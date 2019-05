Od aprila prošle godine Atif Dudaković naprosto ozdravio, suđenje pokazuje da je već oslobođen

Trinaestog maja ove godine počelo je suđenje ‘Dučeu’ Atifu Dudakoviću i još petnaestorici njegovih pajdaša, ‘braći’ po ratnom zločinu.

Sa prvog ročišta, iz vijesti i slika ispred ulaska u sudnicu mogli smo vidjeti kako je ‘Duče’ ‘nov’ k’o preporođen, u društvu skupih advokata, uhranjen i nasmijan, ni nalik na onog ‘našeg’ ratnog generala od aprila prošle godine kada je navodno ‘uhapšen’, veseo ‘k’o na Bajram’, kao da ne ide na optuženičku klupu za najteži oblik zločina-za ratni zločin, a tog aprila 2018. mislili smo da je general crk’o. Nakon što je popio kafu sa tužiocima, ‘završio je u bolnici’, njegov advokat Crnalić Asim je prokomentarisao tada kako je general ‘ozbiljno narušenog zdravlja’. Srce.

Hvala dragom Bh Pravosuđu i Allahu, evo ‘Duče’ se pojavio, srce mu radi k’o u djeteta. Ko Fahrudinu Radončiću, podsjećamo, i Fahri je srce prilikom pritvora bilo zakazalo a evo već nekoliko godina ‘radi’ k’o švicarski sat, Fahro se ne žali.

Ništa što ga, ‘Dučea’, sumnjiče za blizu 400 mrtvih glava, za preko 47 srušenih crkvenih objekata u Krajini (a ne, nismo ‘mi’ ništa srušili i nikoga ubili, ‘oni’ su to nama radili), veseo i vedar onako kako ga je samo Dragi Bog stvorio, još je i svjedoke ispitivao. Unakrsno. Da se zna!

U ovoj optužnici koja ima 16 optuženih i gdje će vještačiti 16 vještaka, i gdje se planira pregledati i analiziriati blizu hiljadu i pol stranica dokumentacije te saslušati blizu 500 svjedoka, drugačije ne može ni biti, tako radi bh Tužilaštvo a aminuje bh Pravosuđe, kad su u pitanju ratni zločini. I inače, zločini ‘sile nebeske’, Armije BiH.

Ne vjerujete?

*** Pa vratite se unatrag u ‘suđenja’ Ejupu Ganiću, Naseru Oriću, Sakibu Mahmuljinu, Hamdiji Abdiću nekakvom Tigru, pa nekakvim Mehurima, Ružnićima, Velagićima… Ihahaj, liste su široke.

I ne treba uopšte sumnjati kako će general Dudaković nakon silnog i bespotrebnog pravosudno-tužilačkog teatra dočekati vrlo brzo dan kada će uzviknuti : ‘pravda je pobijedila’. ‘Pobijedlila je pravna država’, idemo u nove pobjede.

Jer, mi smo ‘svi Atif Dudaković’, mi smo svi Naser Orić, Mahmuljin, Ganić… svi smo osumnjičeno-ratno zločesti. Toliko, da ambasador Velike Britanije u BiH u jednom dahu to potvrdi.

‘Podaci OSCE-a pokazuju da je broj osuđujućih presuda za ratne zločine u BiH pao sa 86 posto iz 2014. godine na 39 posto 2018. godine, a broj i profil optuženih za korupciju jednako razočaravajući sa de facto nekažnjivošću za ove zločine.’

Šta to u prijevodu znači ?

Da ‘mi nismo činili ratne zločine’ i da ‘mi nismo korumpirani’. Džaba statistikom mlati praznu slamu Britanski ambasador Matthew Field kad mi brojeve ne koristimo. Osim u ‘potkivanju’, kao u ‘slučaju’ predsjednika svih Tužilaca i Sudija Milana Tegeltije.

*** Dalje, to u prijevodu zvuči da ‘nećemo dozvoliti da se izjednače branitelji BiH sa četnicima i ustašama’ i da se ‘relativizira časna borba za opstanak BiH’, ili ‘ako je i bilo kakvih zločina ArBiH u ratu to su bili incidenti’ a što je glavno i skoro svakodnevno geslo Bakira Izetbegovića i SDA bulumente uz vjerski ratno- logističarski kler Islamske Zajednice BiH. Sudovima i tužilaštvu, koje postavljaju tri nacionalističke bande u vlasti to je ‘sudska praksa’, jača od svih dokaza i vještaka.

Zašto je to tako?

*** Pored korumpiranog i ispolitiziranog Tužilaštva i Pravosuđa, posebno tužilaštva, uz nesebičnu pomoć države, Dudaković već sada može reći da je ‘pravda pobijedila’. U ovoj zemlji Bosni, u pravdu vjeruju samo političari i ovakvi kao Dudaković. Jer, pored medijske kampanje ‘nedamo naše borce, ljiljane i heroje’, država odlučno ‘uskače’ sa finansijama. Samo Kanton Sarajevo je ove godine u svoj budžet namjenski izdvojio blizu 1 milion KM za odbranu ‘osumnjičenih za ratne zločine’. A gdje su tek silna ‘nevladina udruženja’ koja na račun i u ime branitelja pelješe državni budžet. Kao što su ‘Udruženje žrtava i svjedoka genocida’ Krajišnika Murata Tahirovića ili ono Udruženje sina Sefera Halilovića, ili ono babe Munire Subašić ili babe ma ne znam više ni kako joj je ime, predsjednica je fantomskog udruženja ‘Pravda za BiH’, ima takvih ‘udruženja’ koliko hoćete, sva dobivaju lovu ‘za odbranu naših heroja’. Gdje to ima da država daje lovu za ratne zločince, eto odgovora. Samo Dodik daje, mislite ? Dok je veliki broj Skupština po gradovima donio čak i ‘deklaracije’ kojima se unaprijed Dudakoviću smiješi sloboda, prije nego je počelo suđenje, počev od Bihaća pa do Zenice, što je još jedan pravni i državni kuriozitet čime se BiH može pohvaliti.

*** Tehnika obezvređivanja i rata i zločina ide odprilike ovako. Prvo ide ‘peglanje’ putem ‘naših’ medija, uz ogromnu akciju ‘lidera’ i ‘naših predstavnika’, potpomognutih silnim ‘nevladinim udruženjima’ i ‘boračkim udrugama’ svih vrsta i fela i akcijom Islamske Zajednice BiH. Onda dolazi na red država, zvanično. Glomazne optužnice, sa što više optuženih, svjedoka i dokaza, da se dobije ‘na vremenu’, vrijeme liječi sve rane. Zakon kaže da se za svako ročište moraju pojaviti svi pozvani, ili primiti uredno poziv, u protivnom ročište se odgađa. Pa sad vi vidite, obzirom na broj učesnika u postupku, koliko puta će se ročište odgađati, a ‘pretresi ići iznova’.

Onda, postoje bolesti i ljekarska uvjerenja, kad god je ko bolestan, ne može doći na raspravu, a toga neće faliti i što duže odlažemo, bliže smo zastarjevanju i gonjenja i kažnjavanja.

Slučaj Halida Velagića i grupe policajaca iz Bihaća od prije pet godina, dobio je svoj epilog na Kantonalnom Sudu u Sarajevu, ova grupa ubica i ratnih zločinaca je oslobođena od odgovornosti. Usljed zastare, a ratni je zločin u pitanju. U BiH sve može.

To što su bivšeg radnika Opštine Bihać građevinskog inspektora Cvijana Radića koji je došao u Opštinu da vidi i pozdravi radne kolege uhapsili 29. januara 1997. godine a tek nekoliko godina kasnije pronašli na dnu Crnog Jezera kod Bos. Krupe sa betonskim blokovima na nogama i sadva precizna metka u tijelu, nije nikakva činjenica naspram zastare krivičnog gonjenja. To što se sudi u Sarajevu a zločinu Bihaću, još je jedna od pravnih zavrzlama u rasturanju bh pravosuđa i države, već viđeno. Sudije i Tužioci su namjerno opstruirali i istragu i suđenje pa je delegirano Sarajevo ‘da se Vlasi ne dosjete’, jer opet je sve ‘došlo na svoje’. Tako i baš tako je i u slučaju osumnjičenog Hamdije Abdića nekakvog Tigra za ubistvo generala Šantića gdje mu je vjerovatno ‘asistirao’ i ‘Duče’ Dudaković, delegiranja bilo koliko hoćeš, da me ubiješ ne znam više ‘ko je nadležan’ za Abdića, više nije ni bitno, Tigar je važna faca’ postao je poslanik u Bh Parlamentu, Šantić se sav ukiselio u kiselini i plastičnom buretu preko dvadeset godina i svi su na njega zaboravili.

Sa šetnjom predmeta od Bihaća do Sarajeva i natrag, sve dok mu se ne zagubi trag, može se pohvaliti i Hamdija Lipovača, ni on ‘siromah’ još nije načisto je li i za što je optužen, ali slobodna je čovjek, ‘pravda je konačno pobijedila’, dok se postupak protiv generala Mahmuljina i mujahedina otegao ‘ko teravija’, evo godinama slušamo kako se general nije ni za šta pitao, posebno od strane ‘odmetnutih’ radikala mujahedina, te kako su svjedoci skoro svi ‘promijenili iskaze’, uskoro bi general mogao dobiti hatiferman slobode.

*** No, da se vratimo optužnicama za ratne zločine i dokazima.

Jedan od važnijih dokaza su svakako i svjedoci, no opstrukcija i odbijanje da se istrage završe i ‘potvrde’ optužnice učinili su svoje. većina svjedoka je pomrla. Ili je dala iskaz prije smrti ali to sad nije isto kad postupak počinje iznova, a ono malo što ih je ostalo, Sud je načisto ‘iskasapio’ . ‘Unakrsnim’ ispitivanjima svjedoci su ‘ispali’ prave neznalice i budale, ni krivi ni dužni. ‘Em što im se prijeti putem javnih mreža ili direktno telefonom, ’em su zaboravili šta su jučer jeli a kamo li šta su dali na zapisnik prije deset ili dvadeset godina, pa se onda sudije ‘junače’. Aha, promijenili su iskaze, znači lažu. Pa oslobađaj.

One koji su ostali pri pameti, kao npr. Ibran Mustafić u ‘slučaju’ Nasera Orića, Sud je uz pomoć vještaka ‘proglasio neuračunljivim’. Jer, direktno optužuju optuženog. Nasera. Iako je Mustafić jedan od branilaca Srebrenice, iako mu je još friško pamćenje a degenjali su ga po Srebrenici kad god stignu, po papirima sudskih vještaka i bošnjačkih medija, nije uračunljiv. Lud! Zato što je u knjizi javno opisao šta je i kako je ubijao Naser Orić (‘Planirani haos’) u opkoljenoj Srebrenici i njenoj okolini.

Zato kažem ‘Duče’, još ponosnije glavu gore. Džaba video snimci naredbi klanja i paljenja, džaba ‘stanje na terenu’ i na kraju svih krajeva, džaba svi toliki mrtvi i iskasapljeni, kad se unaprijed zna da Ti jednostavno ne možeš počiniti nikakav zločin. Kamo li ratni, ej!

Ne brini ništa, još koliko sutra, bićeš slobodan k’o ptica pa opet ćeš moći u Švicarsku ili Njemačku da ‘osvijestiš’ dijasporu, kao onomad kad si predložio da svi kupimo kožne čizme i ranac i još ponešto, za Bakirovo ‘nedaj Bože’. Koje i nije tako daleko.

*** I jesi vala ‘raskrinkao’ prvog ročišta onog svjedoka, ‘halal ti i pita i tepsija’. Ko što je Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić raskrinkao onu jadnu seksulano zlostavljanu curicu u mejtefu u Gluhoj Bukovici koju je napastvovao napaljeni hodža Omerhodžić Rešad, davne 2008/09 godine. O, da, ‘Hižaslav’ voli voditi istrage i ‘unakrsno’ ispitivati, a Bog i Zakon mu to dozvolio. ‘Skuda te dirao, da li si išta osjećala dok te dirao’ stručno je Prva Glava u Rijasetu BiH tada istraživala ima li ikakav bar i najmanji trag da je oštećena uživala a hodža jednostavno nije mogao odoliti. Bespotrebno, iako je osuđen na 18 mjeseci, još nije svoju kaznu odležao ovaj seksulani manijak i pedofil, ‘naša’ država mu je to fino omogućila. ‘Nema mjesta u zatvoru’, ‘bolestan’ i sve tako dok ne zastari. Đe ćeš ‘našeg’ imama koji od svih dokaza ima samo jednu rečenicu. ‘Bog mi je svjedok da nisam ništa učinio’, a u Boga se u BiH ne smije ni posumnjati.

*** A raskrinkao si je samo tako, ‘Duče’, Allah da te nagradi. Mislim, tu svjedokinju.

Prvo, ona nije ‘ništa vidjela’, čak više, saznanja o ubistvu njene tetke u akciji ‘čišćenja V Korpusa ArBiH je dobila od komšinice Milke Prpe.

A nema nigdje Milke Prpe, niko ne zna šta je sa njom bilo.

‘Da li znaš je li Milka Prpa živa ili je umrla?’ bilo je prvo pitanje slavnog ‘Dučea’.

– Ne zna svjedok da li je živa ili mrtva. Zna samo da je njena teka ostavljena u jednoj muslimanskoj kući.

‘Aha, ostavljena, znači mogla je umrijeti i prirodnom smrću’.

– ‘Ne znam’, kaže svjedok.

‘A je li bila srušena džamija u Bos. Petrovcu’

– ‘Jeste’

‘A kad smo mi ušli u Petrovac 1995 je li išta bilo srušeno’

– Svjedok ne zna. Aha, ne zna.

‘A je li moguće da je tetka umrla prirodnim putem, ona ko bolesna i stara?’

– ‘Ja znam samo ono što su mi roditelji i komšije ispričali’ odgovara svjedok’.

Dakle, svjedok ništa ne zna, totalno neuračunljiva. Blesava. Plus, pripadnica je Vojske Republike Srpske. Plus, u svojoj izjavi svjedokinja Daliborka Vržina kod Policije je izjavila drugačije, a osim toga vrlo je upitna vjerodostojnost iskaza jer je uzet bez prisustva advokata, što je za Sud još dokaz više da je svjedočenje nesigurno.

Tako to ide, novine su pune naslova i vijesti : ‘Atif Dudaković raskrinkao svjedoka’.

Svjedok doista ništa ne zna. Možda je tetka umrla prirodnim putem kao i general Šantić ili Cvijan Radić, ko zna, niko ništa ne zna.

Suđenje se nastavlja. Bez potrebe. Ko se još sjeća šta je bilo jučer ili prije dvadeset godina.

I koga briga za neku tamo i nečiju tetku, kad se vodila bitka ‘za odbranu zemlje’. Ili za četiristotine sličnih bezimenih nevažnih ‘njihovih’ žrtava, ili za nekog tamo starca Srbina koji se vratio po bolesnog člana familije autom, pa ga nestalo. Njegovo auto je nakon njegovog nestanka uredno registrovano u Bihaću, ima i novog vlasnika ali to nije bitna činjenica.

‘Dabogda to malo autonomaša pocrkalo, to malo što vas je preostalo’ pa da se sve zaboravi, reći će jednom za govornicom u BH Parlamentu jedan od ‘Dučeovih’ suoptuženih u ovom procesu Ibrahim Nadarević, replicirajući dr. Hafezi poslanici u vezi Agrokomerca.

Evo mu šanse da to opet ponovi, jer ‘Dučeu’ i njegovoj braći po zločinu stavlja se na teret u ovoj optužnici i ‘nešto malo ubijanja’ Autonomaša. Ako mu zafali odbrambenih dokaza.

photo : Afif Dudaković ‘Duče’, general ArBiH optužen za ratni zločin u Krajini, dolazi u sudnicu u pratnji advokata, arhiv