Podsjetimo se na zagubljene bh ‘asove’ : Tigar, Lipovača, Kemal i Bulbul, gdje su, šta rade?



Kao u dobrim starim i kao u novim tabloidima : ‘gdje su šta rade?’, bh Tužilaštvo i sudstvo nas podsjete na dobra stara vremena.

Onda smo se naslađivali čitajući gdje su nam zaboravljeni glumci, pjevači i sportisti, sada su ‘naše’ vedete, naši kriminalci, vlastodršci, ‘lideri’. Tako jednostavni a ‘naši’. Odlučni, efikasni, dobričine i predstavnici naroda, poznate face sa tv ekrana i sa stranica portala i novina, najednom su u bombastičnim akcijama u kojima se obično hapsi ne manje od trideset zakamufliranih osoba i u ranim jutarnjim časovima, njihove slike osvanu ispred fantomki SIPAe ili OSAe da bi ih nestalo iz našeg vidokruga dok si rekao “SIPA”.

Bog te malov’o, al’ ta država ‘radi’, to nije normalno. Akcije se smjenjuju iz dana u dan, tačnije iz noći u noć, ne možeš se nagledati.

Akcija ‘Sablja’, akcija ‘ Zadruga’, ‘Štit’, ‘Mrkva’, ‘Index’, pa aktivnost ‘Pandora’, ‘Stens’ i koja još ne, SIPA hapsi a televizija prenosi. Država ‘radi’, fercera. A tamo neki stalno udaraju na državu.

‘Uhapsili ga onako u pidžami, noću i pred djecom, to je odvratno’, provalio je nekadašnji politikus Rifat Dolić, DNZ nada i uzdanica kada su u ‘ranim jutarnjim satima’ uhapsili krajiškog SDPovca Hamdiju Lipovaču, davne 2014. godine. Kao da se hapsi uz ono ‘izvin’te, eto nas, budite iza kuće, hapsimo vas’ u četiri popodne’, međutim bez potrebe je oplakao Dolić kolegu iz političkih klupa.

Optužnice su, njih pet, šest, ko zna, Lipovači frcale kao iz rukava, no on je već bio uredno kod kuće i sa porodicom, i sa advokatima.

Teretili ga za milione KMa, zloupotrebe, potpisivanje nekakvih anex ugovora, bušili asfalt da mjere debljinu, i ‘cvrc Milojka’, sve optužnice popadoše ko zrele kruške. Neke su nestale putujući između Sarajeva i Bihaća, jer ne zna pravosuđe ko je nadležan, neke nakon suđenja opet odoše ‘u helać’, ostade samo jedna iz Bosanske Krupe, gdje je Hamdo poznati komunista koji na face Bajramuje sa čestitkom svoje slike na sedždi oslobođen u Krupi a osuđen u Sarajevu. Na uslovnu osudu. Ono, ‘budi fin 6 mjeseci i ništa se neće desiti’. I još, pride, država mu plati troškove postupka, da se Hamdo ne troši previše.

Niko se ne osvrnu unatrag nacijo, ljudi ; a šta će mo sa silnim milionima koje je prokockao, proćerdao i podijelio s jaranima. Ma bar za onih 28.000 eura koje je Lipovača prebacio sa opštinskog računa jaranu Dillon-u u Holandiju za nekakav fantomski biznis. Ko se još brine za takve trice i kučine, uskoro bi mogli Hamdu vidjeti u vlasti, čim dobije sve ‘crno na bijelo’ da je na pravdi Boga maltretiran i šikaniran. Pa da nam još koji ugovorčić potpiše, bar nešto u vezi otvaranja aerdoroma ‘Željave’ i kargo biznisa i zaposli 40.000 ljudi, kako je obećao.

Nešto slično smo vidjeli i u ‘slučaju’ Kemala Čauševića, direktora bh porezne Uprave. Zapravo, ipak drugačije. Od akcionog hapšenja ovog nasmijanog i bezobraznog direktora prošlo je više od pet godina a još nema nikakve presude. Hapšen je za mito, korupciju, reket uvoznika, zloupotrebu položaja, nema za što nije, optužnica je ‘spala’ po svoj prilici na ‘nesavjesno poslovanje’.

U međuvremenu, čim je pomenuo ko ga je od političara tražio da ‘prave posao’, pomenuo je umrlog Tihića iz SDA i živog Dragana Čovića iz HDZa, zapisnici koje su mediji citirali nestali su, Tužilaštvo se dalo u potragu odakle ti dokazi u javnosti i, muk. Čaušević po medijima paradira kao lipicaner na izložbi konja, uredno renta kupljene poslovne prostore i stanove. Još nije demantovan podatak da je samo u nekoliko mjeseci kupio sedam (7) stanova i poslovnih prostora u vrijednosti blizu milion KMa.

I plus pride, nekoliko stotina dunuma zemlje na pravom mjestu.

A kad smo kod konja, šta je zbilja sa konjem SDA prvaka i sekretara Zukića?

Hoću reći, šta je sa presudom vlasnika konja Amirom Zukićem, kao što nas je tužilaštvo obavijestilo, njegov konj se sam ubio, nije to uradila SDA mafija?

Ma još ništa, evo već dvije godine sudstvo čeka da kao kruška padne još jedna optužnica. Jer, uz Zukića, optužen je i prvi do Bakira-Asim Sarajlić, a on je, kao što znamo, sada uvaženi poslanik u BH Parlamentu.

Zbog njih dvojice, zapravo trojice – jer se spašavao i Mirsad Kukić ‘odmetnk iz SDA’, čak je i Zakon o krivičnom postupku promijenjen na brzinu, kao akzice.

U Parlamentu je i nepismeni Hamdija Abdić Tigar, ‘čudo od bh ratnika’, iako je optužen za ratni zločin, za ubistvo generala Šantića u Bihaću 1995. U stvari, optužen je za ‘obično ubistvo’ Šantića a ne za ratni zločin, izvršena je ‘mala’ korekcija optužnice ali ni to nije prošlo. Iako su ga ‘noću i sramno’ hapsili, pustiše ga čim je popio kafu sa Tužiocem, poslije znamo sve. Sudija koji je dobio predmet u rad odbio da ga sudi, pa je poslije utvrđivano ko je nadležan, Sarajevo ili Bihać, pa je poslije sve vraćeno u Bihać, u međuvremenu Tigar je pobijedio na izborima kao kadar SDA i ušao u Paralament, prije je bio uz Lipovaču i u SDPu. Iako je zbog reketa i nanošenja teških povreda 2007. godine skupa s Eminom Pivićem, svojim najbližim saradnikom osuđen na dvije godine zatvora, nagradili smo ga u otimanju 200.000 KMa ucjenom i batinama od Nedžada Bajrića iz Cazina, dok je ovu kaznu na jedvite jade djelimično izdržavao.

Također, kao i ostale, i optužnica protiv nekadašnjeg SDA načelnika Bihaća Emsada Galijaševića, samo što nije tresnula dolje, na zemlju. a mož’te misliti i on je uhapšen na ‘uvredljiv način’. U sred bijela dana u kancelariji kad je sa suprugom preuzimao obilježenih novčanica mita u iznosu od 10.000 KMa, skupa sa suradnikom iz susjedne kancelarije, novembra 2016. godine. I još se ispituje, kao da se ima šta ispitivati, ali nacijo, rudarski je to pravosudni posao u BiH. Nikad se ne zna, možda su te novčanice podmetnute a čovjek znao i zajebavao se. Eno, ga u vili-kući od 200.000 KMa u centru Bišća, uživa čekajući ‘potvrdu nevinosti’ iz Suda.

Primjera ima, može se lako knjiga ispisati, toliko je bilo ‘akcija’ i hapšenja a toliko puštanja na slobodu, da ti pamet stane.

U akciji ‘Zadruga’ uhapšeno je na desetine ‘glavešina’ i direktora ali svi su kao u sportskom ribolovu nakon odgledanja i ocjenjivanja, pušteni. Među njima i zet Bakira Izetbegovića koji svaki mjesec desetine miliona KMa dobija za svoju firmu na tenderima. Jebiga, kako ćeš na Sud čovjeka Mirsda Berberovića koji je u turskoj sapunici ‘Alija’ borio se za Bosnu i čija firma ‘Bihexo’ održava i sada u miru svoju voljenu domovinu. To što je lažnim fakturama i lažni imenima mlatio lovu od nekakvih nevidljivih i nepostojećih studenata koji su za njega kao fol radili, i još uskraćivao porez državi, ne pika se. Država zna cijeniti svoje patriote i domoljube a zatvor je za one što kradu metar drva ili prenose kornjače u gepeku na granici.

I Radončić Fahro se ‘kutarisao’ optužnice za zloupotrebu i ometanje pravosuđa, slobodan je k’o tica, i još u vlasti, njegov kompanjon beybjednjak Dautbašić je još i vraćen na posao a nekoliko godina odsustva sa posla, država je isplatila ‘na komad’, dobro će doći. Kažu da Radončić duguje Bh državi 11 miliona KMa poreza kojeg je utajio, ali ljudi, niko ništa ne poduzima, zato ovu odbacite u startu. I kako ‘utajio’, pa o tome se po medijima piše i priča godinu dana. Posebno, jer je opet sa Bakirom ‘u igri’ a Avaz umjesto o ‘vrećama za Bakira’ piše isključivo o sisatim starletama i sponzorušama Beograda i Sarajeva.

Ah, ali ima jedan koji je posebno ‘sladak’ za priču, zove se ne može ljepše – Bulbul, a preziva se Selvedin. Zapravo, obratno je, ali ovaj lik ‘ptica bulbul (na bosanskom može i slavuj) je zanimljiv iz dva razloga. Prvo i najvažnije, ‘teški patriota’ i ‘borac za pravdu’, čak je učestvovao u poznatim bh demonstracijama 2016, ujedno je i predsjednik bh boračke nekakve organizacije i vazda mu je na glavi ‘alijina’ beretka sa ljiljanima a na prsima ordenje, drugo i nevažno: ‘pao’ je na onoj ženskoj stvari. Optužen za prostituciju i sex u svom lokalu gdje se tucala poznata bošnjačka i druga jebačka bogata populacija daleko od djece i sopstvenih žena prije par godina, a evo ga samo što nije izišao na slobodu. ‘Sklopio’ nagodbu sa Tužilaštvom i ‘pristao’ na kaznu od 15 mjeseci zatvora, koju je skoro izdržao, i da plati nešto crkavice novčane kazne. Iako se po bh zakonima za ovo djelo ne može ‘sklopiti nagodba’, zakon je ‘rastegljiv’, kad je u pitanju ribolov i velike ribe. Dakako, Bulbul je BiH veoma važan, sa ljiljanima se nije igrati.

I sa patriotizmom. Eto, ovih dana pratite kako se ‘nemilosrdno’ država obračunava sa sarajevskim pekarima koji su krali i varali, hapsi se na sve strane, preko trideset Bog te malov’o. Iako je brojka pala na ‘samo’ dvojicu’ koji će ostati malo duže iza brave, ova akcija kodnog imena ‘Kasa’ (gdje samo ovi policajci nađu ova zgodna imena, kao ‘Ameri’ za ciklone i tajfune) je prava novina na kriminalnom bh miljeu.

Ovi su vlasnici poznatih pekara i slastičarni ili kafića naručili spcijalni softwer program kao u kockarnicama poker aparata, gdje se posebnim klikom vodi duplo knjigovodstvo. Kupcu mašina izbaci račun ali ga ne evidentira i ne plaća porez. I opet je kao i u ranije pobrojanim akcijama ‘država oštećena za pet, šest ili deset miliona KMa’, ali vlasnici lanaca ‘Metropolisa’ ili ‘Vatre’ kako se zove niz radnji slastičarni i kafana, na slobodi su. ‘Braniće se slobodni’.

Naravno, jer vlasnik ‘Metroplosa’ Nedžad Rašidagić nije bilo ko. On je krv i voda Ismeta Kasumagića, jednog iz mladomuslimanske familije koji je u procesu protiv Alije Izetbegovića bio sa njim na optuženičkoj klupi, da bi kasnije kao poslanik u parlamentarnim klupama javno tražio uvođenje šerijata u pravni sistem BiH.

Onda, odmah poslije rata ‘nije išlo’ ali i BH Parlament i Kasumagić su živi svjedoci da je njegov san i san Alije Izetbegovića u dubokoj razvojnoj fazi. Čova je bio jedno vrijeme i dekan na ‘Univerzitetu’ u Bihaću, a sve u svezi Mirsada Veladžića, još jednog ‘šerijatlije’ i Alijinog čovjeka, naslonjenog na ‘braću’ Čengiće i Behmene. Ne treba ispustiti iz vida ni činjenicu da je sadašnji načelnik Sarajeva Abdulah Skaka zet Kasumagića, bog te malov’o, svijet je za mladomuslimane kao i za staromuslimane zaista mali.

Naravno, uhapšeni pa pušteni Rešidagić, je kao prošle godine i načelnik Novog Grada Semir Efendić, prije deset godina također ubio autom pješaka u Sarajevu pa ništa se nije desilo. Te budale hodaju pješice po cesti, ništa drugo nisu ni zaslužile, dok SDA načelnici vole kola i državu više nego je normalno te im se ovakav luksuz može i mora oprostiti.

Ovaj drugi vlasnik lanca kafana ‘Vatra’, također je umrežen u familiju mladomuslimana, ‘u halku’ kako se to precizno kaže na šerijatskom, iz dobrih starih dana i još boljih novih, pa je logično što je odmah Nedim Čedić na slobodi. Ko šmirgla software i račune fiskalne, ionako će se to tek ‘vještačiti’ i naprđivati sa advokatima, a kafana ima da radi. Kažu zli novinarski jezici da je mati ovog kafedžije sa poker fiskalnim računarom u svojim radnjama izvjesna Muvedeta Butmir Čedić, veoma poznata u vrhu ‘bošnjačke oligarhije’. Što bi rekao antiantifašista Abdulah Skaka ‘bogate bošnjačke obitelji koje će vladati’.

Ma šta vladati, kakvo buduće, sadašnje je vrijeme.

Budući da je poslovanje ovih kafana kako reče jedan bh novinar ‘svojevrstan bošnjački model ugostiteljstva, šerijatsko-nepotističkog tipa’ logično je da su ovi momci uvezani sa BBI Bankom ‘Muslimankom’, pa im tako halal posao cvjeta i sa i bez fiskalnih lažnih računara. Kao što znamo, BBI Banka je bh čudo arapskog otpora. U vlasništvu je Arapa i odavno osumnjičena za pranje novca i onog od Arapa a i onog od donacija Bosni za kojima ‘bh vlast traga već dvadeset godina’ a ne može otkriti ništa, i još ‘uže’ je povezana skupa sa kafedžijama i sa Bakirovim arapskim biznismenom Al Shiddi-jem i njegovim poslovnim prostorima i poslovanjem u BiH.

Zato na ovu ‘akciju’ Kasa’ gledajte kao na kakvu dječju video-igricu. Zabavljajte se.

I prije nje, bila je akcija ‘Mrkva’ gdje je ‘država oštećena za miliona ihaha, blah, blah, blah’ , pa ima već tri godine kako se čeka da optužnica padne. Kruške padaju ne samo u jesen, nego uvijek čim uzore. Samo ‘bostan se ne obere dok šljive ne popadaju’, kako bi rekli ‘Nadrealisti’. Vlasnik, opet lanca trgovina ‘Mrkva’ jedna je od većih ‘dobavljača’ hrane za bh guzonje u Parlamentu, i, iako je njegovom hranom bilo i trovanja u Sarajevu, Adnan Mrkva ne treba da brine. Jer je ‘provjereni patriota’ i domoljub, član kluba ‘šerijatske bh oligarhije’.

Treba jurišati na srpski lanac trgovina i pekara, ‘naše’ obavezno ostaviti na miru. Zato, jer ovi Srbi u Sarajevu vlasnici ‘Manje’ i ‘Klasa’ obožavaju Radovana Karadžića, a pouzdano se zna koliko su njegovi softvare programi koštali ovu državu. I, zato, ima ih previše u Sarajevu.

Kome se ne da računati, neka se obrati u centralu SDA i Bakiru Izetbegoviću. Naime, iako je Karadžić zločinac i odgovoran za genocid, svako onaj ko ga ne osuđuje zaslužuje osudu. Ne samo to, zaslužuje da napusti BiH, ‘neka piči preko Drine’.

To što je Karadžić osnivač SDS stranke koja je njegov proizvod a Karadžić njen, i što je sa Bakirom ta stranka na vlasti u BiH, a pod njenim pokrivačem su počinjeni najteži zločini, ne smije se ni pomenuti. Zato jer je Bakir ‘oštro’ osudio Karadžića.

photo – gore: Abdić Hamdija Tigar, Hamdija Lipovača, dolje-

Selvedin Bulbul i Kemal Čaušević, arhiv Cross