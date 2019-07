Srebrenički cvijet simbol žrtve, beretke i pištolji i Wall Street

Kao i prethodnih godina, i ove 2019. godine u povodu 11. jula Bošnjaci države New York obilježili su 24-godinšnjicu genocida u Srebrenici.

Zapravo, sjećanje je obilježeno u režiji džamijskih bratskih udruženja, braće Bošnjaka (BHCNY) i Turaka (Turkish American Community), bez tog Bratstva i Jedinstva se ne može, i kao što je red i zakon, komemorativni svečani skup je održan na vjerski način, uz čistu zloupotrebu i Srebrenice i njenih simbola.

I uz zloupotrebu američkih vlasti, dabome, tako to uvijek ‘naši’ odrade.

Ako su nam Amerikanci dali mogućnost da se podsjetimo na genocid, na zločin i na stradanja, ako su nam dali da to iskažemo dostojanstveno, dižući na jarbol bh zastavu uz američku, u srcu New York-a na Wall Street-u, a jesu, moramo li to svaki put prikazati u drugačijem svijetlu i pokazati se baš onako kakvi zapravo i jesmo?

Moramo, jer to smo mi.

Hodža je u prvom redu, bez hodže ne ide, jer mi smo džematlije po rođenju i profesiji, veliki transparent na engleskom na kojem piše ‘nikad zaboraviti Srebrenicu’, ali uz to se doda da je genocid izvršen i u Sandžaku, Plav-Gusinje (možda i jeste, ali ovdje se valjda prisjećamo Srebrenice), a onda se sve to garnira govorom efendije, našeg i Turčina, te slikanjem sa bh ratnom zastavom. Jebo onu državnu što smo je podigli na jarbol, to je bilo ‘official’, da se dušmani ne dosjete, valja nam se uslikati sa ljiljanima.

Cvijet Srebrenice, patriotski patent ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, njegove hanume Azre i sestre, kojeg inače bivši Reis kači gdje god stigne, i gdje god naplati (jedan cvijetić = 5KM/1.05 EUR), kao i kod Reisa ‘akademika’, i ovdje na Wall Street-u je na pogrešnom mjestu. Na ratnim beretkama, uz ratne zastave. I čak, uz ‘odred Policije ‘Bosna’. U New York-u, u Srebrenici, ko zna, zastava je tu. Plus, čuvar zatvora Bošnjak i njegov drug su onako uniformisani i sa pištoljima odličan prilog uz ovo podsjećanje.

Jer, kao što znamo, cvijet Srebrenice je simbol mira i simbol žrtve.

Odlično se uklapa uz maskirne uniforme, ratne zastave i pištolje i zelene beretke.

photo : na ulicama Wall Street, July 2019.