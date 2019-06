(Nije za mlađe od 18 godina, takvih skoro tamo ni nema)

Znate onu narodnu..ma sigurno znate, vi ste dakako narod. ‘Džirlo narod’, kao u onoj nenadjebivoj reklami iz 80-tih, privatnika Džirlo Bate iz Sarajeva za njegove proizvode tipa stomak eliminator ili sprave za povećanje dojki koje su kao preteča internet trgovine stizale poštom po našem pozivu i petom primjerku uplate?

Onu, ‘kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj, smijaće vam se’?

Ovu finu poslovicu – doskočicu sadašnja bh vlast potpomognuta sa sličnom ili istom iz Regiona, i potvrdom međunarodne zajednice načisto su promijenile.

Sada se kaže ‘Kroz Bosnu i Srbiju sviraj kurcu a kroz bivšu državu EX Yugoslavije Sjevernu Makedoniju–ne radi ništa.

Odprilike tačno tako.

Pretakanje iz šupljeg u prazno, mlaćenje prazne slame, zajebancija…možeš redati i dodavati dan i noć, nikad kraja. Možeš zvučati i malo ozbiljnije i pristojnije pa reći ‘svirati organu’, dođeš opet na isto, bilo da se radi o gudačkom ili duvačkom, puhačkom instrumentu, ako sviraš onoj muškoj dičnoj stvari, zapravo ne radiš ništa. Osim što je samo tebi fino.

Meni, dok stavljam pišu u naslov nije nimalo fino ali jebiga, kad može ministar Mektić Dragan to javno odfikariti a svi mediji prenijeti, onda to postaje dio našeg jezika.

‘Sviraj kurcu “avazu” dosta je više vaše zaštite ubica, kriminalaca,tajkuna i lopova.” – tvitnuo je ministar bh sigurnosti Mektić na svom profilu 27. maja ove naše 1440/19 godine i profil mu odmah postao viralan.

Čak i na ‘čistim’ vehabijskim portalima tipa ‘saff’ ili ‘slobodna bosna’.

Jer je pogodio na našem jeziku ‘pravo u sridu’.

A kad je ono, ček, ček malo, jučer ili prekjučer srbijanski ministar Ivica Dačić za govornicom UNa Savjeta bezbjednosti ležerno i čisto da ga ‘ceo svet razume’ odbrusio albanskoj predstavnici (Vljora Čitaku) ‘ajde ćuti bre ne sviraj kurcu..’ , ovaj izraz svirati po svaku cijenu i svuda onom ‘nekome’, doživio je i svoju svjetsku premijeru. Dačić je naravno ovim našim finim izrazom dao do znanja da Albanci ‘tamo’ pričaju gluposti.

Sa pojavom austrijskog ministra pa premijera na političkoj sceni BiH i Evrope Sebastian-a Kurz-a, naš pravopisni dodatak jeziku je samo više oplemenjen. ‘Ušli ste u Interpol preko Kurca’, samo je jedan od sličnih naslova koji se mogao pročitati u srpskim tabloidima, nakon glasanja o učlanjenju Kosova u ovu organizaciju uy pomoć Austrije. Bilo je i ovakvih : “Nije im ni Kurc pomogao“. Austrijskog ministra su bh novinari dočekivali u posjeti sa naslovima svima razumljivim : “Sastao se sa Kurcom”.

Šalu na stranu, Kurz i njegova vlada su pali zbog skandala sa njihovim ministrom, vratimo se Bosni i sviranju kurcu, jer kod nas nikad i niko ne pada. Uz samo jednu napomenu : sviranje kurcu u BiH jednako zvuči bilo da se svira na srpskom, hrvatskom ili bosanskom, džaba nam tri različita jezika. To je čar bh muzike.

Eto, upravo ovdje imamo živi primjer svirke, je li tako, tri sviranja organu. Iako zvuči odviše srpski, troprstaški je naš simbol i naš usud.

Tri jezika, tri nacije, tri konstitutivna naroda, tri člana Predsjedništva, tri kabineta i tri vozna parka, tri nacionalna vitalna interesa, tri elektrodistribucije, tri pošte, tri telecoma, tri škole pod jednim krovom.. A..a. ovo ne važi, dvije škole pod jednim krovom, sory.

Tri istorije, tri geografije, tri istine, tri države u državi i mali milion zabluda. Čista svirka, pun mi je ‘Sebastian’ svega.

Pogledajte, saslušajte i vidjet će te da se u BiH ništa ne radi nego se svira. Njemu, dakako.

Ako je prvi čovjek BH Pravosuđa Milan Tegeltija uhvaćen u skandalu, a jeste, i ako se ništa ne dešava, šta je to nego sviranje..

Još malo, dok uhapse velikokladuškog poduzetnika Aleševića koji je otkrio ‘aferu’ Tegeltija, afera će dobiti novo kodno ime ‘afera Alešević’. Inspektora SIPAe Pandžu kojeg je samo ‘Bajram spasio’ zatvora niko se neće sjećati, niti potkivanja nekakvih konja ispred zgrade OHRa. Šta je to što radi Bh Pravosuđe i Tužilaštvo u očiglednoj javnoj trgovini novcem i tužilačkim predmetima nego sviranje kurcu. Da nije svirke, umjesto Aleševića, bili bi saslušani stranački puleni Adnan Terzić i Amir Avdić i bar neko iz Suda u Velikoj Kladuši ili Zemljšne Knjige, odakle je ovaj dvojac banditosa dobio izvadak na nekretnini Agrokomerca, na temelju kojeg su sa Bobar Bankom sklopili ‘deal’ i maznuli nekoliko miliona KMa.

Sviranje Onom, Njemu, je i kad Milorad Dodik ‘neda Tegeltiju’ jer ga Bošnjaci hoće istjerati iz VSTVa samo zato što je Srbin’, ali ovakva svirka u Bosni Veseloj prolazi itekako.

Sviranje ‘sebastijanu’ (sory austrijski kancelaru, ne mogu više isto ponavljati) je jedino što naša vlast zna da uradi. I to perfektno.

Komšić Željko svira svaki dan, Bakir kad mu doture note, Šefik Džaferović se ubi od tamburanja, svira prefinjeno i Čović iz ‘stolnog Mostara’ ali narode, sviraju i ovi iz ‘međunarodne zajednice’, i to samo tako.

Kod nas samo sviranje Njemu, evo pišem ga čak velikim slovom iako je mali, ima dobar okus muzike.

Čak i naš Reis u zapletu sa novinarem Senadom Hadžifejzofićem i TV ‘Face’ svira li svira, ilahije odjekuju a kaside dočekuju. I kako to sve fino zvuči, velika vjerovatnoća je da će mo uskoro doživjeti novu, najnoviju aferu ‘potkivanje Hadžifejzovića’, umjesto da saznamo kako Islamska Zajednica BiH ‘potkiva’ sirotinju, svojim famoznim muslimanskim PDVom.

Mogao bih nabrojiti čitav tom romana, knjiga, o sviranju u BiH. Ma mogu komotno to i bezobrazno nazivati onako kako se to kaže, nema ovdje mladih da to pročitaju ili da ih uznemiri. Sve je već frcilo vani, ako nije samo što nije.

Međutim, opet ne vrijedi. Kad bih sve, ama baš sve primjere svirke poimenično pobrojao i alfabetski svrstao, opet to ne bi puno značilo.

Jer, kroz Bosnu se ne pjeva, kroz Bosnu se svirKa.

Narod svira, inteligencija svira, svi sviraju. I svima lijepo.

Njemu, kojem se svira – ne može biti ljepše.

photo : ilustracija