Američki ambasador u BiH Nelson u povodu 04. Jula Dana Nezavisnosti USA okupio najviši vrh državne bh mafije a ugostio ih kao prave državnike

Četvrti Juli 2019. godine, bila je zgodna prilika da se cjelokupan državni vrh korupcije i kriminala očisti onako muški i snažno, kako to samo Amerika zna i umije. Međutim, šta smo dobili od proslave ovog 243. rođendana Amerike u srcu Bosne, na travnjaku nekadašnje kasarne Maršala Tita gdje je izgrađena USA ambasada, ispod velikog bijelog šatora punog ića i pića?

Ništa, obzirom da svi znamo da je Amerika jedan od najvažnijih i najuticajnijih ‘međunarodnih faktora u BiH’, Željko Komšić bi rekao ‘jedan od naših najvažnijih partnera’.

Dobili smo naslove u medijima tipa ‘ambasador poslao snažnu poruku građanima BiH’, a onda je nakon par rečenica američkog ambasadora u BiH (Eric Nelson) nastao opšti krkanluk, po želji i vlastitom ćeifu.

‘Snažna podrška Bosni i Hercegovini na putu ka NATO Savezu i Evropskoj Uniji’ jedna je od prvih poruka, a onda je bilo malo citiranja američkog predsjednika Trump-a i … God Blass America. Živjeli.

Dobro, zna se, niko nije očekivao da američki ambasador u ovom sečanom trenutku govori o kriminalu i korupciji, o silnim aferama u pravosuđu i Tužilaštvu, u zdravstvu i školstvu, ali opet, obzirom da je javna tajna da Amerikanci budno prate sve što se u BiH dešava, da učestvuju aktivno u svemu što se događa, počev od donošenja propisa pa do njihove implementacije, eto, ja sam nešto osmislio u svojoj glavi da je ovo bila jedinstvena prilika da se ‘situacija’ u BiH riješi u nekoliko trenutaka.

Toliku hrpu, kamaru, količinu, kako god hoćete kriminalaca i mafijaša, teško bi mogla okupiti najednom na gomilu bilo kakva SIPA, OSA ili ne znam koje još druge žestoke organizacije, pa kad su već tu svi na okupu, bila je to odlična prilika da ih se pohapsi odjednom i da država Bosna prodiše.

Mislim, ako je već cilj Americi da pomogne Bosni, i računajući da se baš američki ambasador uvijek oglašava na svom face book profilu čim se desi, a desi se skoro svaki dan, kakva velika afera, osuđujući i izražavajući zabrinutost.

Jok!

‘Snažna poruka građanima’ je bila i ova: “Kao što je predsjednik Trump rekao sloboda, slobodno poduzetištvo i pravda za sve i dostojanstvo su ključne vrijednosti onoga što nas čini nacijom kakvom jesmo. Nikada nećemo smetnuti s uma naše vrijednosti koja inspriše, daje nadu i okrepljuje”, ali građani nisu osjetili ništa iz ovog tweetta američkog predsjednika.

Poruku su ‘snažno’ zaprimili ovi gosti sa nepokošenog travnjaka ambasade, i ona odprilike glasi ovako.

Možete i dalje da nastavite, tamo gdje ste stali.

Pa će mo u skladu sa ovom ‘snažnom porukom’ i dalje čitati kako ‘nije Huso Ćesir SDA zeleni skakavac napao novinara, već kameru’, kako je Avdo Avdić odgovoran što je otkrio lažne diplome u BiH koje se dobiju za 18 dana uz lovu, kako je ‘privatni poduzetnik iz Velike Kladuše odgovoran što je snimao predsjednika VSTV Milana Tegeltiju’, kako su novinari ‘Klix.ba’ odgovorni što su snimali Željku Cvijanović u poznatoj aferi ‘papak’ decembra 2014. godine, kako je za gubitak ‘bošnjačkog identiteta’ u Sarajevu kriva koalicija SDP i Naše Stranke, posebno ‘neki tamo PEDŽA Kojović’, i kako je najnormalnije u ovakvoj predivnoj državi da se nacistički neistomišljenici tjeraju iz BiH po recepturi iz kuhinje SDA a sa kutlačom njene predstavnice Samre Ćosović.

Čak i oni koji se deklarišu kao i američki ambasador, ni oni nisu ‘welcome’ u Bosni.

Ma, čak, normalno je i to da optuženik za kriminal i korupciju Sarajlić, iz vrha SDA drži predavanja o poštenju novoj vlasti Sarajevskog Kantona uz presumciju nevinosti, da Alija Budnjo ratni profiter sa prvitanom džamijom na Ilidži i kompleksom otetih hotela može kad mu se ćefne otjerati inspektore i policiju sa svog posjeda, ili ‘uništiti’ snimke na kamerama da prikrije ubistvo mladića za kojeg javno čitavo Sarajevo tvrdi kako je to djelo njegovog razmaženog sina ili ono najstrašnije, da ubice moćnika mirno šetaju na slobodi uz pomoć Policije i Tužilaca i vještaka (slučaj Dragičević, Memić i ostali)…

To je ta snažna poruka koju su ‘građani BiH čuli’, ja je nisam ni primjetio.

Čuo sam samo da je ambasador Nelson izjavio kako Amerika voli i pomaže Bosnu, a što je potkrijepljeno i činjenicom da jedan krater na Marsu nosi naše ime, Jezero se zove, gdje će američka sonda biti spuštena vrlo brzo a što su Bakir i Željko pozdravili posebnim aplauzom, Šefik je bio zauzet sa jastozima i pravim bh kruhom, kasno je skontao.

Dakle, šta će mo na Mjesecu ili u EU, kad nas evo, već ima na Marsu. Obistinila se ona čuvena parola uz popis 2013. kada se iz vrha države i Islamske Zajednice biH ciljalo i tipovalo na to da smo svi Bošnjaci a sve druge nacije da su Marsovci ili Teletabisi, neizborom delegacije u Vijeće Evrope, Bosna je ovim i de facto i de iure umjesto u EU završila u Vasioni.

“Današnja granica u istraživanju svemira je planeta Mars. Mars Rover bi trebao sletjeti na nama najbližu planetu u ovo doba naredne godine, u krater koji je, u stvari, dobio ime po jednom mjestu u BiH, Jezeru. Ko može da predvidi kakva će inspiracija to dostignuće biti za buduće generacije? Sve vas pozivam da večeras pogledate našu naučnu postavku i da vas inspirišu mladi bh. naučnici budućnosti”, poručio je prisutnima’.

Tako je američki ambasador osnažio građane BiH, a ja i dalje tvrdim da su rijetke prilike kad je mogao uraditi mnogo više, kao što je ova bila. Jer, sve ih je imao na okupu, i sve ih je mogao najednom.

To bi bilo pravo partnerstvo o kojem bruju Komšić, jer ne vjerujem da američki ambasador ne zna koga je pozvao na proslavu.

Koje je ugostio kao prave, pravcate državnike. Umjesto da ih bar spakuje na Mars, u bosanski krater ‘Jezero’, kad već ne možemo i nećemo u Evropu. Obzirom da su svi listom i redom ‘patriote i domoljubi’, smatram da bi se Gore osjećali komforno.

Svoji na svome.

PS. A možda je američki ambasador i planirao nešto spektakularno i senzacionalno, računajući da će na ovom skupu biti i Milorad Dodik i Dragan Čović, pa Reis ef. Kvazović, pa kad se ovi nisu tamo pojavili, odložio svoje planove za slijedeću priliku, ko zna?

photo : detalj ispred američke ambasade u BiH, arhiv