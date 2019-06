Nećemo jedinstvo, hoćemo bratstvo-Spašavanje ‘braće’ po svaku cijenu

Oktobra prošle godine vlasti ‘naše braće’ Saudi Arabia-e u sopstvenoj ambasadi u Turskoj, namamile su a potom stravično i brutalno ubile američkog novinara a svoga državljanina Jamal Kashoggi-a.

U silnim svjetskim medijskim izvještavanjima, dominirale su osude Kraljevini sa svih strana, čak se nagovještavala i istraga UNa, skoro svi mediji baratali su podacima da je ubistvo naredio lično Saudi princ Mohammad Bin Salman.

No, ne samo uzdržan, dapače, čak i odbranaški, Kraljevinu je branio američki predsjednik Donald Trump, izjavivši kako se radi o gnusnom zločinu ali kako sumnja da je u ubistvo umiješan vrh Kraljevine. Dodajući, čime je sve pojasnio : ‘Saudi Arabia je naš odobar saveznik’.

Znači, tu je ‘caka’, ‘dobrim saveznicima’ je sve dozvoljeno i nikakva paralela između običnog novinara i ljudskog života sa ogromnim parama koje se burgijaju između saveznika ne može se uspostaviti. Tako rade ‘veliki’, za njih ne važe ni Božji ni Ovozemlajski zakoni, oni ih sami za sebe ispisuju.

No, šta smo mi, BiH ili Islamska Zjednica BiH, osim što se zna da nismo ni ‘veliki’ ni ‘važni’, a ipak se uplićemo u ove burne vode?

Tako je na svom twitt-nalogu piskaralo i bivši Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, prateći Trump-a i ‘uvlačeći’ se samo onako kako on to zna, twittnuo ‘da se radi o uroti protiv bratske Kraljevine’, Islamska Zajednica BiH čiji je on još uvijek skoro pa zvanični glasnogovoernik je odšutala i ubistvo novinara i objavu svoga ’emeritusa’.

Ovakav skandal je svojstven samo državi BiH gdje se zapravo ne zna gdje počinju a gdje završavaju politika i religija.

Međutim, skandal je prošao bezosjećajno i neopaženo, a zna se i zbog čega. Saudi Arabia sve svoje ‘nestašluke’ pa i ovo ubistvo zatrpavaju petro-dolarima na koje nije imuna ni Islamska Zajednica ni država BiH. Širom Bosne Vesele Kraljevina finansira škole, Koledže i Univerzitete, otvara svoje škole, država preko IZ sa njom sklapa državničke Sporazume o edukaciji i školstvu, ona nam je, Njojzi Hvala a preko Alije Izetbegovića i Islamske Zajednice darovala i vehabije-salefije, štagod da su, sa kojim smo srasli kako meso i živci, ona je naš ‘brat’ po vjeri i naš partner u pravljenju države, eno, po Bosni Arapi kupuju sve važnije lokacije i objekte dok ministar sigurnosti Mektić nikako da otkrije kako to posluje ‘preko 400 fiktivnih arapsko/bosanskih poduzeća’ po našoj državi, koja bi, slijedeći te planove uskoro trebala postati sultanat. Zato namrgođeni ‘Hižaslav’ zna šta treba ‘twittnuti’, i kad treba.

Slijedeći takve ‘nijete’, iliti namjere kako bi to na bosanskom precizno rekao Željko Komšić, ‘braću sa Istoka’ nismo i nećemo nikad zaboraviti.

Tako smo čuli i pročitali kako je u povodu smrti bivšeg egipatskog predsjednika Muhameda Morsi-a prije nekoliko dana vlasnik države BiH i SDA Bakir Izetbegović uputio telegramsko saučešće (na bosanskom : hatarnama) porodici Morsi, čim je pročitao hatarnamu turskog predsjednika Taiba Erdoan-a.

‘Sa žalošću sam primio vijest o naprasnoj smrti prvog demokratski izabranog predsjednika Egipta … neka je rahmet njegovoj duši’.

Skandalozno!

Ni govora. Iako je Morsi predsjednik organizacije ‘Muslimnasko bratstvo’ koja je osim u Egiptu proglašena terorističkom organizacijom u skoro čitavom Svijetu, čestitka terorizmu je otišla u eter.

Islamska Zjednica BiH je, prateći Bakira odredila da mu se još pride odklanjaju ravo tri dženaze iliti sahrane u odsustvu.

U odsustvu, ne zato što je umro pa odsutan, već da se stare veze sa ‘Muslimanskim bratsvom’ iskovane pred i tokom bh rata osnaže. Slika Bakira Izetbegovića od prije pet godina koju donosimo uz ovaj tekst kako se susreo u Sarajevu sa delegacijom ovog ‘Bratstva’ a javnost pozdravio sa njihovim specifičnim pozdravom sa ‘četiri prsta’ nije nikom zasmetala, ne računajući strane ambasade, posebno Amerikance, koji namjeravaju ovu organizaciju staviti na listu terorista, svoga bratstva se, evo, ne odriču ni Bakir ni ef. Kavazović.

Koliko će takvo ponašanje zasmetati državi Bosni, nije uopšte predmet analize, vjera je uvijek bila i ostala ispred države. A šta je nama Morsi, Egipat i ‘Muslimansko bratstvo’ to znaju samo Bakir i Kavazović, znao je i umrli Alija Izetbegović koji je sa njima šurovao i poslovao.

No, čak ni ovdje skandalima iz Bosne nema kraja.

Predsjedništvo, naši ‘askeri’, Dodik Miroslav, Šefik Džaferović i Željko Komšić, jednoglasno su, paralelno sa Bakirovom hatarnamom 17.06. ove godine donijeli jedinstvenu odluku kojom su ‘osudili sve učestalije raketne napade iz Jemena na gradove i civilna postrojenja u Kraljevini Saidi Arabia-i’.

Poslije skoro osam mjeseci njihovog nadmudrivanja i nadjebavanja zbog čega još BiH nema vlast, ‘našli su se’ zajedno kod Jemena i Kraljevine.

Iako nema čovjek na Kugli Zemlajskoj koji ne zna da je upravo Kraljevina sa svojim saveznicima glavni agresor na Jemen gdje je ubijeno na hiljade nedužnih žrtava djece i žena, iako se zna da se tamo zapravo vrši planirani humanitarni genocid nad stotinama hiljada nevinih civila, naše Predsjedništvo je osudilo Jemen, pokazujući da im je i humanost i poznavanje opštedruštvene klime i situacije ‘zadnja rupa na svirali’.

Istovremeno, dali su potvrdu da je ‘velikima’ i moćnima sve dozvoljeno.

Jer, ovdje i ovakvom odlukom Predsjedništvo je pokazalo svoju snagu. I snagu SDA.

Ako se ovim egzibicijama naših predstavnika u Predsjedništvu dodaju ‘u prisustvu’ molitve po džamijama za ‘uspjehe gazija Turaka u Siriji’ ili protesti za teroriste u gradu Idlibu u Siriji, onda je zaista vrijeme da se po Bosni ugase evropska svjetla za sva vremena.

Država puca po svim šavovima i ode u vražju mater.

Dok je simbol žrtve kojim se uglavnom bh politika hrani i od čega preživljava, obezvrijeđen do ništavila.

photo : Bakir sa delegacijom Muslimanskog Bratstva u Sarajevu prije pet gdoina, arhiv Cross