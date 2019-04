SDA i selefijsko-vehabijske ‘tradicionalne vrijednosti’ Bošnjaka : neka vise pederi

Ono što su 2008. na prvoj (jedva) održanoj queer paradi u Sarajevu sarajlijama priredile ‘samo’ vehabije, sada nastavlja zvanična i ‘najmoćnija stranka u Bošnjaka’, SDA šerijatsko-islamistička organizacija skupa sa ovom radikalnom zajednicom u BiH ‘koja ne postoji’.

Te godine, motke i toljage osjetio je i sadašnji predsjednik ‘Naše Stranke’ Peđa Kojović koji je povorku podržao, na ovoj, najavljenoj za septembar 2019. godine, još se ne zna ko će ‘pičiti’ pod zvucima tekbira i kratkih pantalona.

Ako smo prije 11 godina ovu ‘čistoću’ ‘naših tradicionalnih vrijednosti’ i mogli pripisati samo i isključivo ovoj radiklanoj grupi u BiH zbog koje BiH već tri decenije snosi ogromne a tihe posljedice međunarodne zajednice, ove godine ‘perjanica’ borbe protiv ‘bolesnih i izopačenih pedera’ je vodeća stranka u Bošnjaka, SDA partija.

Recept je jednostavan u BiH, prvo se ‘oglasi’ predstavnik SDA u vlasti sa nacističkom izjavom a onda dolazi ‘zvanični stav SDA’, poslije su na redu kratke pantalone i motke.

Poznata pušačica nargile a sada ‘uvažena SDA poslanica’ u klupama vlasti Samra Ćosović-Hajdarević se prva oglasila na svom ‘face’ (gdje inače poslanici samo sjede i klikaju, drugo ništa ni ne rade), poslije je sve naša ‘demokratska borba za EU i za državu’, jučer su već dvije djevojke koje su se šetale držeći se za ruke, premlaćene u Sarajevu, ‘za počiniocima za koje se već zna da su vehabije, traga se’.

Samra, umotana i zakrabuljena u svoju ‘maHramu slobodicu’, ovako se u ‘građanskoj multietničkoj Bosni’ obratila javnosti.

‘Svako ima pravo na život kakav tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoliraju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im nitko neće osporavati”.

Je li vam to išta pozato? Ako nije, podsjetićemo na izjave ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića kako se država prisvaja samo za sebe. ‘Kome mi ba da se prilagođavamo, kome se ne sviđa, neka ide preko Drine’.

Naravno, ovakvu bošnjačku ‘čistoću’ nije podržala javno i doslovce čak ni Islamska Zajednica BiH koja inače u ‘duši’ osuđuje homoseksualnost do neslućenih razmjera, njihovo poimanje drugog i drugačijeg je umotano u hadise i besmislene rečenice koje ništa ne kazuju a svašta iznose, međutim na drugi način, putem svojih medija očigledno je da su i Reis Kavazović i nargila poslanica Samra ‘na istoj talasnoj dužini’. Jer, u silnim tekstovima ide se čak i do besmislene laži ‘kako je parada ponosa zakazana uz Sveti Mjesec Ramazan’, iako netačno, Ramazan je kao što znamo u Maju 2019 a parada zakazana za Septembar (zna se u BiH Takvim kalendar po kojem se sve manifestacije ravnaju), posebno je ‘škakljiva’ njihova teza kako se ovom paradom podstiče i uvodi pedofilija ‘na mala vrata’, kad svi znamo kako ‘veliki muslimani’ vole ženiti maloljetnice. Počev od hazreti Ajše koja se ‘udala’ za Poslanika sa 6 godina, a ‘ušla u njegovu kuću sa 9 godina’. Ili, kako se po šerijatu u BiH računa punoljetnost ženske djece, ne sa godinama starosti već sa prvom menstruacijom.

No, vratimo se SDA fašistici Samri, čiji je poziv za linč promptno izbrisan uz zatvaranje ‘face’ naloga, šta nam je dalje činiti?

Pa, prvo iza Samre oglasio se Bakir Izetbegović i glavni dbor SDA, sa izjavom koja je ‘uljepšana izjava’ Samre Ćosović.

”Pravo na slobodan život, imovinu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i posao mora biti zajamčeno svakoj osobi, neovisno o njezinoj seksualnoj orijentaciji. Međutim, smatramo da u društvu kakvo je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i uz sve veće izazove suvremenog doba nastoji sačuvati obitelj, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati jer će se time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvaćanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost”.

Dakle, mi smo za bratstvo i jedinstvo ali za ‘temeljne vrijednosti’ samo nas muslimana. Poslije ovakve fino sročene hajke, braća vehabije su krenule sa batinama, a tek je april.

Šta će tek biti do septembra, Bog zna, i SDA.

Tim prije, što se i na zvaničnoj face book stranici sarajevske policije umjesto hvatanja kriminalaca i pljačkaša pojavila anketa koja poprilično ‘miriše’, da kažem ‘tukne’ na Samru i ‘naše vrijednosti’, sa pitanjem za glasanje : da li hapsiti ili zaštiti učesnike najavljene parade, dok se po portalima ‘zaštitinici naših vrijednosti’ ubiše od tekstiranja i osuda. ‘Bolesnici’, ‘ubiti pedere’, ‘protjerati ih’, ‘liječiti’, ‘to su ‘ljud sa posebnim potrebama’.

Parada ponosa će se naravno održati, mi će mo se, umjesto švercerskom i banditskom vlašću pozabaviti ‘pederima’, tema ima na pretek.

No, iako mi je sasvim jasno kuda ide, zapravo gdje je već stigla Bosna, mene interesuje šta ćemo ‘braćo’ sa američkim ambasadorom u BiH, mislim hoćemo li i njega kao ‘Srbe pedere’ i ‘Hrvate ustaše i pedere’ protjerati iz ‘čiste’ BiH i da li je i on ‘osoba sa posebnim potrebama koja treba liječenje’?

Kao što znamo, američki ambasador Eric Nelson je gay, i u Sarajevo je došao sa svojim momkom, bh vlast mu je dala agreeman i čovjek mirno šeta i radi u Sarajevu.

Šta bi se desilo, da neki nabrijani SDAovac ili vehabija svoju motku usmjeri prema ovom ambasadoru i velikom prijatelju BiH, da li je ikad Bakir o tome razmišljao ili njegova predstavnica Samra?

Čisto sumnjam, a morali bi i trebaće. Jer, u koloni parade ponosa biće vjerumem i ovaj osvjedočeni prijatelj naše države koji je ovu paradu podržao, kao što ju je podržao i ambasador Velike Britanije i mnogi drugi strani predstavnici u BiH.

Ma, naravno da Bakir zna šta priča, njegove su izjave samo za vjetar i čiste laži, zna on da američkom ambasadoru ne smije niko ništa u BiH, ako bi čak i pokušaja kakvih bilo, SDA bi to prva ‘osudila’ i tražila sankcije. No, ovoga puta nije ni svjestan koliko su ubitačne i opasne njegove molitve za linč. Posebno, koliko će štete nanijeti državi.

Uostalom, šta njemu znači ova država Bosna? Njemu je država kao i Samri njena maHrama. Njegova kućica i njegova slobodica. Ugodno sa korisnim, pa dokle-dotle.

A zapisano će ostazi kako se on protivio pederima koji ‘nam uprljaše ovu čistoću od Bosne’ (ovo sa čistoćom nacije, vjere i države mi dođe kao izjava prostitutke na sudu, ili kao svaka izjava kriminalca o nevinosti ), ali eto, ipak …

Dok će mo se mi, umjesto sa bolesnim Bakirom, baviti hvatanjem ‘bolesnih’ pedera.

A možda bude i ovoga, ako koga pogodi motka ili cipela razljućenog i ‘čistog’ SDA vehabije:

‘Ma nije on udario učesnika parade, čovjek je napao transparent’. Kao kad se napadne kamera.

photo : sa jednog od protesta vehabija u Sarajevu, arhiv