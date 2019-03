Savjet sarajevskim studentima : selite se u Logavinu br. 75, ili šutite, bolje niste ni zaslužili

Po drugi put u manje od godinu dana, sarajevski studenti se žale medijima na loše uslove stanovanja i prehrane, šalju fotografije i traže pomoć.

Poslednji put jučer, na portalu ‘Klix.ba’ portala osvanule su užasne slike studentskog doma ‘Bjelave’. Otpadaju pafoni, zarđale instalacije, šuplji i odvaljeni prozori, kupatila iz prošlog vijeka sa toplom vodom samo po par sati dnevno, WC zvani ‘čučavac’ sa flašom vode u ćošku mračnog zahoda.

Prije toga, mogli smo vidjeti slike uguranih peškira u okvire prozora, obavijesti na ulaznim vratima kako izrentati dodatne deke i grijalice, nije manjkalo ni priče o žoharima i miševima u studentskoj menzi.

Još koliko jučer, tačnije novembra prošle godine 2018, vidjeli smo svečano presijecanje vrpce i otvor novoizgrađenog islamskog studentskog doma na adresi Logavina br. 75, makazama su pored bijelih ahmedija mlatili i ‘tečić Bakirov’ Denis Zvizdić, inače predsjednik Vijeća ministara BiH, turski predstavnici vlasti i turski ambasador u BiH, budući da je izgradnju ovog novog studentskog doma finansirala planetarno poznata turska organizacija ‘TIKA’ koja po BiH gradi džamije, tekije, islamske centre, islamske studentske domove, islamske vrtiće pa čak i islamske halal pijace.

Slike iz ovog novog doma za studente Islamskog Fakulteta ali i za sve druge studente su sušta suprotnost ovom domu ‘Bjelave’. Moderni WCi, pisoari, kupatila, klima uređaji, učionice, savremena kuhinja, biblioteka, vešeraj, zgrada je petospratna na prostoru od 5.000 m2, sa 202 ležaja u 50-tak soba. Plus, internet, kompjuteri i obavezni mesdžid, uz obaveznu napomenu da prednost imaju studenti Islamskog Fakulteta i da ‘upražnjavanje vjere nije obavezno’.

Cijena stanovanja u državnom domu se kreće od 114 do 250 KMa, u zavisnosti iz kojeg si Kantona, zbog nadoplate iz Kantona, u islamskom kampusu cijena se kreće od 180 do 220 KMa, u zavisnosti od kreveta i fakulteta. I dobre veze.

Šta nam ove dvije oprečno i uzročno povezane vijesti govore ?

Kažu nam da državni studentski domovi u odnosu na vjerske nemaju perspektive.

I da ih treba zatrti, srušiti ili ih ostaviti na milost i nemilost vremenu, da se sami sruče na zemlju, kako bi se na tom mjesti izgradio kakav shop-centar, ili možda stambena zgrada kakvog patriote biznismena, studente treba pustiti da se žale, muče i pate dok se ne odluče preći u moderni islamski dom, ‘gdje imaju sve što im treba’.

Po istom principu kao što su se nekada uništavale dobre i profitabilne fabrike, tako se radi i sa studentskim i penzionerskim domovima ‘u vlasništvu države’ (nedavno je za bagatelu prodat penzionerski dom u Sarajevu), tako su završili i ‘državni’ dječji vrtići ili su u završnoj fazi, dok islamski vrtići od Sarajeva do Mostara izgledaju kao iz bajke. Na sličan ili isti način padaju i nestaju državne škole, zajedno sa đacima, od Cazina i Velike Kladuše do Sarajeva i dalje i šire.

Polako ali sigurno potvrđuje se ona zorna misao nekadašnjeg SDA gubernatora US Kantona Mirsada Veladžića koju je izrekao davne 1992 godine.

‘Šta će nam škole, gradićemo mejtefe i džamije’.

Dakle, nema nam druge nego djecu u islamske vrtiće, studente u islamske domove a starce u islamske domove za starce. I vuk sit i ovce u domovima.

Džamije imaju kao i ostali islamski objekti podno švedsko grijanje, Medrese imaju otvorene ili zatvorene bazene a svi vjerski objekti imaju biblioteke, internet i sale za kopmjutere.

Zbog svega toga, a što nije nimalo slučajno već je dio projekta u izgradnji Bosne kao šerijastke države (inače ne bi islamski dom otvarao državni federalni premijer već hodža ili Reis) savjet sarajevskim studentima.

Ne gnjavite nas, plačući nad svojom sudbinom bolje niste ni zaslužili. Nego, brže bolje prestrojavajte se na Islamski Fakultet ili aplicirajte u islamski dom. I mirna šerijatska Bosna.

Niste bolje ni zaslužili

Vaše žalbe medijima niko niti čita niti ‘banda’, bh vlast se time ne bavi, osim ako nije njihova slika tamo. Žalbu ste trebali usmjeriti vladi i vlasti BiH uopšte, ili vašim rukovodiocima u studentskim organima. Jer, vas, sarajevskih studenata, ne vidjesmo na ulicama Sarajeva sa borcima, penzionerima, poljoprivrednicima, sa samim sobom, osim ako nije kakav protest za prava Palestine, za hidžab ili Abu Hamzu.

Vi uredno glasate za svoju vlast koja vas je smjestila između ‘čučavca’ i peškira u prozoru, vi donosite ili se ne bunite kad vam mladomuslimani tipa gazije i vehabije Harisa Zahiragića ili nekakvog Hamze Vahida El-Dina novog predsjednika upravljaju parlamentom Univerziteta Sarajeva (SPUS) i donose kodexe kako će te se oblačiti moderno po šerijatu, zato sikter od žalbi već se pripremite na selidbu na adresu Lugavine br. 75.

Ili napunite flašu ‘fante’ uz ‘čučavac’ sa vodom i pokrite se dodatnim ćebetom kojeg možete dobiti u vašoj logističkoj bazi studentskog doma.

Kad već nećete da budete avangarda modernih zbivanja i moderne države kao svi studenti svijeta, onda se služite flašom.

Iako nema nikakve logike : u državnom WCu flaša i ‘čučavac’ u islamskom pisoari i toalet papir, logika se nameće sama po sebi. Tamo gdje počinje logika prestaje Bosna.

photo : gore – moderni WC sa tuš kabinom i pisoari islamskog studentskog doma, dolje – “čučavac” WC sa flašom i instalacije plafona u studentskom domu “Bjelave”, arhiv Cross