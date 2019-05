Radi, radi: Milorad Merhaba Dodik iftari sa Denisom Zvizdićem, Željko na sehuru (na ručku ujutru rano) sa Hrvatima u Goraždu a Šefik Džaferović putuje poslije Turske opet u dijasporu : najavljuje klanjanje u dvije, čak, džamije, u Novom Pazaru i Sjenici.

***

Raja misli da nemamo vlast u BiH ali imamo. I ‘staru’ i ‘novu’ koja je haman ha (na bosanskom : umalo), ista kao ‘nova’ pa ne znaš koja od njih zasjeda a koja ne sjedi nikako a prima platu i sve drugo što pripada uz platu, i plus, bezvezna i ‘fejs’ raja misli da vlast ništa ne radi, posebno sad uz Ramazan.

Čista medijska laža, vlast ‘radi’ punom parom. Pari se na sve strane.

Eno, Milorad Dodik sa srednjim imenom Merhaba, nedavno je bio u mrskoj i autokratskoj Turskoj, zbog čega je sjećate se, bacio karirani skupi sako, isti onakav kakav nosa brat Erdogan, on najviše radi.

On je tamo na čistom srpskom da ga ‘ceo svet razume’ pozdravio brata Tayiba a onda uz zagrljaje i držanje za ruke, uz naš tradicionalni običaj, pojasnio da je sve sa Bratom dogovoreno i da uskoro ‘Bosna postaje veliko gradilište’.

Dobro, nije on tako vrijeđao svoju državu, to je izjava Bakira Izetbegovića, Milorad Merhaba Dodik je pojasnio kako je za auto-put Sarajevo Beograd sve spremno, pali su potpisi na Sporazum o lovi, ostalo je još nešto ‘sitnica’ da se uredi i kreće se u spajanje Republike Srpske sa Srbijom. Mislim, novim putnim pravcem koji se zove auto-put a koji ide kao kružni tok u svakoj čaršiji, nikad ne znaš gdje će te volan odvesti, da li za Goražde ili za Bijeljinu ili nedgje u Novi Pazar pa onda za Beograd.

A kad se ta džada napravi, nema veze što će vlasnik biti Erdogan, onda će Mile Merhaba Dodik manje koristiti helikopter i skupe limuzine, moći će svaki dan haman ha biciklom kod Vučića. Nije isključeno da on kod Aleksandra sebi napravi još jedan ured, pored ovoga u Sarajevu, pa onoga u Istočnom Sarajevu i u sred Banja Luke, bilo bi isplativo još jedan otvoriti na Bulevaru revolucije iliti Ratka Mladića, jer Mile je svaki dan tamo.

Kažu da nije pogriješio što je Turke koji su mu prije dvije godine u sred Banja Luke vitlali sabljama figurativno i metaforički u slavu Osmanskog Carstva, pozdravio na čistom srpskom jeziku ‘Merhaba askers’ ili tako nekako, no kritike su sasvim bez veze. To je pozdrav mira, pitajte Reisa i Bakirove, a najbolji mu je ovaj kontra odgovor : a šta ste očekivali da im kažem ‘dobar vam dan braćo’ ili ‘pomoz’ Bog braćo’, vi niste normalni majke mi, onda bi ostali bez love za put a šta onda, kako se spojiti sa majčicom Srbijom.

Koliko je Mile merhaba Dodik dosljedan a koliko ga mi ne razumijemo, da ne idemo daleko unatraške, dovoljna je samo ova činjenica. Još nijednom putem skype nije zovnuo Šefika i Željka, a može svaki dan ako hoće, nije se sa njim natakao oko zastave već je uturio na rever jasno i očigledno vidljivu zastavu Republike Srspke kao Cerić cvijetić Srebrenice, pa ko hoće da gleda neka je gleda. Posebno je ‘zagrijan’ za mjesto premijera u Savjetu ministara. Ne može očima smisliti Denisa Zvizdića koji neće da ide odatle već ‘leti’ malo u Parlament malo u Vijeće i vladu, malo u Bruxelles malo u tekiju ili džamiju, zbog čega ne može tamo postaviti svog čovjeka. Znamo mi da je Milorad Merhaba Dodik govorio već četiri godine kako taj organ (Vijeće ministara) ne postoji po Ustavu BiH već postoji ‘neki Savjet ministara’ ali bilo bi fino tamo vidjeti Tegeltiju kao premijera ili kakvog drugog Srbina a ne ovog ‘baliju’ iz ‘Minhenske ratne brigade’, pa se dosjetio da je ipak ta premijerska stolica važna.

No, kako je došao Ramazan, Milorad Merhaba Dodik je fino sebi kupi čepove za ronjenje u vodi ili bazenima pa fino ih uturio u ušesa da ne čuje ‘arlaukanja sa džamija’ po Sarajevu i Banja Luci, naše vijesti govore kako je već efekat očigledan. Viđen je na jednom tajnom iftaru sa Denisom Zvizdićem postačem sa ‘našim tradicionalnim’ pokrivalom za glavu. Otkrila ga jedino mala zastavica Republike Srpske na reveru.

Posebno sad kad su se ovi bankari iz Europe skrkali u Sarajevo, njih 3,000 da ‘dadnu pozitivnu sliku’ o BiH, i kad je jedva zaboravio put Zvizdića u Bruxelles pretprošle sedmice na još jedna dernek EU i domaće ergele u vlasti.

Kažu zli jezici da je Zvizdić istrpio sve sastanke i nije kao Bakir letio u džamiju ostavljajući ove svjetske novčarke da se čude i ibrete, i da je poslije iftara šapnuo Miloradu Merhaba Dodiku ‘da zaboravi MAP i NATO, sve će se to urediti, Bakiru se već skamenila ruka od pružanja, neka samo još malo razmisli o potpisu na Ugovoru sa Islamskom zajednicom i sve će biti u redu, a Allah najbolje zna i razumije’. Milorad Merhaba Dodik se složio, najavljuje se uskoro formiranje vlasti. I paraf na ugovoru. Ovaj izraz ‘formiranje’ je ružan jer asocira da vlasti nema a ima je itekako, ali tako naši lideri zbore i nema se tu šta prigovarati.

Ovi bankari iz EU su i za Denisa postača i za Milorada Merhaba Dodika bili pravo osvježenje pa smo čuli u javnosti kako je u Bosnu ‘stiglo ili stiže blizu 300 miliona investicija’. Bože ti oprosti, to nije normalno. Tolike pare ‘stižu’ i opet će navodno otići u puteve i puteljke, samo malo je raja zbunjena, još joj nije pojašnjeno kako to da se nova kreditna zaduženja nazivaju investicijama. A da će oni, tj. raja vraćati taj poklon evropskih bankara. I oni, i njihovi pra pra unuci. E, jebiga ko bi benastom svijetu sve objasnio. A gdje će biti lova investirana nego u BiH, u džepove, u bilo gdje, u puteve recimo.

***

Željko Komšić, drugi član bh Predsjedništva iz reda Bošnjaka, pardon Hrvata, otputovao je u Goražde gdje je sehurio (žderao ujutro rano kad se zapašća) sa svojim Hrvatima. To je uradio namjerno, nakon što je sa Zlatkom Lagumdžijom ‘slučajnim prolaznikom’ a vječitim guzonjom bh vasti krenuo u formiranje razbijanja SDPa, svoje nekadašnje stranke, a i posebno i najviše zbog toga da bi dokazao da on, građanin Željko i zlatni ljiljan, nije među svojima ‘persona non grata’. Dobro, bilo je to uz Dan zlatnih ljiljana, ali Hrvati k’o Hrvati, stalno nešto zamjeraju našem Željki. Prije toga je, skoro svaki dan, branio Bosnu dajući izjave tipa ‘ne barkći dobićeš po prstima’ ili ‘nediraj ba, ostavi’.

***

Ni treći, drugi, ili koji je već po redu član BH Predsjedništva ne miruje, posebo sad uz Ramazan kad bi imao pravo odmarati do mile volje.

Nakon što je treći dan u Bh Predsjedništvu poslje borbe za bh zastavu skupa sa Željkom odbranio i jarbol i platno, veoma efikasno je riješio pitanje halal ishrane u restoranu ‘zajedničkih oružanih snaga’. Tužilaštvo je poduzelo efikasnu akciju otkrivanja ko je ‘zajedničkoj armiji i zajedničkim oružanim snagama’ podvalio nezajedničke svinjske prljave, umjesto zajedničkih goveđih čistih narezaka, očekuje se uskoro optuženje pa suđenje, u međuvremenu svaki narezak i svaka salamica ida na rigoroznu kontrolu na sofru nezavisnog Međureligijskog vijeća.

Poslije smo ga vidjeli kako je sa Željkom i Miloradom Merhaba Dodikom potpisao besplatan roaming na telefonima, da se raja ne muči a onda je uspješno bio u Turskoj. I dok se Milorad Merhaba Dodik malo uklonio ‘u stranu’ iza kamera, Šefik je prisustvovao otvoru najveće džamije Camlica (na bosanskom : kamilica) u Turskoj, za koju svrhu su uklonjeni svi spomenici podsjećanja na Kemala Ataturka. Tamo se dovukao i Bakir, ne bi on to propustio nikako, pa Semir Efendić načelnik iz Sarajeva, pa … joj šta je Bošnjaka iz SDA i Islamske Zajednice BiH tamo bilo, pravi Teferič bratstva i jedinstva tamo je bio, milina jedna.

Sad, kaže kabinet od Šefke, ode Šefko u dijasporu i to pravo u srce Sandžaka. U Novi Pazar. I da se zna, klanjaće u dvije džamije, i u Sjenici i u Novom Pazaru, to je vijest dana iz Bosne spremne za EU.

Prije nego se ‘otisnuo’ prema braći Bošnjacima koje su nam ‘zna se dobro ko’ ‘otrgli iz naše duše i iz našeg srca’, kako je to fino objasnio prošli put u Sandžaku naš Reis Kavazović sudbinu Sandžaka, Šefko nije ništa dao u javnost šta će baš sada Tamo Daleko i s kim će se sastati osim ulleme i džematlija. Osim da putuje tamo uz ‘Dan Bošnjačke nacionalne zastave’.

Kad su ga neki novinari preupitali, prijeteći i rizikujući da im neko napadne kameru, on se naučno pozvao na izjavu/odgovor ahbaba iz stranke Šemsudina Mehmedovića, koju je Šemsudin izbacio u tv gostovanju iliti muzafirenju na tv ‘Face’ kod Senada Hadžifejzovića na njegovo traženje imena u odgovoru.

‘Pa nećeš valjda sada uz Ramazan da ti dajem imena’.

Ja glupih novinara, Allaše dragi.

***

I sad, neka meni neko kaže da država ‘ne radi’. Da vlast ‘ne radi’. Radi, radi. Samo mi ne radimo ništa.

*** svaka sličnost sa stvarnim imenima i događajima-slučajno je namjerna.

photo, montmontaža Cross Atlantic: Glavna slika sa bratom Tayib Erdoganom i Šefikom Džaferovićem, strelica ukazuje na vidljivu zastavu Republike Srpske, Desno Milorad Merhaba Dodik na iftaru kod Denisa Zvizdića, arhiv Cross Atlantic