu kroz granje, gudure i šikare, nema šanse da se vrate u BiH čitavi. Vjeruje se, da ih takve iščopane i samoizranjavane dobro uslika bihaćki načelnik Fazlić, prije nego ih provede na deponiju Vučjaka, no u vezi ove izjave Fazlića mora se dodati i ovo.

‘Takva se ne pika’, njegova izjava je žalostan vic naše stvarnosti, kao što je vickasta i Kolinda. Ona je uvijek vickasta.

Jer, svjedočenje načelnika koji bi da se riješi izbjeglica nije uopšte vjerodostojno, džaba što se sam uvjerio, odnosno ‘što je osobno svjedočio’ u Lohovskim brdima, sudska praksa ne prizna takvu vrstu dokaza, Fazlić je ‘stranka u postupku’, pa je logično da tako svjedoči. Kao Kolinda, jel’te.

Jedan vrsni sudija iz okoline Bos. Petrovca je svojedobno napravio propust kao što ga sada čini bihaćki načelnik. On je, putujući na posao u sud u Drvar, svaki dan vidio jednog čovjeka kako krade drva u državnoj šumi, a kad dođe u kancelariju, morao ga je osuditi za šumsku krađu. Kako nije bilo svjedočenja lugara, komšija ili bilo koga drugog, sudija je uz kaznu koju bi odrezao navodio ‘kako je lično vidio optuženog svaki dan da krade državnu šumu’, no Viši sudovi u Bihaću i Sarajevu nisu prihvatili ovaj dokaz. Ne može i kadija i sudija.

Kako su mu presudu stalno ukidali a sudija uporno osuđivao kradljivca šume uz isto obrazloženje, predsjednik njegovog suda ga je nazvao ‘nepismenim’ zatraživši da pročita upute Viših sudova i da predmet završi, nakon čega je sudija donio oslobađajuću presudu za optuženog ali, umjesto da se potpiše na presudu, on je stavio otisak prsta, kao što čine svi nepismeni. I razriješen je dužnosti sudije.

Pouka za načelnika Bihaća Fazlića iz ovog sudskog spisa je očigledna. Umjesto što prebrojava izbjeglice po šumama Lohova, bilo bi korisnije da im ikako pomogne. Za početak, neka ih dobro izbroji u Vučjaku, evo, kladim se u stotinu Sirijaca da Šuhret nema pojma koliko ih je na ovoj deponiji.

A hoće lovu iz EU. Da ‘sanira’ lopovluke od ranije.

Inače će njegovo svjedočenje završiti kao i svjedočenje ‘nepismenog’ sudije.

photo : načelnik Bihaća Šuhret Fazlić, arhiv