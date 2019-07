# Utica NY : Transformacijom i preregistracijom postojeći klub nogometa u ovom gradu ‘Krajišnik SC’ (Soccer Club) postao ‘Krajišnik FK’ (Football Club), međutim i dalje, iako nelegalno ‘Krajisnik SC’ egzistira, trenira djecu i omladinu, organizira žurke i sakuplja donacije, organizira i ovogodišnji ‘Krajiški Teferič’ u gradu Utica NY

# Kako su vječiti predsjednik ‘Krajišnik SC’ Utica NY Nado Šabić i njegov blagajnik Besim Džaferović ignorisali dopise IRSa pa ‘fasovali’ blokadu računa Kluba u banci? Napose, kako uopšte posluju i učestvuju na lokalnim takmičenjima poslije toga?

Utica NY je naše bogzna koje po redu ‘bh čudo’, da nas nema, valjalo bi nas izmisliti.

Da se ne zanosim razvlačenjem sa silnim bh ‘čudesima’ koja se ovdje prepisuju iz domovine, pozabavit ću se samo sa nekima, koja, iako nemaju direktne veze sa nogometom, vrijedi pomenuti, radi same ove fudbalske bh priče.

Ovaj grad, Utica NY na sjeveroistoku USA ima negdje oko 6,200 izbjeglih sa prostora BiH i Ex Yugoslavije i čini odprilike 10% populacije ovog izbjegličkog grada, koji se održava i opstaje zahvaljujući samo izbjeglicama i vlastima Amerike, ali zato ima 16 (slovima : šesnaest) kafana ili restorana i 4 (slovima: četiri) bh džemata i isto toliko džamija i džamijskih odbora, u prečniku od svega par kilometara, ili milja, ako vam je lakše. I dva ‘naša’ zasebna groblja, također.

To mi dođe pravo ‘čudo’ od raje i nacije i vrijedno je pomena, pa kad se počelo konačno pored džamija, džematovanja i džamijskih groblja te silnih napucavanja i svađa oko toga ko je bolji i veći vjernik ili domoljub razmišljati o kupovini fudbalskog terena da naša djeca imaju gdje zaigrati lopte i da se ne daje velika lova za rentanje prostora za treninge, nema toga normalnog ko to ne bi sa oduševljenjem prihvatio.

Međutim, kao grom iz vedra neba, strefilo nas ponovo ‘naše čudo’. Podijelio se ‘Krajišnik’ fudbalski klub, ne ide, nastale svađe i sastanci, a kao vrh čokolade na torti strefi nas vijest da je dosadašnji ‘Krajišnik SC’ Klub koji je oformljen prije više od 20 godina prestao sa radom a da odsad pa u buduće imamo samo ‘Krajišnik FK’ koji je pravni sljednik i nastavak rada dosadašnjeg fudbalskog kluba Utica NY.

Zar to nije čudo o kojem govorim, budući da je novoformirani ‘Krajišnik FK’ na novoj web stranici (www.krajisnikfc.soccershift.com) , na novom facebook profilu gdje se mogu isčitati imena trenera po grupama, raspored takmičenja, planovi i sponzori, dok ‘Krajišnik SC’ koji je faktički ovom transformacijom prestao postojati, i dalje ‘fura’ po starom. Organizira takmičenja, ima i on svoje trenere, svoje grupe, sakuplja donacije, nema web stranicu ali ima face profil i evo, čak organizira i ovogodišnji ‘Krajiški Teferič’.

Kako je moguće da klub kojem je ugašen račun egzistira i djeluje, dakle, postoji kao da se ‘ništa nije desilo’, iako po ‘papirima’ je sve poslije odluke o promjeni imena nelegalno, ne pitajte mene, pitajte njegovo rukovodstvo, to samo oni znaju. I pitaćemo eventualno inspekciju ili državne organe ako se desi šta neočekivano i nezakonito, nedaj Bože.

A kako je došlo do ove situacije, evo najkraće priče.

Jula 2016. godine, vršen je zadnji izbor vodstva ‘Krajišnik SC’ Kluba kada je umjesto stalnog i istrošenog Nade Šabića za predsjednika ‘Krajišnik SC’ imenovan Anel Pajazetović. Edin Ferkić je postavljen za zamjenika, Adelmo Omeragić je izabran blagajnikom, Rezija Pajazetović je postala sekretar Kluba, Armin Budnjo je imenovan na mjesto direktora razvoja i progresa mladih i starijih igrača, Elvedin Divović je dobio Logistiku, Hamo Muhelić Muha je postao direktor trenera dok je Nado Šabić dobio resor direktora za Komunikacije. Tačno dakle prije dvije godine, sa prijestolja je konačno otišao Šabić, ‘mlada krv’ Anel Pajazetović je okrenuo u rasčišćavanje problema Kluba i njegovu reorganizaciju, preuzevši dokumentaciju o ovom sportskom društvu koja je bila u posjedu Nade Šabića i njegovoj PO BOX adresi. IRS zvanični taxeni broj Kluba, By Low documents, kojeg je sačinio Law Office Stephen L. Lockwood, PC, Certifikat o inkorporaciji ovog Kluba od decembra 2009. kada je Klub postao INC, kopija obračunate taxe ili poreza za 2009. godinu, za 2010. i račun kod našeg ‘Tunje’ Kajtezović Ibrahima u banci GPO na kojem je bilo čitavih 128.23 dolara.

Poslije 20 godina rada i brige o sportu i našoj djeci i našoj mladosti, samo toliko para je ostalo na kraju godine. I toliko dokumentacije.

No, ovakav saldo na računu nije uopšte bio povod i razlog za daljnje čišćenje, zapelo je kod obračuna taxe iliti poreza za 2016. godinu, u koju svrhu je novi predsjednik Pajazetović angažovao zvaničnog računovođu u firmi Barone & Howard & Company u New Hartford-u. Taxa je obračunavata nekoliko puta ali IRS nije obračun prihvatao, pa je Pajazetović slijedeći upute ove kuće, kontaktirao organe IRSa i dobio frapantan podatak.

‘Krajišnik SC’ ne može obračunavati taxu za 2016. godinu sve dok ne podmiri dug poreza za za 2013. godinu ($2,442,84) i dok ne uradi obračun poreza-taxe za 2014.i 2015. godinu.

IRS je svojim dopisom od 14. Maja 2018 godine obavijestio ‘Krajišnik SC’ da je pored ovog duga za 2013. godinu koji se mora platiti do 14. Juna 2018. godine ostalo još da se obračuna taxa za 2014, 2015 i 2016. godinu te da je zbog toga IRS blokirao račun Kluba (Tax period blocked from automated levy program).

Tako je glasio zvanični odgovor ove institucije sa kojom se u Americi nije šaliti iz dva razloga. Prvo, neplaćanje taxe ili poreza je teško krivično djelo, a drugo i ne manje važno : bez toga, ne može se voditi posao čak ni u ovakvoj non-profit organizaciji.

No, onako samo kako to može naša bh pamet i inatluk, na silnim sastancima, prethodni predsjednik Šabić je nijekao ove čiste i provjerene informacije, tvrdeći da je ‘sve čisto i po zakonu’, što znači da IRS najblaže rečeno laže i obmanjuje, te da će on dostaviti Board-u sve papire koji potvrđuju njegove tvrdnje. Na isti način je ovakve navode nijekao i blagajnik Besim Džaferović i čitavu godinu dana je trajalo ovo ‘ubjeđivanje’ i nadmudrivanje.

Kako je želja za nogometom i nastavkom rada ovog Kluba bila jača od svega, Pjazetović se okrenuo savjetima advokata sa ciljem kako da se nastavi rad Kluba a da se ne ogriješi o zakone. Predložena je kao mogućnost promjena forme, promjena rukovodstva i poslovne adrese, budući da se u razgovorima sa organima IRSa došlo do kopija pisama koja su upućivana na adresu Šabića (PIO BOX Kluba) i na adresu Besima Džaferovića i kojima je tražen obračun poreza po godinama te podmirenje zaostalih obračuna, a koja pisma ovi ne žele dostaviti novom rukovodstvu.

Ova pisma IRSa su tražena od Šabića i Džaferovića i putem advokata (Michele E. Detraglia), ista pisma je bezuspješno tražio i raniji advokat ‘Krajišnik SC’ Kluba Stephen L. Lockwood, PC dana 04. Augusta 2016. godine, no Šabić i Džaferović su ostali i ‘nijemi i gluhi’.

Tako je ovaj problem generirao u ozbiljan raskol, budući da svi znaju kako su veliki penali na neplaćenu taxu-porez i to je ponovo iznešeno na sastanku Kluba 02. Septembra 2017. godine na adresi 705 Albany Street kojem su prisustvovali svi članovi organa kluba. Ili raskol, ili stati sa Klubom ili promijeniti ime i vodstvo pa nastaviti dalje, nije bilo trećeg rješenja budući da je osim neplaćenog poreza i ogromnih kaznenih penala koji sleduju, bilo još neplaćenih računa a osim toga, usljed neplaćanja i nevršenog obračuna poreza-taxe, IRS je izdao i pismeni nalog da se ‘Krajišnik’ SC blokira račun, što je značilo da bi svako daljnje djelovanje bilo nepropisno i kažnjivo. I, naravno, na ovaj način, ‘Krajišnik SC’ nije mogao aplicirati ni za jedan fond iz donacija Opštine ili drugih Federalnih organa, gdje se moglo doći do novca potrebnog za djecu i rad Kluba, kao što su grantovi i oslobađanje od taxe i slično.

Zajednički, nakon svih rasprava, pored tri nova imena u opticaju : Krajišnik International Club, Krajišnik National Club i Krajišnik Football Club, svi članovi Boarda su glasali da dosadašnji ‘Krajišnik SC’ mijenja ime u ‘Krajišnik Football Club’, uključujući i Nadu Šabića koji je glasao za taj naziv Kluba. Ujedno je izglasano da se advokatu za preregistraciju i ostale usluge isplati $2,250.00 a predsjednik Pajazetović, blagajnik i sekretar dobili su ovlaštenja od Boarda na ovom sastanku da poduzmu sve što je potrebno da se Klub preregistrira.

Slijedom iznešenog, od 26. Septembra 2017. godine ‘Krajišnik’ dobiva novo ime : ‘Krajišnik FK’, zadržava isti logo znak, dobiven je novi EIN (Employment Identification Number) a na sjednici 17. Januara 2018. godine usvojeno je ime ‘Krajišnik Football Club’ INC, dobiveni su ‘papiri’ koji daju za pravo da Klub učestvuje u natječaju za grantove i donacije, da je oslobođen od plaćanja taxi u određenim situacijama, dobiven je novi Business Certificate, bankovni račun, Codes i sve drugo što je potrebno za legalno i legitimno poslovanje u ovakvoj vrsti organizacije.

To je priča o ‘bh čudu’ u našem gradu.

Jer, kao što rekosmo na početku ‘Krajišnik SC’ i dalje stvara privid da je sve normalno i sve po zakonu. Radi, trenira, ide na takmičenja, sakuplja donacije, ima svoje vodstvo, koristi isti stari logo znak, piše panegrenike i čestitke u povodu svoje godišnjice, a kao što smo vidjeli, nema ništa od toga.

Raja k’o raja, baš i ne uzima sve ‘zdravo za gotovo’, znam ja nas, međutim Cross Atlantic je u posjedu ovih dokumenata koja su citirana, ali ne želi ih printati i publicirati iz sasvim opravdanih razloga, sa državnim dokumentima se nije ‘igrati’. Uostalom, ako je slagao Cross Atlantic, neka ga demantuje Nado Šabić ili sadašnje vodstvo ‘Krajišnik SC’, u kom slučaju će mo objaviti faxcimille pomenutih dokumenata.

Jer oni, iako su glasali za promjenu imena Kluba, čisto radi zbunjivanja raje još koriste oba logo znaka. I onaj ‘SC’ i onaj ‘FK’ , dakle, opet rade nezakonito.

Za mene, onako ljudski, zaista djeluje zbunjujuće. Dva ‘Krajišnika’, samo ih dva slova razlikuje na prvi pogled, jedna je ‘SC a drugi je ‘FK’. Međutim, rekoh na prvi pogled, suštinski, razlika je ogromna i nepremostiva.

I vidljiva.

‘Krajišnik SC’ je da napomenemo u fazi žurki i sakupljanja love u organizaciji ‘Krajiškog Teferiča’ ali se postavlja pitanje kako će to izvesti u ovakvoj situaciji, neće valjda opet preko Nedima Mujića i njegove web adrese, gluho bilo.’Krajišnik FK’ to ama baš ne interesuje nimalo. Idu naprijed i ne osvrću se na prošlo. Od 6 grupa timova različitog uzrasta, došli su do 17 grupa i finansijski su ojačali. Već su ‘usjekli’ i zemljište za budući stadion Kluba, o tom potom. Evo ih i u UPSL ligi (United Premier Soccer League), da se zna.

Lokalne čaršijske priče i fejsbučenja kako je Pajazetović ‘odveo našu djecu Krajišnika’ na stranputicu i kako ‘tamo nema pravih Krajišnika’, ne piju vode. Istom pričom smo došli do ‘naših bh čudesa’ sa džematima i kafanama, ali te priče ne vode nikud. Dalo bi se na debelo razglabati kuda je sve i kojim stranputicama vodao našu djecu i Nado Šabić ali prebrojavanje krvnih zrnaca ‘ne pali’ kod Pajazetovića i novog vodstva. Tako i treba.

Tako se pika lopta.

