Utica NY : Salute to bosnian flag, but …

U gradu Utica, NY živi oko 5,000 emigranata sa područja EX Yugoslavije, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, što je približno 10 % stanovništva ovog grada.

U zvaničnim dokumentima svi smo mi Bosanci, međutim velika većina se izjašnjava u skladu sa politikom BiH kao Bošnjaci, zbog toga što u Ustavu BiH nema Bosanaca kao nacionalnosti.

U stvarnosti, kao da nas ima 50,000, tako nas domaćin-grad tretira i tako se i ponašamo.

Opštinske vlasti su prihvatile bh izbjeglice sa najviše počasti i pažnje, najviše je posla odradio Refudži Centar i lokalna vlast, Bosanci su se pokazali kao lojalni i vrijedni stanovnici, poprilično su unaprijedili ovaj grad u kojem je svoj novi dom našlo na desetine nacionalnosti iz isto toliko država Svijeta.

Svako je, bez obzira na stupanj asimilacije, ovdje nastojao zadržati dio sebe i zemlje iz koje dolazi, Bosanci su u tome ostali najistrajniji. Zbog toga Utica NY sve više liči na BiH, više je pokazatelja koji na to upućuju.

Ovdje je 16 bosanskih bar-restorana i četiri džamije u prečniku od svega dvije milje, dakle, kao u BiH sav život se odvija uz kafane i uz džamije. I sve po receptu iz BiH, taj broj raste i nije konačan.

Kao u bh politici i političkim partijama kojih tamo ima preko 100, tako i ovdje funkcioniše društveni život Bosanaca. Kad se vodstvo koje partije posvađa, oformi se nova, isti princip je i kod bh džamija. Odbor uđe u konflikt a onda registruje svoju asocijaciju i oformi novo udruženje i novi džemat. Poslije, kad kupe zgradu i otpočnu sa radom pomire se kao da ništa nije ni bilo. Ulaze u koalicije kao stranke. Ali, poslije imamo ne jednu već četiri džamije, iako je, to treba reći, obzirom na tradiciju Bosanaca i njihov odnos prema vjeri dovoljna samo jedna.

Najviše je u medijskom svijetlu bivša Metodistička crkva konvertovana u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY, Inc), ona je uz samu zgradu Opštine. Prethodni načelnik David Roefaro je ovom udruženju poklonio zgradu crkve a zatim i dječji park kao parking za džamiju, i u gradu Utica NY ništa se ne dešava a da ova islamska vjerska organizacija nije uključena.

Iz ove džamije koja se naziva Gradskom, kao da su preostale tri seoske ili nebitne, u Opštini se zapošljavaju Bosanci, iz nje se regrutuju i delegiraju i kandidati za lokalnu opštinsku vlast, tamo u povodu svakih izbora navraćaju opštinski kandidati, tu dolaze i kandidati za više funkcije. Samo ‘uvaženi članovi’ ove džamije imaju privilegovan pristup Agenciji za promet nekretninama, samo oni ‘vrata Opštine otvaraju nogom’.

Praksu da jedna vjerska udruga koja ne broji više od 400 članova, odlučuje u svemu u ime svih ostalih Bosanaca, nastavio je i aktualni načelnik Robert Palmieri.

Tako je 08. marta na privatni party Bosanaca u New Hartford-u načelnik ‘bahnuo’ tamo sa kandidatom za council at large Demokratske Partije-Hankom Grabovicom, iako velika većina Bosanaca nije ni znala da je ovaj kandidat u utrci za opštinsko vijeće. Grabovica, inače učitelj u Charter školi u Utica NY, prošle godine je pokušala ući u School Board ali nije prošla, februara ove godine je u pokušaju da uđe u odbor džemata Bosniana Islamic Association of Utica NY ispala iz utrke, nije osvojila ni 32 glasa. Prethodni kandidat za opštinsku vlast Smajić Nedžad 2009, također je kandidovan iz ove vjerske udruge

Dakle, kao i u BiH, i kandidati za političke funkcije se regrutuju iz džamije, što je još jedna od sličnosti sa BiH. Palmieri je boravio u ovoj ‘gradskoj džamiji’ 21. marta 2019. godine kada je tu organizovana molitva za žrtve terorističkog akta na Novom Zelandu, gdje su prisustvovale i druge konfesije (Interfait Coalition of Utica NY), pa smo dobili još jednu sličnost sa BiH. Naime, i tamo ovakav organ-međureligijsko vijeće-postoji i djeluje u vjerskom i političkom životu. U povodu svakog vjerskog islamskog praznika, načelnik je obavezno tu, ne propušta.

Eto, 25.03. ove godine, Proklamacijom načelnika Palmieri-a, Bosanci su dobili Svoj Mjesec, i po prvi put pravo da na jarbolu podignu zvaničnu bh zastavu, opet je i prijedlog i sve ostalo potrebno za ovu ceremoniju odradila džamija na Court Street-u, u ime svih Bosanaca.

Pozdravljamo i gest načelnika i zastavu svakako, no treba reći da je ovaj potez čisto izbornog karaktera, kao i u BiH, gdje se najviše raspravlja i svađa upravo oko zastava. Naime, ako se htjelo odati počast u povodu nezavisnosti BiH onda je to trebalo učiniti 01. Marta, to je zvanični dana nezavisnosti BiH, međutim, kako se krenulo u izbor councilmena at large upravo sada, može i 25. marta.

No, ono najvažnije, što se permanentno podmeće i protežira u javnosti našeg grada, jeste činjenica da je sav odnos Opštine i Bosanaca preko udruženja ‘Bosnian Community’ iako sve organizira i diriguje vjerska udruga-džamija.

Naime, na podizanju bh zastave bilo bi deset puta više Bosanaca da se znalo za to, ovako i to je impozantan broj, no para oči i uši kako je Proklamaciju potpisao i preuzeo ‘predstavnik Bosnina Community’. Omotavanje načelnika bh zastavom (u BiH se političari također umotavaju u zastave, još jedna sličnost), je obavio član džemata u bivšoj crkvi Badnjević Šefko lokalni muzičar i pjevač, nikakav zvaničnii predstavnik Bosanaca.

Bosnian Community kao non profit organizacija i zvanični predstavnik Bosanaca ovog grada ne postoji formalno i pravno više od 15 godina, osim ako ne djeluje ilegalno i ne uzima lovu iz opštinskog budžeta. Na zadnjem sastanku kojem je predsjedavao Nezir Jašarević, Zajednica nije mogla dobiti ni pečat ni arhivu od Nedima Mujića, sadašnjeg vlasnika Radia 202 Utica NY, koji je imao ključeve od prostorije Zajednice u Refugi Centru, zajednica je sa tim danom prestala zvanično postojati.

No, evo već skoro dvije decenije ona ‘funkcioniše’ ispred džamije uz Opštinu iako nema nikakva ovlaštenja svih građana BiH u ovom gradu, što znači da je to nelegalan predstavnik, sa kojim se uporno manipuliše sa javnošću tako da se ova Zajednica izjednačava sa vjerskom udrugom. Nijedan sastanak, nijedna odluka ‘Bosnian Community’ ne postoji čitavo ovo vrijeme, otkud sada najednom ima i ‘zvaničnog predstavnika’?

Osim toga, i džamija u crkvi i ‘zvanični predstavnici’ u svom boravku, u autu, preferiraju i drže zabranjenu ratnu zastavu, pa je očigledno da je i ovo sa postavljanjem bh zastave na jarbol, što pozdravljamo, više u izborne svrhe nego iz samog srca.

Na kraju, ali ne važno, ako je opštinska vlast toliko poštuje Bosance, zašto načelnik Opštine ne svrati i u druge džamije u svom gradu, pa i tamo su valjda Bosanci, je li tako ?

Kadidat za BH Predsjednika Bošnjaka je u oktobru prošle godine javno izjavio da ‘onaj ko ne pređe džamijski prag, ne može biti kandidat Bošnjaka’, isto pravilo važi i u gradu Utica NY.

Poznato je da je u izborima svaki glas važan, međutim ovolika sličnost našeg grada sa BiH je više nego frapantna, volio bih da se bavimo više stvarnim a manje političkim problemima. Jarbol i zastavu već imamo na ulazu u džamiju na Court Street, puno koristi Bosanci od toga nemaju, neće imati ni od ove na jarbolu Opštine. Korist će imati samo partijski kandidati i par najbližih uz jarbol, ostalima ostaju svi oni drugi životni problemi sa kojima se svakodnevno susreću a džamije im ne pomažu. Ko je od nas 5,000 ovdje ikada dobio ikakvu pomoć od džemata i džamije? Neka se javi.

One uzimaju grantove, muslimanski porez i vodstvo lagodno živi, one prave bunare i džamije po Africi i BiH a ovdje se prse patriotizmom. I ne samo ovdje, širom Amerike, kao da smo Ujedinjene Bosanske Države.

Dakle, pozdrav bh zastavi i Proklamaciji Opšine, ali ….

photo : Badnjević Šefko, navodni prdstavnik Bosanske Zajednice Utica NY, kao u BiH omotava načelnika Palmieri-a bh zastavom, arhiv