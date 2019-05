Islamski ‘s lijeva’.

Zlatko Lagumdžija ‘slučajni prolaznik’ sa ‘baklavom’ Željkom Komšićem osniva novu stranku

Jednom uhljeb, zauvijek uhljeb.

I ne može se daleko i dugo bez ‘državne sise’, očit primjer je Željko Komšić, još očigledniji Zlatko Lagumdžija. Time lista ni blizu nije iscrpljena a broj konačan.

Ovaj grobar socijaldemokratije u BiH i stručnjak od formata, u zajednici sa Željkom Komšićem i Reufom Bajrovićem te braćom ‘po sisi’ Ivom Komšićem i Mirom Lazovićem, osniva ‘novu’ političku partiju.

Malo je stranaka, ali kad treba ‘profesora’ Lagumdžiju vratiti na grbaču države, nikad nije malo. Plus, kad treba spašavati braću iz SDA, brata Bakira posebno, a razvaliti SDP, onda je to sasvim normalno.

Prvo se krenulo sa ‘Socijaldemokratskim Pokretom’, ali u nekoliko dana obznaniše’ ipak će se formirati stranka. Jer, stranka je život, zrak, droga, lova. Moć.

I, vele, zvaće se ‘Pokret socijalne pravde i demokratije’.

A trebalo je da se zova ‘Bolja BiH’, tako je bilo dogovoreno kod Šefika Džaferovića, gdje se sve isplaniralo.

Željko Komšić, kao Bakir Fahri, prihvatio je ‘ispruženu utrnulu ruku’ Lagumdžije i evo ih u istom saffu. Nisu zapravo nikad ni bili u različitom, sve što smo do sada slušali šta jedna drugom imaju reći, sve je trpila ‘ljubav i briga prema državi’.

Već viđeno.

Lagumdžija ‘spašava ljevicu’ i to pojašnjava ovako.

“Okupila nas je ideja da je ljevica po svojoj prirodi, i historijski, nešto što je uvijek okupljalo ljude različitih vjera i nacija. Kad je desnica jačala onda je ovdje dolazilo do klanja, ubijanja, razaranja i destrukcije. Smatrali smo da nam je potrebna moderna građanska ljevica koja će biti vrsta integrativnog faktora u ovoj fazi, u ovom predpolitičkom stanju u kojem nacionalne stranke imaju svoje parče”.

Da li iko može sa sigurnošću izračunati koliko godinica Zlatko Lagumdžija spašava ‘ljevicu’ i državu Bosnu, teško je pitanje. Recimo, da je ovaj ‘spasitelj’ u akciji spašavanja od početka rata, čak i kad kaže da je ‘slučajni prolaznik’ (ono kad su ‘ćapili Aliju a Zlatko bio sa njim pa se ‘vadio’) i evo, i sad ne miruje. Jer, kad spašava Bakira, to ti dođe isto, kao da spašava državu.

A kako je Lagumdžija vodio i spašavao ‘modernu građansku ljevicu’, najbolje ilustruje izjava dr. Nijaza Durakovića kojeg je otjerao iz ‘ljevice’ da je Zlatko zapravo ‘grobar demokratije.

Kako će u buduće Lagumdžija ‘furati’ ‘građansku modernu ljevicu’, pokazuje i slika sa kojom se na svom ‘fejsu’ pohvalio nedavno, na kojoj se vidi da je u svojstvu predsjednika SDPa i u funkciji ministra inostranih poslova BiH, tajno obavio umru, (‘mali hadždž’), o trošku ahbaba iz Saudi Arabia-e.

Takvoga odmah treba postaviti za predsjednika.

Slika i prilika Alije Izetbegovića. Vidi sliku u prilogu : Zlatko kao Bakir.

Sa malom razlikom : Alija je hadždž obavio javno a Zlatko, kao što i dolikuje njegovom liku i djelu-tajno. Da se socijaldemokratija ne dosjeti.

Kao slika i prilika Bakira. Ili Hamdije Lipovače, koji se slikom na sedždi obratio naciji čestitajući Bajram. Ili Emira Suljagića, koji je nekada zalagao se kao predstavnik SDPa da se ograniči vjeronauka u školama a poslije vehabijskog prijetećeg metka u pismu, sad čuči kod Reisa Kavazovića. Ili Reufa Bajrovića, oštrog lajavca iz SDPa koji sa Suljagićem sada ravna saff Lagumdžije…

‘Građanina’ i zlatnog ljiljana Komšića iz ‘Islamske Fronte’ ne smijemo propustiti pomenuti, ostale će mo zaobići.

Islamski ‘s lijeva’.

Socijalna pravda i demokratija začete u ratu, nastavljaju se.

photo : Alija Izetbegović-lijevo, desno-Zlatko Lagumdžija, Cross