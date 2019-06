Kao u “slučaju” Revizije presude protiv Srbije, odluku o članstvu Bosne u NATO savezu Bakir Izetbegović promijenio u zadnji čas

Da se podsjetimo. Februara 2017 godine, isticao je rok od 10 godina za Reviziju presude protiv Srbije kod Međunarodnog Suda u Haagu za počinjeni genocid, sve do par mjeseci pred isticanje ovog roka za žalbu, Revizija se nije spominjala.

Međutim, poslije lokalnih izbora, u jesen te godine, SDA otpočinje ‘ofanzivu’, (do)sjetili su se da mogu izjaviti Reviziju na koju su totalno zaboravili, pa onda otpočinju ‘igre bez granica’ sa ucjenama oko formiranja vlasti i izbronih rezultata između Republike Srpske i Dodika, uz Mladena Ivanića koji je još bio član BH Predsjedništva i Sarajeva i Bakira.

Uključuju se mediji, planetarno poznate ‘babe’ bh politike Munira Subašić ‘majka svih majki’, pa baba Fadila Memišević, pa se onda u to sve smiješa kao i obično ‘nezavisni’ i od države zadojeni Reis ef. Kavazović i u sarajevskoj Vijećnici saziva se skup od oko pedesetak članova ‘nevladinih udruženja’ i Islamske Zajednice i donosi se ‘historijska odluka’ da se ‘ide sa Revizijom’.

Iako su međunarodni faktori u BiH a OHR direktno obavijestili javnost da revizija ‘neće proći’, budući da država BiH nema ‘ovlaštenog predstavnika’ kod Suda, Bakir je ustvrdio da je punomoćje bivšeg zastupnika Sakiba Softića validno, sakrivajući da u džepu ima i zvaničnu obavijest od Suda da ne priznaje Sakiba.

Na ovaj način je privukao na skup u Vijećnici i Radončić Fahrudina, SBB, pa i Nermina Nikšića iz SDPa, tvrdeći da je sve po ‘zakonu’, pozivajući se na ‘nove dokaze’ i ‘strane stručnjake’, na žrtve genocida zbog kojih od ‘revizije ne može odustati’. I bukvalno u zadnji dan Softić je predao Reviziju a nakon par dana Sud zvanično reviziju odbija, tvrdeći da država BiH nije imala ovlaštenog punomoćnika, Softić je posjedovao punomoćje koje više nije vrijedilo a Bakir prešutao iako ga je Sud o tome obavijestio.

I, dobili smo istinu : Bakir nije prešutao i nije se ‘borio za žrtve’, on je svjesno lagao, zbog čega će ga Radončić u ‘Avazu’ označiti kao ‘lažova iz Vijećnice’, nakon godinu dana Bakir će i u tv emisiji javno priznati da je lagao, međutim u međuvremenu je Softiću baba Memišević Fadila preko svog udruženja isplatila ostatak od ugovorene cijene zastupanja, nekih 150.000 KMa, i niko više Reviziju ne spominje, posebno je ne spominju ni Munira ni Fadila, a sve su to radile ‘u ime žrtava’, ispostavio se u ime Bakira i SDA partije.

Zašto ovdje spominjemo Reviziju kad je riječ o članstvu BiH u NATO vojni Savez?

Zbog toga što se i sa NATO cirkusom u državi BiH poslije prošlogodišnjih opštih izbora bh raja zasmijava i ove godine kao i sa Revizijom.

Podsjećamo opet. Čim je famozni CIK objelodanio izborne rezultate i čim se krenulo u formiranje vlasti, SDA i Bakir opet, bez njega ne ide, ultimativno je uspostavu izbornih rezultata najavio slanjem u Bruxelles godišnjeg izvještaja aktivacije MAPa.

Dodik, kao i Bakir, ultimativno je odbrusio da od toga ‘nema ništa’, da se vlast mora uspostaviti bez ikakvog MAP programa, da Republika Srpska neće u NATO osim ako to ne odluči i Srbija, Dragan Čović ispred HDZ bratije je mudro šutio i obećavao uspostavu vlasti ‘već iduće sedmice’.

I tako od oktobra 2018 do, evo, koji li je ovo datum, kraj juna 2019, BiH nema vlast. Iz dana u dan nas bombarduju sa MAPom, sa NATOm, kao jedinim načinom uspostave i formiranja vlasti. Bakir hoće NATO, Dodik neće.

Međunarodni faktori su i ovaj put naveli da se radi više o tehničkom neogo o pravnom pitanju, jok! Bakir i Šefik sa Željkom zapeli ‘ko sivonje’ da se ovdje mora poštovati Zakon o odbrani, BH Ustav i svašta još ponešto i da se ne radi o tehničkom već o pravnom pitanju, dok je ovaj godišnji izvještaj ‘pitanje života’ države Bosne i poslednja crta ispod koje ‘neće popustiti’ ni po koju cijenu.

U međuvremenu, nemamo vlast. Zapravo, imamo i staru i novu, plate se uredno isplaćuju, ali ‘ne radi’ ni Vijeće ministara ni BH Parlament, jer nema ‘dogovora’ oko pristupanja BiH NATO Savezu. Bakir iz dana u dan insistira da Dodik poptiše pristupnicu u Bruxellesu i da odmah njegov kandidat može u Vijeće ministara, Zvizdić i dalje glumi premijera a ujedno je i poslanik u Bh Parlamentu, Dodik insistira na uspostavi vlasti bez ucjene sa NATO pizdarijama.

Glupo bi bilo i sasvim iracionalno citirati koliko je puta Bakir ponovio, a za njim uglas kao papagaji ‘a ta jaznam’ Željko Komšić i senilni Džaferović da od ‘fromiranja vlasti nema ništa sve dok Dodik ne pristane na MAP pismo, isto toliko puta je Dodik ustvrdio da neće nikada dati saglasnost za NATO, taman se Bosna raspala.

I raspada se, evo, kao što znamo, čak i pored urgencija EU više od osammjeseci se ne može formirati bh delegacija i sasvim su izgledi da će mo otuda ‘ispasti’ budući da do 24. juna ove godine moramo dostaviti spisak naših delegata, a Parlament ne radi. Famozni Bakir je zakazao, opet, ‘hitnu’ sjednicu za ponedjeljak, tačno na dan isticanja roka, no po svoj prilici BH Parlament neće donijeti nikakvu odluku jer delegacija Milorada Dodika tvrdi da sjednica nije zakazana po zakonu. Ko zna, Bakir je to u zadnji tren osmislio, o tom potom, vratimo se NATO Bosni.

Jer, nakon toliko tvrdnji i ultimatuma, prije dva dana Bakir se iznenada oglasi sa svojim ‘novim stavovima’ oko članstva BH u ovoj organizaciji i formiranju vlasti. Ima on tako silan običaj da se u zadnji tren oglasi. Kaže, može se vlast formirati i bez tog ‘papira’, ako Dodik pristane da se o tome kasnije odlučuje u BH Predsjedništvu a može čak i referendum Republike Srpske o tome.

“Mora se naći kompromis kada je u pitanju NATO put BiH. Niko ni od čega nije odustao. Mora se naći srednje rješenje, a to je slanje godišnjih planova, onako kako je to određeno zakonom i strategijama i zadovoljiti srpsku stranu time da nema članstva u NATO-u bez novih odluka Predsjedništva BiH, eventualno referenduma u BiH.”

Cvrc!

Tako je čitavo vrijeme tvrdio Milorad Dodik dok su ga Bakirovi bošnjački mediji razapinjali na kolac, ali Bakir je imao ‘drugačije viđenje’, otkud mu ‘najednom’ ovakva promjena mišljenja?

Ne treba se pitati, i Otac mu Alija je imao tako običaj da jedno misli ujutru a drugačije popodne, prešlo u genima, valjda, ili je neko Bakiru došapnuo da bez veze ometa uspostavu vlasti, međutim treba se upitati hoće li Bakir, Željko ili Šefik za ovakvo nadjebavanje sa NATO ‘papirima’ nekome odgovarati?

Kome ba, da odgovaraju. Pa oni se ‘samo Boga boje’, jer su odavno već popišali ovozemaljske zakone i sve moralne norme, dok raja mudro šuti i plače nad kontejnerima, kako je već i red i kako i treba da bude.

Znači, da rezimiramo.

Pitanje opstanka države BiH nije više NATO, čak više, o takvoj važnoj odluci će moći odlučiti Milorad Dodik. Znamo da BH Predsjedništvo neće nikad jednoglasno odlučiti o članstvu BiH u NATO Savezu, budući da će tamo uvijek biti jedan ‘iz reda Srba’, koji po tom pitanju neće razmišljati drugačije od Dodika, tako da je ovim činom Bakir faktično sudbinu države sa NATO Savezom ležerno poklonio u ruke Milorada Dodika. Sa mogućnošću, da se, uz slijedeće izbore bavimo refrendumom o NATO Savezu. Ako ste bar i na trenutak pomislili da će se Željko Komšić ili Šefik Džaferović osvrnuti na ovakav salto mortale Bakira Izetbegovića, totalno ste u krivu. Imaju se oni čime baviti. Šefik će obilaziti šehidska groblja i džemate, Željko ima sasvim drugačiji ‘nijet’. On će braniti Hrvate, ružiti Čovića a iz Bakirovog zagrljaja neće nikuda. Ni iz državne stolice.

Skoro identična situacija je sa Bakirom i Dodikom bila i prije nekoliko godina u vezi famozne ‘evropske agende’, kada je to Bakir riješio ručkom u kafani ‘Noeva Barka’, davši Dodiku ovlasti da bez pogovora upravlja ‘agendom’, ma šta god to sranje od izraza značilo.

Dakle, Bosna je bila, samo što nije u NATO Savezu svega osam mjeseci, sad je ovim Bakirovim ‘kompromisom’ ispala otuda. Šta će mo sad?

Ima Bakir rješenje, a svaku njegovu Željko će polizati, Šefik također. On će reći ‘da je sve to u interesu države’ i tu nema nikakvog pravnog lijeka. Osim toljage ili psihijatrije.

No, nema uslova ni za jedno od ta dva rješenja.

Zato će mo još dugo i slušati i gledati ovakve govnarije koje su umjesto ‘borbe za državu’ ili ‘žrtve’ poslužile za raspored stolica i funkcija, učvršćivanje pozicija, fekalije koje će smrditi nama. Bakiru i Dodiku neće sigurno.

Jednostavno – jaransko-kafanska država kakvu i zaslužujemo. U kojoj tri barabe odlučuju o sudbini čitave države u ime tri četiri miliona stanovnika robova.

photo : montmontaža Cross Atlantic, arhiv