Na odlluku Republike Srpske o rezervnom sastavu policije, Bakir Izetbegović i SDA su ‘žestoko’ odgovorili : i Federacija BiH će povećati svoj rezervni sastav. Kad Dodik bude nabavio potreban broj pušaka i druge opreme za svoje, i Bakir će naoružati Federaciju. Na odluku Dodika da proslavlja 09. Januar, Bakir je uzvratio apelacijom Ustavnom Sudu, ako slučajno Dodik konačno proglasi odcijepljenje ovog entiteta ili raspiše refrendum, SDA ima već spreman odgovor : i mi će mo se odcijepiti od vas.

Veća kazna i nesreća za BiH od Milorada Dodika su SDA i Bakir Izetbegović. Ovaj uštimani orkestar za sahrane i dženaze države Bosne odlično funkcioniše već treću deceniju i smrt države nije nikad bila bliža i izvjesnija sve od 1992. godine do danas.

A kako i ne bi kad je u ovom muziciranju Bakir prva a Željko Komšić druga violina. Intonaciju im daje Islamska Zajednica BiH, ilahije i kaside su neiscrpni repertoar.

I nema još puno čekanja nacijo, džaba se uspavljujete i sanjate.

Jedina razlika između ovog dvojca je u percepciji istine.

Milorad Dodik ne krije da mu je Bosna mrska i ‘moranje’ i da će svu svoju energiju podrediti samo jednom cilju a to je da nestane granica na Drini, Bakirova vizija Bosne je šerijatska država na temeljima ‘Islamske Deklaracije’ njegovog Ćaće (tako je tvrdio javno u svojim izbornim aktivnostima), umotana u celofan sekularne i građanske ambalaže, u zakone i Evropsku Uniju, počesto i NATO savez. Sa blagim priželjkivanjem da u ovoje neviđenoj blamaži dobije bilo šta od Sandžaka, ‘iščupanog iz srca i duše Bošnjačke’, kako to slikovito i uvijek pojasni Reis ef. Kavazović.

Onog momenta kad se razriješi Kosovski čvor, a što je tu, skoro pred nama, doći će na red ‘granice’, obojica ‘muzičara’ vrlo dobro znaju da je čitav Svijet, međunarodna zajednica veoma blizu, poslije godina i decenija ‘zabrinutosti’ da kaže jednostavno našim jezikom : pun nam je qu*ac, podijelite se i riješite stvar.

Na to se čeka previše dugo i u srpskom i u bošnjačkom taboru, Boga mi i u hrvatskom.

Priče SDA i vrha Islamske Zajednice o zajedničkoj državi i sekularnosti više nikoga ne dotiču, jer ovo što oni rade nikakva borba za BiH već borba za režim. Od zgrade bh Predsjedništva do Marijin Dvora. Čak je i običnoj raji dopizdilo, samo se čeka više to razdvajanje uz blagi osjećaj straha : hoće li proći mirnim putem ili će se desiti Bakirovo ‘nedaj Bože’.

Već sedam mjeseci od provedenih izbora još nema vlasti a vlada ‘vlada’. Svako u svom ratom osvojenom ataru. Republika Srpska kao samostalna država funkcioniše od rata do sada, isto tako i Herceg-Bosna, mi čitavo vrijeme slušamo o ‘jedinstvenoj zajedničkoj državi’. Imamo tri elektro sistema, tri pošte, tri penzijska osiguranja, tri zdravstvena, tri različita puka ‘jedinstvenih oružanih snaga’. Policija iz FBiH ne prelazi ove ‘nevidljive’ granice, obavještajne strukture su podijeljene na troje, odluke Sudova u FBiH ili Ustavnog Suda ne vrijede ni u Sarajevu ni u Banja Luci, niko nikom ne vjeruje i svako svakog prisluškuje. Hrvatska ‘radi’ po Bosni, ulaže i izgrađuje, dolazi u službene posjete ali uglavnom u Mostar i bližu okolicu, Srbija isto tako, Republika Srpska je njihov termin za Bosnu.

Turska je prisutna tamo gdje je SDA na vlasti, Bakir još jedino posjeti brata Erdoana od stranih državnika, na drugim destinacijama ga nema, Dodik je ujutro u Banja Luci popodne u Beogradu, Čović se na službeni put sprema jedino kad putuje u Zagreb.

I gdje smo onda i sada, pitanje je nad pitanjima?

Kad zaškripa Dodiku, Bakir se pojavi sa apelacijom, kad posrne Bakir, tu je Dodik da napravi ‘atmosferu’.

Poslednji događaji oko referenduma i proslave 09. Januara u Republici Srpskoj bi bili nižerazredni događaji da nije bilo SDA i Bakira. Poslije njegove ‘beskompromisne i žestoke’ borbe, to su postali događaji o kojima se bruji i u Bruxelles-u i u Washingtion DCu.

Najnoviji primjer oko rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj je razgolio sve do kraja. Zapravo, sve je počelo još prošle godine u predizborno vrijeme sa skupova SDA kada je Bakir vazio o namjenskoj industriji, topovima i haubicama, čak i o dronovima ‘za nedaj Bože’ a eskaliralo evo donošenjem zakona o popuni rezervog sastava policije u Banja Luci.

Onda je, pametan samo onako kako ga je Bog stvorio, Bakir ‘žestoko’ odgovorio. I mi će mo povećati naš rezervni sastav policije. I bi, desi se, Željko Komšić je ‘isprve’ najavio takav ‘odgovor’, on inače ništa drugo ni ne radi do li prati šta kaže Dodik, Vučić ili Plenković sa Kolindom, pa sjedne i ‘uzvrati’. Slično se oglasio i ‘međed za SDA vašare’ po sopstvenoj ocjeni Fahrudin Radončić, podržavajući punim plućima ‘političkog kretena’ Bakira Izetbegovića, kako ga je doskora nazivao, uz tvrdnju da je ovo ‘državnička odluka SDA’ koja ga može dovesti ponovo na stolicu ministra unutrašnjih poslova BiH.

To znači, ‘nas ima više, vi će te dobiti 1.500 rezervnih policajaca, a mi će mo pet puta više’.

To je taj ‘žestoki’ odgovor Bakirov iz trbuha ‘baklave’ Komšića, uhljeba i političke hinje svih vremena.

Šta možemo poslije ovog očekivati, nije teško prognozirati.

Ako Dodik najavi opremu i naoružavanje rezervnog sastava, ‘mi imamo spreman odgovor’. I mi će mo se naoružati.

Ako kojim slučajem i konačno Dodik raspiše famozni referendum o odcijepljenju, slijedeći potez ‘najdržavotvornije stranke u BiH’ SDA braće, najvjerovatnije će dati Željko Komšić, prije nego to Bakir izgovori, a glasiće ‘državnički i mudro’ odprilike ovako : pa šta, i mi će mo se odcijepiti.

Šta sve može uslijediti poslije toga, bilo bi najbolje da ne znamo, ali se naslućuje.

Službeni stav SDA partije i Islamske Zajednice BiH (njih nikad ne treba razdvajati, evo zadnji primjer izbora predsjednika Sabora Islamske Zajednice kada je na tu stolicu po drugi put uzjahao podpredsjednik SDA Softić) je da treba pod hitno ‘izraditi strategiju’ kada je Sandžak u pitanju. Tursko-bošnjački ‘Stav’ već aktualizira tu temu. U prijevodu, idemo razgovarati o granicama, Sandžak je ‘noćna mora’ za Srbe i san snova za Bošnjake, ali prvo da se ušaltamo u NATO, da nam ima ko guzice sačuvati ‘za nedaj Bože’.

Podjele funkcija su po njima nešto što se podrazumijeva ‘kako bi se spasila podjela zemlje’, a zemlja podijeljena da ne može više, samo je drži zajedno Uprava za oporezivanje i Dayton donekle.

Još pride, Valentin Inzcko, Niski Predstavnik za BiH je tek pomalo ‘zabrinut’ i ‘uzbuđen’, kao da se održava takmičenje u veličini ćevapa na trgu u Zenici.

Dok za to vrijeme natociljana i radikalizirana raja ‘navija’ i arlauče podjednako i iz Sarajeva i iz Banja Luke.

Hoćemo orkestar za sahrane i dženaze. Možda i za svadbe, sa svadbom je počelo i 1992. godine.

